Семененко о совмещении учебы и спорта: «Благодаря тому, что я поставил себя в такие тяжелые условия, мне становится легче выступать на соревнованиях»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко рассказал, как совмещает учебу в медицинском вузе и спорт.

Фигурист учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

– Как ты вообще соединяешь энергозатратные тренировки с огромным количеством четверных и такое же энергозатратное обучение?

– Я уже привык к этому графику. Он тяжело было на первом курсе, сейчас идет третий – тоже тяжелый, но, наверное, по нагрузке первый все-таки был тяжелее. У меня почти нет свободного времени, разве что вечер субботы.

Мне кажется, из этого вышел также плюс для спорта. Потому что я изначально для себя поставил тяжелые условия. Сначала я бегаю в вуз, потом еду на каток, а после ледовых тренировок еду домой, параллельно в метро читаю конспект к следующему занятию. Приезжаю домой – буквально сел поел, передохнул минут 15 и пошел учить уже следующую тему на следующее занятие.

Благодаря тому, что я поставил для себя максимально тяжелые условия, во-первых, появилась дисциплина. Я с кем-то разговаривал и упоминал, что чем больше у тебя свободного времени, тем более бесполезно ты его тратишь. Поставив себя в такие тяжелые условия, мне становится легче выступать на соревнованиях. Потому что когда я приезжаю, думаю: ну, передохну хотя бы, ха-ха.

– А на соревнованиях ты конспекты не читаешь?

– Нет, я полностью концентрируюсь только на соревнованиях, – сказал Семененко.

Также он ответил на вопрос, планирует ли быть врачом в будущем.

– Сейчас ты получаешь хорошие деньги, ты выигрываешь соревнования, у тебя есть классные призовые, ты катаешься в ледовых шоу, тоже получая неплохие гонорары по сравнению с врачом. Как ты в жизни расставишь приоритеты?

– Естественно, я учусь в таком сложном университете не просто так. Хочу в дальнейшем работать по той специальности, которую я выберу после шестого курса. В данный момент, естественно, в финансовом плане преобладает спортивная деятельность, но что будет, когда я закончу кататься? В будущем я все-таки планирую быть врачом.

– Тебя не смущает, что среднестатистический врач в России получает в месяц как один твой выход на ледовом шоу, а то и меньше?

– Это ж все временно. Все рано или поздно заканчивают свои спортивные карьеры и не могут себя в дальнейшем найти. Я уже задумывался после окончания 11-го класса, что я буду делать после окончания спортивной карьеры. Тренером я себя не вижу. Задумывался и понял: предметы, которые мне нравятся – биология и химия, мама тоже врач, как-то решился.

Не знал, как будут развиваться события, но, как показывает время, выбор был правильный, – добавил фигурист.

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32 комментария
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Ответ elzalopez
Не хотела бы я попасть к такому врачу
Вас туда идти никто и не заставляет, тем более бездарей тьма вокруг, которые типа только учатся, а потом что-то особо не лечат.
+14
-5
+9
"Снимаю шляпу " перед Женей. Подруга когда-то закончила этот ВУЗ, я видела, как она учится, это, действительно, очень трудно и достойно уважения. Удачи и успехов Жене. Спорт закончится, а профессия на всю жизнь.
+14
-7
+7
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да ну? А я думала все дело в статусных родителях и конских грибах Мишина. Уж как его технично и ювелирно вывели в ЧР с грязным прокатом в стиле "не упал же"- это трэш.
У статусных родителей сын в метро ездит?
+14
-7
+7
Не хотела бы я попасть к такому врачу
+14
-7
+7
Странная постановка вопроса у Транькова. Не всем же до пенсии на коньках кататься, кому-то хочется и обычной, спокойной жизни без тренировок, гастролей и пр.
+5
0
+5
Если как раньше учили, то можно говорить что угодно, а времени в медицинском не оставалось особо ни на что кроме учёбы. Ну или быть очень способным учеником, схватывающим всё на лету. Думаю что сейчас всё же попроще, но от этого всё равно вуз не стал очень лёгким. Молодец, если всё старается успевать, лишь бы потом успешно сложилось в профессиональном плане. Для спортсмена выбор конечно не самый популярный.
+8
-3
+5
Семененко решил переплюнуть великого Нэтана Чена.Чен не может одновременно тренироваться и учиться.А Семененко запросто.Достаточно сравнить их квады и сразу станет ясно,выбирать надо что -то одно.За двумя зайцами погонишься,ни одного не поймаешь./Старинная русская пословица./
+14
-10
+4
А что, самая цитируемая боится ответов? С удовольствием поливаешь всех, кто не Святое Пальто, а у самой, оказывается, тонкая душевная организация?

