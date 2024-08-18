Загитова о работе по организации шоу: «Иногда я понимаю, что сказала какую-то тупость и что это нереально сделать. Мне объясняют, и приходим к консенсусу»
Алина Загитова рассказала о сложностях при подготовке ледового шоу.
29 августа в Казани пройдет шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».
– Ты довольна своей командой (по организации шоу – Sports)? Все равно какие-то споры же были творческие?
– В спорах рождается истина, как говорит самый старший из нашей команды. И он, так скажем, наш пыл чуть-чуть тушит в какие-то моменты.
– А ты любишь спорить вообще? Часто спорила при каких-то теоретических разборах, может быть, при выборе света, постановке света, костюмы...
– Ну, наверное, это не спор. Это просто такой диалог. Иногда они говорят: «Да, реально, Алин, давай попробуем как ты сказала». А иногда я понимаю, что я сказала какую-то тупость и что это вообще нереально сделать. Они, естественно, мне это объясняют, я понимаю, и приходим к общему консенсусу.
– С точки зрения постановочной какие-то идеи не могли реализоваться или в чем? Работа над шоу – это же огромный процесс, трудоемкий.
– Да, сценография, мэппинги, железяки, которые туда будут привозиться. Я бы не хотела говорить о каких-то сложностях, потому что...
– Все шло как по маслу.
– Да. Ну, конечно, есть какие-то загвоздки – как и у всех, я думаю, – ответила Загитова в эфире радио «Маяк».
Также фигуристка рассказала, какие трудности ей было интересно преодолевать в работе над шоу.
– Наверное, сложности в коммуникации. Я человек, который любит разбираться во всех сферах нашей жизни – и мне все интересно. И, естественно, в части сценографии, каких-то административных процессов, которые очень сложные, бухгалтерия – вот это все на мне.
Бухгалтерия – это вообще самая муторная работа, но тем не менее без нее не может быть такого большого проекта.
– Ты одна справляешься или профессионалов-бухгалтеров зовешь?
– Конечно, профессионалов-бухгалтеров. Без них никуда. Сколько у нас примерно человек работает вообще над проектом...
– Какая, кстати, группа?
– Ну, самых основных таких «кастетов» шоу (возможно, имелся в виду «костяк» шоу – Sports) – это, наверное, где-то около 50 человек. И потом, естественно, люди, которые привозят, подрядчики. Если считать подрядчиков, то их еще больше, – рассказала Загитова.
«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио
Мне кажется, это еще тяжелее, чем работать над хореографией с Александром Плющенко.
Как они вот эти твои бредни должны оправдывать?
Они 6 лет строили тебе образ умной, скромной, очень грамотной и главное - любимой миллионами.
И где это всё? Мы терпеливо ждали, когда же можно будет увидеть в тебе хоть одно качество, которое тебе приписывают твои фанаты.
Но не просто не дождались, а уже переживаем за тех, кто тебе реально верил. Как то уже перебор.
Что привозят эти люди? Подрядчики? 😵
А когда возвращался на участок, нужно периодически было что-то уточнить у бригадира.
Ну и я ему, через шлем - задавал вопросы.
Понять было проблематично (ну реально бубнёж из-под стекла), но, он - понимал)
Так что тут дело навыка.
Они по губам читают.
Через мозоли)
Жалко команду, которая с ней работает. Уверенна, что само шоу будет качественное. Но Загитова всё припишет себе. А она даже фамилию режиссера назвать не может и фигуристов, которые будут выступать. Для нее они все просто кастеты
P.S. Такие классные вчера Саша и Аня на свадьбе. У Жени в Краснодаре на шоу полные трибуны без всякой раскрутки. Камила на шоу уже прыгает дупели и 3 тулуп.... И это чучелко Алиночка Загитова на потеху публике :-)
самых основных таких «кастетов» шоу где-то около 50 человек
в части сценографии, каких-то административных процессов, которые очень сложные, бухгалтерия – вот это все на мне.
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представляю, что о ней думаю. те, кто реально всем этим занимается в ее шоу и чью заслуги она присваивает.
Ее попросили назвать несколько фигуристов, которые будут в ее шоу, помимо нее, и она сказала «Загитова, Соловьев…».
Вот так она уважает команду и фигуристов, которые будут катать.