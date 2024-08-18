Загитова о работе по организации шоу: «Иногда я понимаю, что сказала какую-то тупость и что это нереально сделать. Мне объясняют, и приходим к консенсусу»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова рассказала о сложностях при подготовке ледового шоу.

29 августа в Казани пройдет шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».

– Ты довольна своей командой (по организации шоу – Sports)? Все равно какие-то споры же были творческие?

– В спорах рождается истина, как говорит самый старший из нашей команды. И он, так скажем, наш пыл чуть-чуть тушит в какие-то моменты.

– А ты любишь спорить вообще? Часто спорила при каких-то теоретических разборах, может быть, при выборе света, постановке света, костюмы...

– Ну, наверное, это не спор. Это просто такой диалог. Иногда они говорят: «Да, реально, Алин, давай попробуем как ты сказала». А иногда я понимаю, что я сказала какую-то тупость и что это вообще нереально сделать. Они, естественно, мне это объясняют, я понимаю, и приходим к общему консенсусу.

– С точки зрения постановочной какие-то идеи не могли реализоваться или в чем? Работа над шоу – это же огромный процесс, трудоемкий.

– Да, сценография, мэппинги, железяки, которые туда будут привозиться. Я бы не хотела говорить о каких-то сложностях, потому что...

– Все шло как по маслу.

– Да. Ну, конечно, есть какие-то загвоздки – как и у всех, я думаю, – ответила Загитова в эфире радио «Маяк».

Также фигуристка рассказала, какие трудности ей было интересно преодолевать в работе над шоу.

– Наверное, сложности в коммуникации. Я человек, который любит разбираться во всех сферах нашей жизни – и мне все интересно. И, естественно, в части сценографии, каких-то административных процессов, которые очень сложные, бухгалтерия – вот это все на мне.

Бухгалтерия – это вообще самая муторная работа, но тем не менее без нее не может быть такого большого проекта.

– Ты одна справляешься или профессионалов-бухгалтеров зовешь?

– Конечно, профессионалов-бухгалтеров. Без них никуда. Сколько у нас примерно человек работает вообще над проектом...

– Какая, кстати, группа?

– Ну, самых основных таких «кастетов» шоу (возможно, имелся в виду «костяк» шоу – Sports) – это, наверное, где-то около 50 человек. И потом, естественно, люди, которые привозят, подрядчики. Если считать подрядчиков, то их еще больше, – рассказала Загитова.