Кто у него родители? Было интервью из дома - достаточно скромная, небольшая квартира, делят комнату с братом. Мама врач, вряд ли миллионерша при этом)) Про учебу: он просто целевик, требования к баллам за экзамены ниже.
+8
-4
+4
Ответ Carg0
Комментарий удален модератором
И как же мама-врач пристроила сына в один из топовых вузов города? С учетом того, что туда подаются ЕГЭ и баллы должны быть неплохими?

И можно подумать, что Женя - единственный студент, которого мама кормит и который живёт с родителями.

Вот только в отличие от многих студентов его возраста, Женя приносит в семью неплохие деньги, так что Ваши придирки вообще непонятны.
+10
-6
+4
Ответ Екатерина Прекрасная
А Алена где учится? Она ж ,вроде, тоже на врача планировала...верхом на лошади. Представляю какой "высококвалифицированный специалист" получится из Евгения. Вместо лечения аксели будет крутить перед пациентами🙄?
Алёна учится в РГУФК на тренера и параллельно в Московском институте психоанализа на психолога.
+6
-2
+4
Ответ elzalopez
Не хотела бы я попасть к такому врачу
Я тоже училась в медицинском университете и впоследствии оказалось, что не все отличники стали хорошими врачами (одна сразу пошла в аспиранту, потом стала профессоршей, преподаёт в университете, какой она врач?! ). А один сокурсник учился на трояки и еле доучился. Через лет 10 читаю о нём в газете, что он стал ангиохирургом и первый в крае восстановил пациентке руку, которая была оторвана в следствии аварии. Так что не зарекайтесь)
+6
-2
+4
Ответ Светлана Романова
Семененко решил переплюнуть великого Нэтана Чена.Чен не может одновременно тренироваться и учиться.А Семененко запросто.Достаточно сравнить их квады и сразу станет ясно,выбирать надо что -то одно.За двумя зайцами погонишься,ни одного не поймаешь./Старинная русская пословица./
Чен сейчас даже от шоу отказался на весь год, так как нагрузка на пре-меде еще больше, чем была в Йеле. Там он успевал два раза в неделю на каток, а теперь учеба нон-стоп. И он только готовиться этот год к поступлению в медицинский, еще даже не там учится!
+5
-1
+4
Ответ Лека-Лека
Упаси нас бог от таких врачей. Учеба с пятого на десятое. ТАК в меде учиться нельзя. Будет медицинским чиновником.
Вы прям знаете, как учились все врачи, к которым вам приходится идти? Даже, если у них отличные отзывы, то вы откуда можете знать, как он учился на первом, втором курсе. И уже сразу приготовили Жене карьеру мед чиновника
+6
-3
+3
Упаси нас бог от таких врачей.
Учеба с пятого на десятое.
ТАК в меде учиться нельзя.
Будет медицинским чиновником.
+11
-8
+3
Ответ Zhuuuzhik
И как же мама-врач пристроила сына в один из топовых вузов города? С учетом того, что туда подаются ЕГЭ и баллы должны быть неплохими? И можно подумать, что Женя - единственный студент, которого мама кормит и который живёт с родителями. Вот только в отличие от многих студентов его возраста, Женя приносит в семью неплохие деньги, так что Ваши придирки вообще непонятны.
Для общего конкурса баллы должны быть очень хорошими. Но на целевое сыну знакомых хватило что-то вроде 60-70 по всем предметам, что далеко от "вау", тем не менее позволяет поступить и учиться.
+4
-1
+3
Ответ Лека-Лека
Упаси нас бог от таких врачей. Учеба с пятого на десятое. ТАК в меде учиться нельзя. Будет медицинским чиновником.
Не обязательно.
+5
-3
+2
Ответ Kareglazaya
Странная постановка вопроса у Транькова. Не всем же до пенсии на коньках кататься, кому-то хочется и обычной, спокойной жизни без тренировок, гастролей и пр.
Максим и сам не горел желанием после спорта кататься даже в шоу с женой.
+2
0
+2
Ответ Fellina
Мама врач, о папе ни слова - причем здесь статусные родители? Грибы Мишина что-то Коляде не помогали…
Коляда без Мишина при Чеботаревой стал призером ЧЕ,ФГП,ЧМ,ОИ.И зачем Коляде нужен был этот Мишин с грибами.
+7
-5
+2
А Алена где учится? Она ж ,вроде, тоже на врача планировала...верхом на лошади.

