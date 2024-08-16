«Я, пережившая три попытки суицида, попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом из-за врачебной ошибки...» Фигуристка Зинина выложила видео
17-летняя фигуристка Анастасия Зинина записала видео под популярный в соцсетях тренд.
Ролик под песню «Камень» исполнительницы Flëur был опубликован в соцсетях спортсменки, его приводит телеграм-канал «Фигурка».
«Попробуй разбить меня, ты не поверишь глазам.
Попробуй сломать, ты скорее сломаешься сам», – поет исполнительница.
«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...» – написала фигуристка в сопровождении к видео.
В твою сторону посмотрел какой-то страшный мужик - вот и попытка изнасилования.
Три попытки суицида пережить тоже такой себе подвиг, тут лучше в дурку обратиться, раз 3 раза думала о том, чтобы уйти из жизни.
Впрочем, если 3 раза пробовала и три раза не получалось,то это просто позерство.
Просто отнимите у ребенка телефон и она сразу выздоровеет.
Сил тебе, Настя, пусть все это больше никогда не повторится в твоей жизни и все будет хорошо!
Flёur - я Вам скажу, это вообще, самое лучшее и чистое, что довелось услышать в русскоязычной музыке в XXI веке. Каждая песня - маленький шедевр и эталон красоты. Коллектив распался в 2017 году и девушки стали заниматься сольным творчеством.
Главная и самая популярная их песня - "Шелкопряд" (одна из 13-ти главных песен "Чартовой дюжины" 2007 года)
Сейчас, наверно, даже страшно и неловко сказать откуда они родом. И что они думают. Они из Одессы.
Так что, можно только удивиться, что для музыкального сопровождения была выбрана песня именно, этого коллектива. Безотносительно контекста самого видео с признанием.
Странновато и кринжово писать такие осуждающие комментарии :)