«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио

37 комментариев
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Бухгалтера с кастетами. Но в консенсусе.
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Искренне сочувствую людям, которые вынуждены с ней работать.
Мне кажется, это еще тяжелее, чем работать над хореографией с Александром Плющенко.
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Алина, пощади своих бабулек-фанатулек. Они и так на одном корвалоле в последнее время. И стиральный порошок у них уже на исходе, судя по всему.
Как они вот эти твои бредни должны оправдывать?
Они 6 лет строили тебе образ умной, скромной, очень грамотной и главное - любимой миллионами.
И где это всё? Мы терпеливо ждали, когда же можно будет увидеть в тебе хоть одно качество, которое тебе приписывают твои фанаты.
Но не просто не дождались, а уже переживаем за тех, кто тебе реально верил. Как то уже перебор.
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50 кастетов - это что-то из истории Казани?
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Дайте ей банан и посадите на дерево
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соболезную бухгалтерам и всей команде
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Ответ Lesana
соболезную бухгалтерам и всей команде
бухгалтерам и другим кастетам
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Ну не могла она сама сказать к консенсусу
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Так ну с кастетами все понятно, это она опять что-то вычитала в древнерусском словаре, но что такое "люди, которые привозят, подрядчики."? 🤔
Что привозят эти люди? Подрядчики? 😵
+21
-2
+19
Интересно, в команде есть переводчик? Если нет, то я не представляю, как коллегам Загитовой удаётся понять, о чём она говорит
+22
-5
+17
Ответ Kareglazaya
Интересно, в команде есть переводчик? Если нет, то я не представляю, как коллегам Загитовой удаётся понять, о чём она говорит
Сидит специально обученный поехавший/ая из фанклуба и переводит.
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На территорию бухгалтеров зря дура зашла
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Иногда я туплю, но консенсус из 50 кастетов побеждает. Какие мудрые слова.
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+11
Уважаемая редакция, вместо удаления моего комментария про "стенографию" могли спасибо сказать за правку. А то думаешь, что перл Алины, ан нет, ваш, википедия вам в помощь)
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Она и за Бухгалтера, вот это уже опасно как бы после шоу не уехать куда не надо. Алина такое на себя точно не бери
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Ответ Александр Колосов
Ну не могла она сама сказать к консенсусу
Сказать могла. Осознанно ли, вот вопрос
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+8
Загитова aka 50 кастетов. Новый сценический псевдоним - Алина 50 кастетов
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+7
Нужен тег на Спортсе, Свадьба Трусовой и Алиначка Астанавись.
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Ответ Kareglazaya
Интересно, в команде есть переводчик? Если нет, то я не представляю, как коллегам Загитовой удаётся понять, о чём она говорит
У меня примерно так было на работе) Я там часть времени проводил в респираторе. Только не таком, как от ковида, а уровня противогаза.
А когда возвращался на участок, нужно периодически было что-то уточнить у бригадира.
Ну и я ему, через шлем - задавал вопросы.
Понять было проблематично (ну реально бубнёж из-под стекла), но, он - понимал)
Так что тут дело навыка.
Они по губам читают.
Через мозоли)
+10
-3
+7
А сколько раз не понимаешь
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Ответ Katerina Sunny
50 кастетов - это что-то из истории Казани?
Слово пацана. Кровь на льду.
+3
-1
+2
Ей подсказали новое слово "консенсус"? 🤣🤣🤣
+3
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Дали ей деньги, подогнали профессионалов, фигуристов. Её миссия была только привлечь внимание к шоу, завлечь зрителей, то есть продать. Но Алинка с треском провалила свою задачу. Билеты итак не продаются, а после этих ее интервью и вовсе могут начать сдавать билеты те, кто купил.
Жалко команду, которая с ней работает. Уверенна, что само шоу будет качественное. Но Загитова всё припишет себе. А она даже фамилию режиссера назвать не может и фигуристов, которые будут выступать. Для нее они все просто кастеты
P.S. Такие классные вчера Саша и Аня на свадьбе. У Жени в Краснодаре на шоу полные трибуны без всякой раскрутки. Камила на шоу уже прыгает дупели и 3 тулуп.... И это чучелко Алиночка Загитова на потеху публике :-)
+2
-1
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Ответ Александр Колосов
Ну не могла она сама сказать к консенсусу
Тоже удивило.. Наверное, у кого-то подслушала и научилась. Но зато там дальше "кастеты шоу" и это уже очень по-загитовски 😆
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Ну как иногда...
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сценография, мэппинги, железяки, которые туда будут привозиться

самых основных таких «кастетов» шоу где-то около 50 человек

в части сценографии, каких-то административных процессов, которые очень сложные, бухгалтерия – вот это все на мне.
——————-
представляю, что о ней думаю. те, кто реально всем этим занимается в ее шоу и чью заслуги она присваивает.
Ее попросили назвать несколько фигуристов, которые будут в ее шоу, помимо нее, и она сказала «Загитова, Соловьев…».
Вот так она уважает команду и фигуристов, которые будут катать.
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Мдааа…
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Ответ Александр Рыбаков
Дайте ей банан и посадите на дерево
Или дайте ей дерево и посадите на банан
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Ответ KartoffelHeld
Так ну с кастетами все понятно, это она опять что-то вычитала в древнерусском словаре, но что такое "люди, которые привозят, подрядчики."? 🤔 Что привозят эти люди? Подрядчики? 😵
Железяки😂
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