Представляю какой "высококвалифицированный специалист" получится из Евгения. Вместо лечения аксели будет крутить перед пациентами🙄?
+10
-8
+2
Ответ Raphanus
У статусных родителей сын в метро ездит?
И что? В метро ездят все, кто не хочет торчать по пробкам. К примеру, мой знакомый коммерческий директор ГУМа, всю жизнь принципиально ездит на метро, хотя и живет в центре Москвы.
+3
-2
+1
Ответ Лека-Лека
Упаси нас бог от таких врачей. Учеба с пятого на десятое. ТАК в меде учиться нельзя. Будет медицинским чиновником.
таких студентов, которые в меде учатся не "ТАК" как вам надо, на самом деле очень много, особенно в менее престижных мед. вузах.
+2
-1
+1
Ответ Светлана Романова
Семененко решил переплюнуть великого Нэтана Чена.Чен не может одновременно тренироваться и учиться.А Семененко запросто.Достаточно сравнить их квады и сразу станет ясно,выбирать надо что -то одно.За двумя зайцами погонишься,ни одного не поймаешь./Старинная русская пословица./
Оставьте Чена в покое. Он в любом случае ушел бы из спорта после Олимпиады.
+2
-2
0
Ответ Светлана Романова
Коляда без Мишина при Чеботаревой стал призером ЧЕ,ФГП,ЧМ,ОИ.И зачем Коляде нужен был этот Мишин с грибами.
И теперь у вас виноваты все ученики Мишина. Для каждого найдется своя порция негатива
+3
-3
0
Ответ Fellina
Я тоже училась в медицинском университете и впоследствии оказалось, что не все отличники стали хорошими врачами (одна сразу пошла в аспиранту, потом стала профессоршей, преподаёт в университете, какой она врач?! ). А один сокурсник учился на трояки и еле доучился. Через лет 10 читаю о нём в газете, что он стал ангиохирургом и первый в крае восстановил пациентке руку, которая была оторвана в следствии аварии. Так что не зарекайтесь)
Мой приятель был ленинским стипендиатом, остался в институте на кафедре, потом не одну сменил. В 1996г Спустя 19 лет так и не защитился. Многие кто после него окончил ВУЗ и в учёбе не блистали, защитились. Несколько человек стали д.м.н., главврачами клиник, руководителями НИИ, один замминистра и т.д. Среди практикующих врачей, профи своего дела много тех, кто с учёбой не дружил, что не помешало им стать успешными в выбранной профессии.
0
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То есть здесь не будет ора и визга, про то как можно совмещать учебу в меде и большой спорт? Про ужасных - ужасных спортсменов и все такое? Никто не будет плакаться, что мол блат)?)) А Казалось бы, мед, где обычные люди, не спортсмены сборной с тренировками по 6-7 часов в день отдают 200% своего времени).

К Жене отношусь хорошо. Он большой молодец. Но к врачу Семененко не пошла бы, и своих близких не пустила бы.
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Ну что сказать, молодец Женя. Рассуждает очень здраво. Выбор и путь для спортсмена мегасложный и редкий. Успехов ему во всем! По поводу какой из него будет врач - к сожалению, много примеров перед глазами, когда учебе в меде абсолютно ничего не мешает, но учатся через пень-колоду, и тянут таких товарищей, особенно если целевики. И врачи, которые гуглят возможное заболевание по симптомам в инете и там же смотрят лекарства и т.д. - встречаются очень часто, увы. Почему- то мне кажется, что с Жениным упорством, выдержкой и дисциплинированностью, из него может выйти неплохой специалист.
+3
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Комментарий удален модератором
Ответ Лека-Лека
Упаси нас бог от таких врачей. Учеба с пятого на десятое. ТАК в меде учиться нельзя. Будет медицинским чиновником.
Так , вроде, у него родители как раз что-то типа того. Где -то читала. Вот по стопам родителей и пойдёт. И , думаю, в его такой учёбе родители не последнюю роль играют.
+1
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