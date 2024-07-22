Камила Валиева впервые с начала дисквалификации выступила в шоу

Теги Татьяна Навка сборная России Александр Энберт женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева впервые с начала дисквалификации выступила в шоу.

Спортсменка вышла на лед в спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила», который проходит в Сочи. 

Партнером Валиевой является серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт. 

В январе Валиева была дисквалифицирована за допинг. Срок ее дисквалификации завершится в декабре 2025 года. 

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28 комментариев
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Ну и хорошо, Камилу приятно и радостно видеть на льду.
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Ответ брандербург
Комментарий скрыт
А что такое? почему такое возбуждение? тебе какая разница, что там прыгает Камила? Может вообще не прыгать, ей на соревнования не выходить
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Ответ брандербург
Комментарий скрыт
толсто, толсто))
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Так держать Камилочка 🌷💕
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Камила очаровательна!
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С возвращением, Чемпионка👏👏👏
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Ответ брандербург
Комментарий скрыт
А что она должна прыгать после такого перерыва? Конёк и вращения на месте, а для прыжков надо форму набрать, иначе можно без спины остаться
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Ну раз она прыгает одинарные прыжки значит не где было тренироваться , вернее репетировать . Ну теперь лёд будет , но правда лёд достаточно небольшой .
Сегодня решается судьба бронзы команды в КАС .Надеюсь , что бронза останется у ребят . Баллы они сумели набрать и без баллов Камилы , что очень круто .
Канада посягает на не свою медаль .
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Прекрасная Ками на льду😍очень рада за неё
+13
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С возвращением на лёд, Камила!
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Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Извиниться за то, что подставил ее? Рано или поздно правда выйдет наружу.
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Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Это перед Камилой должны извиниться шведские лаборанты за заказную подставу с допингом, которого у Валиевой и не было никогда!
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Вот и славно. Лёд – стихия Камилы. Конечно, хотелось бы увидеть полноценные соревновательные программы, но увы... не готово пока наше спортивное сообщество к разрыву кабальных отношений с ВАДА, МОК, КАС и прочими.
+13
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Очень интересно было посмотреть на Ками после полугода запрета на выход на лед. На удивление сохранила магическое скольжение с высокой скоростью, супер вау растяжку, вращения, балетную работу рук и корпуса. Как мне показалось она подсушилась естественным путем и можно восстанавливать прыжки. С Энбертом у них очень хорошая химия в номерах.
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Ответ Оксана Васильева
В роли тяжелого бревна, которое тягал Энберт
Бревно у вас вместо головы
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Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Она дитя, которую подставили, извиняться надо тем, кто ее накормил этой гадостью, а теперь деньгами от шоу расплачиваются за ее молчание.
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