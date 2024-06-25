Семененко о совмещении учебы и спорта: «Благодаря тому, что я поставил себя в такие тяжелые условия, мне становится легче выступать на соревнованиях»
Евгений Семененко рассказал, как совмещает учебу в медицинском вузе и спорт.
Фигурист учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.
– Как ты вообще соединяешь энергозатратные тренировки с огромным количеством четверных и такое же энергозатратное обучение?
– Я уже привык к этому графику. Он тяжело было на первом курсе, сейчас идет третий – тоже тяжелый, но, наверное, по нагрузке первый все-таки был тяжелее. У меня почти нет свободного времени, разве что вечер субботы.
Мне кажется, из этого вышел также плюс для спорта. Потому что я изначально для себя поставил тяжелые условия. Сначала я бегаю в вуз, потом еду на каток, а после ледовых тренировок еду домой, параллельно в метро читаю конспект к следующему занятию. Приезжаю домой – буквально сел поел, передохнул минут 15 и пошел учить уже следующую тему на следующее занятие.
Благодаря тому, что я поставил для себя максимально тяжелые условия, во-первых, появилась дисциплина. Я с кем-то разговаривал и упоминал, что чем больше у тебя свободного времени, тем более бесполезно ты его тратишь. Поставив себя в такие тяжелые условия, мне становится легче выступать на соревнованиях. Потому что когда я приезжаю, думаю: ну, передохну хотя бы, ха-ха.
– А на соревнованиях ты конспекты не читаешь?
– Нет, я полностью концентрируюсь только на соревнованиях, – сказал Семененко.
Также он ответил на вопрос, планирует ли быть врачом в будущем.
– Сейчас ты получаешь хорошие деньги, ты выигрываешь соревнования, у тебя есть классные призовые, ты катаешься в ледовых шоу, тоже получая неплохие гонорары по сравнению с врачом. Как ты в жизни расставишь приоритеты?
– Естественно, я учусь в таком сложном университете не просто так. Хочу в дальнейшем работать по той специальности, которую я выберу после шестого курса. В данный момент, естественно, в финансовом плане преобладает спортивная деятельность, но что будет, когда я закончу кататься? В будущем я все-таки планирую быть врачом.
– Тебя не смущает, что среднестатистический врач в России получает в месяц как один твой выход на ледовом шоу, а то и меньше?
– Это ж все временно. Все рано или поздно заканчивают свои спортивные карьеры и не могут себя в дальнейшем найти. Я уже задумывался после окончания 11-го класса, что я буду делать после окончания спортивной карьеры. Тренером я себя не вижу. Задумывался и понял: предметы, которые мне нравятся – биология и химия, мама тоже врач, как-то решился.
Не знал, как будут развиваться события, но, как показывает время, выбор был правильный, – добавил фигурист.
Кто у него родители? Было интервью из дома - достаточно скромная, небольшая квартира, делят комнату с братом. Мама врач, вряд ли миллионерша при этом)) Про учебу: он просто целевик, требования к баллам за экзамены ниже.
И можно подумать, что Женя - единственный студент, которого мама кормит и который живёт с родителями.
Вот только в отличие от многих студентов его возраста, Женя приносит в семью неплохие деньги, так что Ваши придирки вообще непонятны.
Учеба с пятого на десятое.
ТАК в меде учиться нельзя.
Будет медицинским чиновником.
Представляю какой "высококвалифицированный специалист" получится из Евгения. Вместо лечения аксели будет крутить перед пациентами🙄?
К Жене отношусь хорошо. Он большой молодец. Но к врачу Семененко не пошла бы, и своих близких не пустила бы.