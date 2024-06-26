Савосин об отстранении сборной: «Готов к тому, что на международные старты больше не попаду никогда. Меня это полностью устраивает – можно развиваться в России»

Фигурист Роман Савосин признался, что его устраивает выступать только в России.

«Я не знаю, сколько мне еще кататься и когда нас выпустят. Вполне готов к тому, что на международные старты я больше не попаду никогда. Понимаю, что их у меня может и не быть.

Я готов не выступать на международных соревнованиях, меня это полностью устраивает, в России можно развиваться и развиваться благодаря нашим соревнованиям.

Седьмое место на чемпионате России прошедшего сезона — мой лучший результат в карьере. Вот, пожалуйста, стремись к улучшению. Мотивации полно», – рассказал .