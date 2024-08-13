Валиева об участии в шоу Навки: «Я безумно, очень и очень счастлива вновь появиться и выступать»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева заявила, что безумно счастлива вернуться на лед.

22 июля фигуристка впервые с начала допинг-бана вышла на лед – в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». 13 августа шоу с участием Валиевой также планируется в Сириусе.

«Я безумно, очень и очень счастлива вновь появиться и выступать. Все хорошо. Я выступаю в самой дружелюбной и лучшей команде», – сказала Валиева.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой, которая 25 декабря 2021-го сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Срок наказания отсчитывается с этой даты.

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14 комментариев
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Совсем потерялся, Аня должна в гипсе в шоу участвовать?
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Удачи !
Надо опять набрать хорошую спортивную форму.
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Допингистка. Позор.
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Очень хочется, чтобы Камила как можно больше была на льду, не теряла вкус ко всей этой красоте, была в настроении и постоянно подпитывалась правильными эмоциями. А там дальше уже как сложится, ничего невозможного нет.
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Ответ Mbest77
Вы таки предлагаете опять принять допинг?
Надеюсь, история научила , что десерты и спорт несовместимы.
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Ответ Mbest77
Вы таки предлагаете опять принять допинг?
Почему нет)
Катька Юрьева в биатлоне вон 2 раза допинг принимала, чтоб форму набрать и ничего.
Если и дисквальнут, то форма то для шоу все равно наберется)
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Даже объяснять ничего не хочу, это диагноз, берегите себя...
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Ответ Сергей Орлов
Допингистка. Позор.
Мойте рот,позор то что там побывало
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