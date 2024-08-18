Загитова о работе по организации шоу: «Иногда я понимаю, что сказала какую-то тупость и что это нереально сделать. Мне объясняют, и приходим к консенсусу»

Алина Загитова рассказала о сложностях при подготовке ледового шоу.

29 августа в Казани пройдет шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».

– Ты довольна своей командой (по организации шоу – Sports)? Все равно какие-то споры же были творческие?

– В спорах рождается истина, как говорит самый старший из нашей команды. И он, так скажем, наш пыл чуть-чуть тушит в какие-то моменты.

– А ты любишь спорить вообще? Часто спорила при каких-то теоретических разборах, может быть, при выборе света, постановке света, костюмы...

– Ну, наверное, это не спор. Это просто такой диалог. Иногда они говорят: «Да, реально, Алин, давай попробуем как ты сказала». А иногда я понимаю, что я сказала какую-то тупость и что это вообще нереально сделать. Они, естественно, мне это объясняют, я понимаю, и приходим к общему консенсусу.

– С точки зрения постановочной какие-то идеи не могли реализоваться или в чем? Работа над шоу – это же огромный процесс, трудоемкий.

– Да, сценография, мэппинги, железяки, которые туда будут привозиться. Я бы не хотела говорить о каких-то сложностях, потому что...

– Все шло как по маслу.

– Да. Ну, конечно, есть какие-то загвоздки – как и у всех, я думаю, – ответила Загитова в эфире радио «Маяк».

Также фигуристка рассказала, какие трудности ей было интересно преодолевать в работе над шоу.

– Наверное, сложности в коммуникации. Я человек, который любит разбираться во всех сферах нашей жизни – и мне все интересно. И, естественно, в части сценографии, каких-то административных процессов, которые очень сложные, бухгалтерия – вот это все на мне.

Бухгалтерия – это вообще самая муторная работа, но тем не менее без нее не может быть такого большого проекта.

– Ты одна справляешься или профессионалов-бухгалтеров зовешь?

– Конечно, профессионалов-бухгалтеров. Без них никуда. Сколько у нас примерно человек работает вообще над проектом...

– Какая, кстати, группа?

– Ну, самых основных таких «кастетов» шоу (возможно, имелся в виду «костяк» шоу – Sports) – это, наверное, где-то около 50 человек. И потом, естественно, люди, которые привозят, подрядчики. Если считать подрядчиков, то их еще больше, – рассказала Загитова.

«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио