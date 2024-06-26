Савосин об отстранении сборной: «Готов к тому, что на международные старты больше не попаду никогда. Меня это полностью устраивает – можно развиваться в России»

Теги сборная России мужское катание Роман Савосин Фигурное катание

Фигурист Роман Савосин признался, что его устраивает выступать только в России.

«Я не знаю, сколько мне еще кататься и когда нас выпустят. Вполне готов к тому, что на международные старты я больше не попаду никогда. Понимаю, что их у меня может и не быть.

Я готов не выступать на международных соревнованиях, меня это полностью устраивает, в России можно развиваться и развиваться благодаря нашим соревнованиям.

Седьмое место на чемпионате России прошедшего сезона — мой лучший результат в карьере. Вот, пожалуйста, стремись к улучшению. Мотивации полно», – рассказал Савосин.

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26 комментариев
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"Седьмое место на чемпионате России прошедшего сезона — мой лучший результат в карьере" - ты сам себе ответил, Рома.
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За чей счёт такая смелость? За счёт налогоплательщиков 🤷‍♂️
Крутой чувак
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25лет в декабре, пик - 7ое место.
Конечно же отсутствие международных стартов только в плюс - так хоть в России хорошо кормят и фигуристов второго звена.
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Когда внутри страны платят миллионы на турнирах, рисуют дипломы и устраивают после завершения карьеры на ТВ или ещё куда-то, то на международные особо можно и не рваться.
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Ярославский Шинник о бане в ЛЧ: «Мы готовы не принимать участие в Лиге Чемпионов, можно развиваться и в России».
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"на международные старты больше не попаду никогда. Меня это полностью устраивает " === Не были мы ни на каком Таити! - нас и тут неплохо кормят!
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Плохо не то, что залезли в дупу. Плохо, что начали обживаться и обои клеить.
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Ледовых шоу в России много...
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Савосин красиво катается, хореографичный, но без прыжков. Так что перспектив на пьедесталы у него и так особо нет, но своего зрителя может иметь
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При любых обстоятельствах тебя бы там и так не было
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Тоже мне, откровение. Конечно, ты будешь готов к этому, если твой лучший результат - седьмое место на ЧР. Потому что прекрасно понимаешь, что на международных стартах максимум претендовал бы на какое-нибудь 5 место на этапе ГП, а на ГС не отобрался бы.
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Можно конечно и в России развиваться.У Яны льда много и всем места хватит.Кордебалет в шоу большой и водоросли всегда требуются.Авербух тоже безмедальным какие -то копейки на своих шоу платит,над гонораром своего артиста Федорченко просто смеялся.
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Ответ Вечно в бане
Ярославский Шинник о бане в ЛЧ: «Мы готовы не принимать участие в Лиге Чемпионов, можно развиваться и в России».
Шинник играет в лучшей лиге мира и им можно не беспокоиться о какой-то там ЛЧ.
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Ответ bukvoed33
За чей счёт такая смелость? За счёт налогоплательщиков 🤷‍♂️ Крутой чувак
Развиватель керов😖
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Злые какие все, а Рома молодец, катается красиво и артист
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Ответ EmperorNazer
Тоже мне, откровение. Конечно, ты будешь готов к этому, если твой лучший результат - седьмое место на ЧР. Потому что прекрасно понимаешь, что на международных стартах максимум претендовал бы на какое-нибудь 5 место на этапе ГП, а на ГС не отобрался бы.
Многие и этого признать не могут и считают, что "блистали" бы на МС. Куракова отличный образец такого "блеска". Имела все возможности и до нашего отстранения, и после. А воз и ныне там, да еще и назад пятится на последние места.
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С огромным удовольствием в прошлом сезоне смотрела программы Савосина - настоящее открытие сезона. Буду болеть за него в этом сезоне. Насчет отстранения. Конечно, есть очевидные минусы, с этим никто не спорит. Но... сколько интересных ребят с шикарными программами мы увидели, а раньше их просто не замечали. И у мальчиков действительно есть стимул и мотивация развиваться, есть хорошая конкуренция.
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Рома талантливый и артистичный. Украшение любых соревнований. Любовь зрителей у него точно есть.
Удачи в новом сезоне.
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Роману хочется посоветовать : не надо делиться всем, что у тебя в голове ... Большинство болельщиков такие откровения, мягко говоря, не очень приветствует.
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В большой спорт идут не ради саморазвития, а ради побед, причем на соревнованиях как можно более высокого ранга...
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Ответ Brokkoli
При любых обстоятельствах тебя бы там и так не было
Неизвестно, обстоятельства разные, это спорт.
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Ответ Araucan
Мало кому интересны 7+ места и денег мало!
К Савосину это не относится. Очень яркий и талантливый парень.
Он не затеряется.
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