Камила Валиева впервые с начала дисквалификации выступила в шоу
Фигуристка Камила Валиева впервые с начала дисквалификации выступила в шоу.
Спортсменка вышла на лед в спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила», который проходит в Сочи.
Партнером Валиевой является серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт.
В январе Валиева была дисквалифицирована за допинг. Срок ее дисквалификации завершится в декабре 2025 года.
Сегодня решается судьба бронзы команды в КАС .Надеюсь , что бронза останется у ребят . Баллы они сумели набрать и без баллов Камилы , что очень круто .
Канада посягает на не свою медаль .