Семененко о совмещении учебы и спорта: «Благодаря тому, что я поставил себя в такие тяжелые условия, мне становится легче выступать на соревнованиях»

Евгений Семененко рассказал, как совмещает учебу в медицинском вузе и спорт.

Фигурист учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

– Как ты вообще соединяешь энергозатратные тренировки с огромным количеством четверных и такое же энергозатратное обучение?

– Я уже привык к этому графику. Он тяжело было на первом курсе, сейчас идет третий – тоже тяжелый, но, наверное, по нагрузке первый все-таки был тяжелее. У меня почти нет свободного времени, разве что вечер субботы.

Мне кажется, из этого вышел также плюс для спорта. Потому что я изначально для себя поставил тяжелые условия. Сначала я бегаю в вуз, потом еду на каток, а после ледовых тренировок еду домой, параллельно в метро читаю конспект к следующему занятию. Приезжаю домой – буквально сел поел, передохнул минут 15 и пошел учить уже следующую тему на следующее занятие.

Благодаря тому, что я поставил для себя максимально тяжелые условия, во-первых, появилась дисциплина. Я с кем-то разговаривал и упоминал, что чем больше у тебя свободного времени, тем более бесполезно ты его тратишь. Поставив себя в такие тяжелые условия, мне становится легче выступать на соревнованиях. Потому что когда я приезжаю, думаю: ну, передохну хотя бы, ха-ха.

– А на соревнованиях ты конспекты не читаешь?

– Нет, я полностью концентрируюсь только на соревнованиях, – сказал .

Также он ответил на вопрос, планирует ли быть врачом в будущем.

– Сейчас ты получаешь хорошие деньги, ты выигрываешь соревнования, у тебя есть классные призовые, ты катаешься в ледовых шоу, тоже получая неплохие гонорары по сравнению с врачом. Как ты в жизни расставишь приоритеты?

– Естественно, я учусь в таком сложном университете не просто так. Хочу в дальнейшем работать по той специальности, которую я выберу после шестого курса. В данный момент, естественно, в финансовом плане преобладает спортивная деятельность, но что будет, когда я закончу кататься? В будущем я все-таки планирую быть врачом.

– Тебя не смущает, что среднестатистический врач в России получает в месяц как один твой выход на ледовом шоу, а то и меньше?

– Это ж все временно. Все рано или поздно заканчивают свои спортивные карьеры и не могут себя в дальнейшем найти. Я уже задумывался после окончания 11-го класса, что я буду делать после окончания спортивной карьеры. Тренером я себя не вижу. Задумывался и понял: предметы, которые мне нравятся – биология и химия, мама тоже врач, как-то решился.

Не знал, как будут развиваться события, но, как показывает время, выбор был правильный, – добавил фигурист.