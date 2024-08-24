Загитова о трансгендерах в женском спорте: «Каждый человек выбирает сам, что ему делать, но мне бы не хотелось соревноваться с мужчиной»

Алина Загитова высказалась о трансгендерах в женском спорте.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей шоу «Кстати» на VK Видео, которое ведут Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Дорохов: Вопрос задать хочу.

Загитова: Давайте.

Дорохов: Олимпиаду смотрели? Как вам этот бал сатаны, парад уродов? Мне понравился, а вам как?

Загитова: Вам точно понравилось? А что именно?

Дорохов: Да нет, я шучу. Правда, смотрела?

Загитова: Нет, не смотрела. Потому что на это чисто физически не хватает времени. Я какие-то отрывки, естественно, в рилсах смотрела, но...

Мусагалиев: Не погружалась.

Загитова: Да, не погружалась.

Мусагалиев: Тем более, это летняя Олимпиада, че ее смотреть?

Загитова: Ну да, зимнее поинтереснее.

Харламов: Ну как профессионал оцените: представьте, допустим, в женском одиночном катании выходит трансгендер...

Дорохов: ...и показывает тройной залуп, ха-ха.

Загитова: Кхм-кхм-кхм.

Дорохов: До свидания, всего доброго. Я думаю, это мой пик.

Загитова: Ха-ха, пока.

Харламов: Мне кажется, все.

Загитова: На этом можно заканчивать.

Харламов: Но на вопрос ответьте.

Загитова: Еще раз можете повторить? Я уже забыла. Я такие слова не знаю.

Харламов: Трансгендер или то, что он сказал позже?

Загитова: И то, и другое.

Мусагалиев: Ну мужчина, который выдает себя за женщину и выходит в женских соревнованиях. Демонстрирует силу, которая не под стать девчонкам. Как, по-твоему, это честно, справедливо?

Загитова: Каждый человек, конечно, выбирает сам, что ему делать, но мне бы не хотелось соревноваться с мужчиной.