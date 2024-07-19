Плющенко о создании футбольного клуба: «Я планирую, но пока мы начинаем с академии – коллаборация с «БроукБойз»

Евгений Плющенко сообщил о планах создать свой футбольный клуб.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию ранее анонсировал открытие футбольной академии в «Ангелах Плющенко».

– Расскажите подробнее про свою футбольную академию, которая строится.

– Скоро мы встретимся с руководством « » и обсудим эту историю. Мы встречались с их тренером . Хочется, чтобы у меня была детская школа подготовки «Броуков», а основная база подготовки – у них в Одинцове. Такая совместная коллаборация.

– Есть идея создать свой профессиональный футбольный клуб, начав с академии?

– Я планирую, но пока мы начинаем с академии. Сейчас достраивается футбольное поле, оно будет небольшим по размеру для начальных групп.

У меня растет младший сын Арсений, я не исключаю, что мы его отдадим в футбол. Он фигурист, но, может быть, начнет заниматься футболом.

Санек, средний сын, очень любит футбол, знает всех футболистов. Он тренируется каждый день: после ледовых тренировок делает футбольные упражнения. Антон Соснин начнет заниматься с Саньком и Арсением.

– На какую дату назначено открытие академии?

– 20-22 августа, – ответил Плющенко.