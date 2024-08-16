«Я, пережившая три попытки суицида, попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом из-за врачебной ошибки...» Фигуристка Зинина выложила видео

17-летняя фигуристка Анастасия Зинина записала видео под популярный в соцсетях тренд.

Ролик под песню «Камень» исполнительницы Flëur был опубликован в соцсетях спортсменки, его приводит телеграм-канал «Фигурка».

«Попробуй разбить меня, ты не поверишь глазам.

Попробуй сломать, ты скорее сломаешься сам», – поет исполнительница.

«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...» – написала фигуристка в сопровождении к видео.