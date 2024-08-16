«Я, пережившая три попытки суицида, попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом из-за врачебной ошибки...» Фигуристка Зинина выложила видео

Теги сборная России женское катание Анастасия Зинина Фигурное катание

17-летняя фигуристка Анастасия Зинина записала видео под популярный в соцсетях тренд.

Ролик под песню «Камень» исполнительницы Flëur был опубликован в соцсетях спортсменки, его приводит телеграм-канал «Фигурка». 

«Попробуй разбить меня, ты не поверишь глазам.

Попробуй сломать, ты скорее сломаешься сам», – поет исполнительница. 

«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...» – написала фигуристка в сопровождении к видео. 

80 комментариев
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Обычный бездарный хайп вокруг своей персоны. Три раза пыталась покончить с собой, не вышло. Пытались изнасиловать- не получилось. Врачи чуть не сделали инвалидом, но ведь опять не срослось. Бедная девочка! Всё не так. И вот сижу вся такая несчастная с прекрасным макияжем и открываю рот под песню... Дебилы в восторге и плачут.
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Родители должны серьезно подумать об медицинской и психологической помощи. Ещё у одной каша в голове.
+94
-15
+79
Ответ Александр Шульгин
Родители должны серьезно подумать об медицинской и психологической помощи. Ещё у одной каша в голове.
Пережить попытку изнасилования - это не каша, а серьезная травма. 😡 А вот о психиатрическая помощь в таких ситуациях просто необходима! Иначе это все может закончиться наркоманией, алкоголизмом или удачной попыткой…
+68
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+63
Мне кажется, тут не спортом надо заниматься, а серьезно лечиться, если это правда. А если нет, то тоже лучше провериться. Никому не нужна еще одна Саша Солдатова
+43
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+42
Звучит как рассказы пьяного бати про его молодость
+31
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Если всё это правда, то выбран весьма странный способ сообщить это миру... Но скорее всего, это не более чем попытка напомнить о себе и привлечь внимание.
+38
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Знаем мы таких.
В твою сторону посмотрел какой-то страшный мужик - вот и попытка изнасилования.
Три попытки суицида пережить тоже такой себе подвиг, тут лучше в дурку обратиться, раз 3 раза думала о том, чтобы уйти из жизни.
Впрочем, если 3 раза пробовала и три раза не получалось,то это просто позерство.
Просто отнимите у ребенка телефон и она сразу выздоровеет.
+29
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+24
Ответ Potapson
Обычный бездарный хайп вокруг своей персоны. Три раза пыталась покончить с собой, не вышло. Пытались изнасиловать- не получилось. Врачи чуть не сделали инвалидом, но ведь опять не срослось. Бедная девочка! Всё не так. И вот сижу вся такая несчастная с прекрасным макияжем и открываю рот под песню... Дебилы в восторге и плачут.
Чел акстись, это ребенок 17 лет от роду. Большая часть детства вероятно похерена бесконечными тренями, а жизнь проходила мимо, за окном спортинтерната. Если б рыхлая 43 летняя тëха такое записала, я б сам улюлюкал, а здесь психолога надо подключить
+33
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+22
Вместо этих бездарных роликов стоит пойти к психиатру и получить реальное лечение.
+23
-1
+22
Суицидникам и вторая попытка не требуется... Красивая и глупая. Жизнь одна и ей нужно дорожить.
+29
-13
+16
Ужас какой😱
Сил тебе, Настя, пусть все это больше никогда не повторится в твоей жизни и все будет хорошо!
+21
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+13
Странный повод для гордости, или не она это видео создала?
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Ответ Abdul Aziz
Fleur это группа, а не исполнительница
Да. Причём эта группа состояла из двух участниц-исполнительниц: Ольги Пулатовой и Елены Войнаровской. Обе они сочиняли и пели просто безумно красивейшие песни. Поровну и по очереди - в соответствии с авторством, каждая из них исполняла песни ею написанные. Но выступали и играли вместе.
Flёur - я Вам скажу, это вообще, самое лучшее и чистое, что довелось услышать в русскоязычной музыке в XXI веке. Каждая песня - маленький шедевр и эталон красоты. Коллектив распался в 2017 году и девушки стали заниматься сольным творчеством.
Главная и самая популярная их песня - "Шелкопряд" (одна из 13-ти главных песен "Чартовой дюжины" 2007 года)
Сейчас, наверно, даже страшно и неловко сказать откуда они родом. И что они думают. Они из Одессы.

Так что, можно только удивиться, что для музыкального сопровождения была выбрана песня именно, этого коллектива. Безотносительно контекста самого видео с признанием.
+13
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+11
Определенно нужна серьезная психологическая помощь и поддержка близких. Попытка изнасилования - это большая психологическая травма, которую нельзя оставлять без внимания. Иначе последствия могут быть самые печальные. Люди годами это прорабатывают.
+12
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+9
Ответ Potapson
Обычный бездарный хайп вокруг своей персоны. Три раза пыталась покончить с собой, не вышло. Пытались изнасиловать- не получилось. Врачи чуть не сделали инвалидом, но ведь опять не срослось. Бедная девочка! Всё не так. И вот сижу вся такая несчастная с прекрасным макияжем и открываю рот под песню... Дебилы в восторге и плачут.
Написано же, что «чуть стала инвалидом» все таки
+11
-2
+9
Ответ lepestok
боже, вот это страшно( родители, берегите Настю.
скорее уж родителей надо беречь от Насти
+13
-5
+8
Сказала б на че это похоже, но не хочется девушку обидеть. Три раза неудавшийся суицид - это не попытки суицида, а нечто другое. Живи, Настя и не балуйся. Играющий со смертью может и доиграться.
+9
-2
+7
Женская реинкарнация Ангелопола, "вернувшегося, откуда не возвращаются".
+10
-3
+7
Ответ Skyolker
Пережить попытку изнасилования - это не каша, а серьезная травма. 😡 А вот о психиатрическая помощь в таких ситуациях просто необходима! Иначе это все может закончиться наркоманией, алкоголизмом или удачной попыткой…
Если честно, то видос немного крынжовый. О таких событиях снимать такие видосы, наверное, странновато.
+13
-6
+7
Какая насыщенная жизнь в 17
+8
-1
+7
Fleur это группа, а не исполнительница
+8
-1
+7
Три попытки суицида? Тут только к психиатру.
+8
-2
+6
3 раза отрезал себе голову....бесполезно
+10
-4
+6
как жаль это читать 😢
+9
-3
+6
Ну так иди в ПНД, а не видосики записывай:
+7
-2
+5
Настя уже выложила пост о том, что цель видео была в личностном росте. Тут у народа чуть инфаркт не случился. Одним словом, подросток.
+8
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Хайп
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+5
симпатичная....хочется её поддержать...непросто это - с шести лет жить не своей жизнью, а по указке тренера и фанатичной мамаши, делающей из тебя чемпионку...Удачи ей, Здоровья и Счастья в личной жизни...пусть у неё всё сложится как она сама того хочет...
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0
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Ответ 65 дней
Если честно, то видос немного крынжовый. О таких событиях снимать такие видосы, наверное, странновато.
Каждый переживает свои психотравмы так, как может.

Странновато и кринжово писать такие осуждающие комментарии :)
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+4
Че за бред. Але, Настя...
+5
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