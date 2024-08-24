Загитова о трансгендерах в женском спорте: «Каждый человек выбирает сам, что ему делать, но мне бы не хотелось соревноваться с мужчиной»

Теги сборная России женское катание Олимпиада-2024 Алина Загитова Азамат Мусагалиев Денис Дорохов Гарик Харламов Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о трансгендерах в женском спорте.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей шоу «Кстати» на VK Видео, которое ведут Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Дорохов: Вопрос задать хочу.

Загитова: Давайте.

Дорохов: Олимпиаду смотрели? Как вам этот бал сатаны, парад уродов? Мне понравился, а вам как?

Загитова: Вам точно понравилось? А что именно?

Дорохов: Да нет, я шучу. Правда, смотрела?

Загитова: Нет, не смотрела. Потому что на это чисто физически не хватает времени. Я какие-то отрывки, естественно, в рилсах смотрела, но...

Мусагалиев: Не погружалась.

Загитова: Да, не погружалась.

Мусагалиев: Тем более, это летняя Олимпиада, че ее смотреть?

Загитова: Ну да, зимнее поинтереснее.

Харламов: Ну как профессионал оцените: представьте, допустим, в женском одиночном катании выходит трансгендер...

Дорохов: ...и показывает тройной залуп, ха-ха.

Загитова: Кхм-кхм-кхм.

Дорохов: До свидания, всего доброго. Я думаю, это мой пик.

Загитова: Ха-ха, пока.

Харламов: Мне кажется, все.

Загитова: На этом можно заканчивать.

Харламов: Но на вопрос ответьте.

Загитова: Еще раз можете повторить? Я уже забыла. Я такие слова не знаю.

Харламов: Трансгендер или то, что он сказал позже?

Загитова: И то, и другое.

Мусагалиев: Ну мужчина, который выдает себя за женщину и выходит в женских соревнованиях. Демонстрирует силу, которая не под стать девчонкам. Как, по-твоему, это честно, справедливо?

Загитова: Каждый человек, конечно, выбирает сам, что ему делать, но мне бы не хотелось соревноваться с мужчиной.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Алины был восхитительный образ - набедренная повязка и декольте до пупка.
А речь... ну что речь, как всегда. Вопрос не помнит, ответ не знает.
+25
-5
+20
А можно поменьше Алины в новостях?)

Вон, у Алёны Косторной День Рождения)) Лучше бы про это написали.
+16
-2
+14
Ответ Рав. Зильберман
Какой лук. По русски разучилась разговарить ?
Лично для вас написала другое слово)
+14
0
+14
Ответ Marya Y
Она пошла анонсировать своё шоу и получила это в качестве интервьюэров?
Дорох и Азамат это не про ромашки и цветочки. Они ее там жестко постебали, но Заритова все равно не догоняет, поэтому нормально)
+15
-2
+13
Ответ Олег Петровв
Комментарий скрыт
А вам не кажется, что это потому что Медведева действительно остроумна по сравнению с Загитовой?
+16
-4
+12
Ее стеновые начнут рассказывать о том, как «можно ходить по второсортным шоу» и «никуда больше не приглашают, поэтому таскается по этим стендаперам»?))
+12
-2
+10
Для детей норм такие диалоги, уровень развития класс 4-5
+8
-2
+6
И даже такие передачи Загитову просвещают.
+8
-3
+5
Тройной залуп
Кхм,кхм

Алина в теме🤣
+5
-1
+4
Ответ Zhuuuzhik
А можно поменьше Алины в новостях?) Вон, у Алёны Косторной День Рождения)) Лучше бы про это написали.
Кто-то жестко пропихивает Загитову. Очень уж ее много..
+6
-2
+4
Какая дичь!
+5
-2
+3
Ответ Olga.t
Лично для вас написала другое слово)
Спасибо 👍 это по нашему
+4
-1
+3
Вот она и призналась, что многие слова не знает, и память короткая, через минуту уже не помнит вопрос. Как она училась?
+3
0
+3
Можно подумать, ей хотелось бы соревноваться с женщинами. Пятый год на паузе.
+5
-2
+3
Мда, а ведь когда-то смешно шутили
+4
-2
+2
Она пошла анонсировать своё шоу и получила это в качестве интервьюэров?
+4
-2
+2
Ведущие нашли идеальную гостью для своего шоу: можно нести угодно, т.к. она всё равно ничего не понимает)))
+1
0
+1
Ответ Ливия
Дорох и Азамат это не про ромашки и цветочки. Они ее там жестко постебали, но Заритова все равно не догоняет, поэтому нормально)
Благодатный материал, получается - тролль, всё равно не понимает. И ведь наверняка будут ещё походы по подобным подкастам? Вся неделя будет в стёбе.
+1
0
+1
Всех четверых надо поместить в кунсткамеру.
+5
-4
+1
Ответ Zhuuuzhik
А можно поменьше Алины в новостях?) Вон, у Алёны Косторной День Рождения)) Лучше бы про это написали.
Да Алёночка солнышко😍
+3
-3
0
Ответ Gemma157
Кто-то жестко пропихивает Загитову. Очень уж ее много..
Не, я понимаю, что хоть так шоу прорекламировать, но реально передоз какой-то уже...

Даже Саша со своей свадьбой на её фоне меркнет, а там у человека событие жизни.
+2
-2
0
Ну так ведь боксировала с Саитовым. Все тогда восторгались: какая Загитова молодец, развивается.
+3
-3
0
Ответ ВИван
Алиночка была огонь!
А что конкретно вам понравилось, диалоги или внешний вид Алиночки?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий