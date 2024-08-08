Дегтярев о коммерциализации детско-юношеского спорта: «Без родительских денег в некоторых видах можно даже не соваться с талантливыми детьми. Безобразие»

Михаил Дегтярев высказался о коммерциализации детско-юношеского спорта.

«Президент недвусмысленно указал уже только за последние полгода три или четыре раза на коммерциализацию, особенно детско-юношеского спорта. Это недопустимо.

Мы как госрегулятор и федеральный орган управления все-таки находимся в тесной коммуникации с регионами. Здесь без регионов не получится. Для этого мы первым тактом собрали всех министров спорта регионов на семинар-совещание в Москве, в нашей «Чкалов-Арене» прошло это мероприятие. Довели эти позиции, в том числе и поручения президента, наше видение, что коммерциализацию нужно убирать из детско-юношеского спорта.

В идеале весь детский и юношеский спорт должен быть, конечно, бесплатным. И по некоторым видам мы серьезно продвинулись. А по некоторым, наоборот, деградировали. Сегодня без родительских денег в некоторых видах можно даже не соваться с талантливыми детьми. Безобразие.

Кстати, министров спорта регионов, мне сказали они сами на встрече, не собирали последние семь или восемь лет ни разу. То есть это наши прямые контрагенты, представители власти на местах, которые отвечают за развитие нашего вида деятельности, нашей отрасли, а их министр ни разу не собирал. Я не хочу никого здесь критиковать, просто этого не было вообще как явления.

Мы будем собирать, будем вместе вырабатывать пути, как выполнить все поручения главы государства, какие-то проблемные точки разбирать и расшивать», – сказал министр спорта РФ.