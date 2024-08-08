Дегтярев о коммерциализации детско-юношеского спорта: «Без родительских денег в некоторых видах можно даже не соваться с талантливыми детьми. Безобразие»

Теги Министерство спорта России детский спорт Михаил Дегтярев деньги Фигурное катание

Михаил Дегтярев высказался о коммерциализации детско-юношеского спорта.

«Президент недвусмысленно указал уже только за последние полгода три или четыре раза на коммерциализацию, особенно детско-юношеского спорта. Это недопустимо.

Мы как госрегулятор и федеральный орган управления все-таки находимся в тесной коммуникации с регионами. Здесь без регионов не получится. Для этого мы первым тактом собрали всех министров спорта регионов на семинар-совещание в Москве, в нашей «Чкалов-Арене» прошло это мероприятие. Довели эти позиции, в том числе и поручения президента, наше видение, что коммерциализацию нужно убирать из детско-юношеского спорта.

В идеале весь детский и юношеский спорт должен быть, конечно, бесплатным. И по некоторым видам мы серьезно продвинулись. А по некоторым, наоборот, деградировали. Сегодня без родительских денег в некоторых видах можно даже не соваться с талантливыми детьми. Безобразие.

Кстати, министров спорта регионов, мне сказали они сами на встрече, не собирали последние семь или восемь лет ни разу. То есть это наши прямые контрагенты, представители власти на местах, которые отвечают за развитие нашего вида деятельности, нашей отрасли, а их министр ни разу не собирал. Я не хочу никого здесь критиковать, просто этого не было вообще как явления.

Мы будем собирать, будем вместе вырабатывать пути, как выполнить все поручения главы государства, какие-то проблемные точки разбирать и расшивать», – сказал министр спорта РФ.

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28 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Вообще смешно смотреть, как бывшие коммунисты, проворовавшиеся и отменившие любые попытки политического выбора, при капитализме неуклюже пытаются выстроить социализм, параллельно воруя еще больше, и искренне удивляются тому, что почему-то не получается.
А ещё бывшие коммунисты резко все стали верующими
+34
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+33
Вообще смешно смотреть, как бывшие коммунисты, проворовавшиеся и отменившие любые попытки политического выбора, при капитализме неуклюже пытаются выстроить социализм, параллельно воруя еще больше, и искренне удивляются тому, что почему-то не получается.
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- и шлепнул себе по попке веником...
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Какой деятельный новый министр !:)
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Типичный популист
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Кто же это все допустил?
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Безобразие в другом: в том, что для большинства родителей, даже работающих, бодьшая проблема содержать своих детей. Это потому, что в великой и богатой стране несуразно маленькие зарплаты. Если бы платили нормально, то не было бы проблемы отправить ребенка в платную секцию и купить ему клюшку и шлем или теннисную ракетку.
+6
0
+6
Воообще интересно, Путин завещание с поручениями оставит или нет, а то самостоятельно они все только воровать походу могут.
+6
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+6
Ответ Ебздрогыч
Вообще смешно смотреть, как бывшие коммунисты, проворовавшиеся и отменившие любые попытки политического выбора, при капитализме неуклюже пытаются выстроить социализм, параллельно воруя еще больше, и искренне удивляются тому, что почему-то не получается.
О вряд-ли то школу успел закончить при СССР - раз уж родился в 80х
Что он может про жизнь в Союзе знать
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Без денег можно даже не соваться в некоторые университеты (по причине маленького количества бюджетных мест или их отсутствия в принципе)
Без денег можно даже не соваться к некоторым врачам (так как они есть только в частных, а в поликлинике годами вакансии висят)
И уж куда без денег точно не сунутся россияне- так это на единственное теплое море в своей же стране (Краснодарский край).
А тут про спорт. Художки и музыкалки тоже не бесплатные например, так ещё и придется прилично тратиться на инструмент и художественные принадлежности
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Ну дак смысл в том, что спорт детский на эти деньги живёт. Выделяло бы государство достаточно денег на детей и не было бы этого. Школы еле концы с концами сводят (я про обычные ДЮСШа) и поэтому на областные и российские соревнования отправляют детей за которых родители платят, а не самых талантливых. Это я про обычную Россию, а не про Москву и Питер... Хотя и там наверное ещё хлеще с этим дела обстоят.
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Так и хочется спросить "а кто это сделал?" Кто же довёл до такой коммерциализации детско-юношеского спорта? При чьём ручном управлении это дошло до этого?
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Банный мальчик заговорил, внимательно все слушаем
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Ответ dyrochkin
Типичный популист
Как его ныне покойный ПАПИК ;)
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В некоторых??? Всю жизнь играя в футбол родители покупали бутсы, перчатки, форму, я уж молчу про тех кто например горными лыжами занимается
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Помните как срущий консьерж в Нашей Раше? «Безобразие! Кто же это сделал?!»
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О, знаток советской истории что-то разговорился)))
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С откровением, что тут можно сказать.
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Очередной разговор про необходимость развивать детский спорт...
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Видимо кормушка пуста. Приходится клянчить на пополнение кормушки вновь прибывшим министрам.
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ну, давай, выдай какой нибудь план 2030 или 2040 лучше
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А вообще, как бы кощунственно это не звучало, нужно весь спорт сделать платным и ввести систему грантов как в США. До тех пор пока государство будет финансировать спорт, пока все премии Федераций и Министерства будут зависеть от результатов сборной у нас так и будут проблемы с допингом и пропуски Игр. Спортсмен должен быть независим от государства. Да, упадут результаты, упадет детский спорт, но выстроится новая структура, где государство не будет иметь власти на переходы в другие страны, на решение спортсменов куда-то ехать или не ехать, не будет решать какие добавки пить, в каких митингах участвовать. Только спортсмен, который сам отвечает за себя, и который сам может влиять на свой имидж - сможет принести результат. А все эти чинуши по большому счету никому не нужны.
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Мы, собственно, и платим. И много. Не ждать же еще двадцать лет невоплощения заведомо утопических идей. Тем более, когда сами слабо верите в озвучиваемое
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Действительно!
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Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придётся
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а с неталантливыми?
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Ответ sav187
Безобразие в другом: в том, что для большинства родителей, даже работающих, бодьшая проблема содержать своих детей. Это потому, что в великой и богатой стране несуразно маленькие зарплаты. Если бы платили нормально, то не было бы проблемы отправить ребенка в платную секцию и купить ему клюшку и шлем или теннисную ракетку.
У нас ситуация с детьми на порядок лучше чем на Западе, я про спорт.
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