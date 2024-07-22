Фигуристка Камила Валиева впервые с начала дисквалификации выступила в шоу.

Спортсменка вышла на лед в спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила», который проходит в Сочи.

Партнером Валиевой является серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт.

В январе Валиева была дисквалифицирована за допинг. Срок ее дисквалификации завершится в декабре 2025 года.

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