Плющенко о создании футбольного клуба: «Я планирую, но пока мы начинаем с академии – коллаборация с «БроукБойз»

Теги Антон Соснин премьер-лига Россия Евгений Плющенко детский футбол Матч ТВ Гном Гномыч Winline Медиалига БроукБойз Фигурное катание

Евгений Плющенко сообщил о планах создать свой футбольный клуб.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию ранее анонсировал открытие футбольной академии в «Ангелах Плющенко».

– Расскажите подробнее про свою футбольную академию, которая строится.

– Скоро мы встретимся с руководством «БроукБойз» и обсудим эту историю. Мы встречались с их тренером Антоном Сосниным. Хочется, чтобы у меня была детская школа подготовки «Броуков», а основная база подготовки – у них в Одинцове. Такая совместная коллаборация.

– Есть идея создать свой профессиональный футбольный клуб, начав с академии?

– Я планирую, но пока мы начинаем с академии. Сейчас достраивается футбольное поле, оно будет небольшим по размеру для начальных групп.

У меня растет младший сын Арсений, я не исключаю, что мы его отдадим в футбол. Он фигурист, но, может быть, начнет заниматься футболом.

Санек, средний сын, очень любит футбол, знает всех футболистов. Он тренируется каждый день: после ледовых тренировок делает футбольные упражнения. Антон Соснин начнет заниматься с Саньком и Арсением.

– На какую дату назначено открытие академии?

– 20-22 августа, – ответил Плющенко.

48 комментариев
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ФК Гном🤔
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Кот Базилио и лиса Алиса приглашают вас в Академию футбола " Страна дураков".
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Думал хуже чем медиафутбол ничего не будет, но потом появился Плющенко...
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Футбольная Академия "Рудковский Плющ".
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ФК «Распил»
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Неудивительно, что Плющенко раз в неделю появляется в своей Академии, что бы пофоткаться и покричать на камеру. Там Нью -Васюки нужно осваивать, благо схема с грантами, льготными кредитами, субсидиями,, концессиями уже отлажена. Строим за счёт государства, а потом вешаем вывеску Частная Академия Плющенко и Рутковской, вход рубль,выход два.
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И добавил: "Дай миллиард, дай миллиард..."
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Любой каприз Рудковских за Чужой счет.Скоро бюджета Подмосковья для хотелок их семейки не хватит.
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Ответ ыеем
ФК Гном🤔
Гномыч
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То есть с ФК у Гнома фсё? И Папаша в лучших традициях решил прикупить ему сразу личную школу, чтобы всех там обыгрывать
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Новая обналичка- постирочная,для перегонки бабок мужей подруженций,которые выводят с крупнейших ресурсных предприятий.
в другой ипостаси клуб ждет такой же "успех" как и бракадемию
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А я вот все мечтаю, когда уже Рудковскую, как ее подружку Блиновскую прижмут в налоговой
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Запросит грант минимум на 200 миллионов, как пить дать.
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Позорище
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Очень сильно напрягает, что уже половина новостей про медиалигу. Спортс, давно я перестал быть твоей аудиторией?
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Ответ Сергей Жарковский
Кот Базилио и лиса Алиса приглашают вас в Академию футбола " Страна дураков".
Тренировки проходят на Поле чудес? 😁
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Ответ scorp19
Он хоть знает какие это расходы ? Это тебе не лёд арендовать.
Конечно знает, ведь они эти схемы с Рутковской уже на ФК освоили. Теперь уже на футбол, хоккей и т.д. перешли. патриотические бизнесмены ёпт.
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На какие деньги все это строится. За чей счет банкет?
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Объясните этому ***** что такое коллаборационизм, хоть это вероятно бесполезно. Для него остался только один божок - презренный металл.
+4
0
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Ответ .ru
нам уже Заремы выше крыши... а теперь ещё и Рудковская
А представь, что создадут клуб и наймут Зарему. А тренером Мостового. К-к-комбо
+4
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Ответ Its my life
ФК «Распил»
Лучший коммент!++++
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Неплохо бы проинформировать родителей перед принятием решения отдать сына в эту академию о Парсеговой и о том, как бизнесмены пытаются с ее мамы взыскать почти два лимона
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вот мы тут в основном смеëмся, а ведь этот презренный тип занимается детьми. Чему он их научит?
Да он их ни чему и не учит, он вместе со своим монстром - танком - питбулем занимается бизнесом, который нуждается в доскональной проверке налоговыми органами..
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Такой маленький, а уже и фигурист, и футболист
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У нас таких "академий" без клубов на каждом углу. Считается доходным бизнесом.
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Ну это п з д ц
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Вот мы тут в основном смеëмся, а ведь этот презренный тип занимается детьми. Чему он их научит?
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Сначала футбольный клуб , а потом "Лига Плюща"!
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А если серьезно: в Краснодаре бесплатные занятия в школах и обучение с проживанием в академии. Что должно побудить выбрать заниматься в школе Плющенки?
+2
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Ответ klimparty
Очень сильно напрягает, что уже половина новостей про медиалигу. Спортс, давно я перестал быть твоей аудиторией?
Пиарят этот позор, как могут. Бабки-бабки-бабки!
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