Валиева об участии в шоу Навки: «Я безумно, очень и очень счастлива вновь появиться и выступать»

Камила Валиева заявила, что безумно счастлива вернуться на лед.

22 июля фигуристка впервые с начала допинг-бана вышла на лед – в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». 13 августа шоу с участием Валиевой также планируется в Сириусе.

«Я безумно, очень и очень счастлива вновь появиться и выступать. Все хорошо. Я выступаю в самой дружелюбной и лучшей команде», – сказала Валиева.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой, которая 25 декабря 2021-го сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Срок наказания отсчитывается с этой даты.

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