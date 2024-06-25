Семененко о работе над четверным акселем и травме: «Захожу на первый – попытка удачная, в галку. А вот второй уже был не очень удачный»

Фигурист Евгений Семененко рассказал о работе над четверным акселем.

В апреле двукратный чемпион России получил травму голеностопа, исполняя этот прыжок на тренировке.

«Пока в данный момент удалось только попробовать его на одной тренировке. Зашел осознанно, зная, что планирую, получался хорошо и тройной аксель, с большим запасом, четверные размял, тоже почувствовал – делаются легко.

Решил попробовать, естественно, сначала на удочке, потому что идти сразу – это огромный риск, плюс в эмоциональном плане в голове присутствует то, что можно травмироваться, могут быть тяжелые последствия.

На удочке первый раз попробовал, попросил подержать меня сначала, чтобы был запас. Подержали – приземлился, нормально. Потом с каждым разом меньше-меньше-меньше. Но попыток было немного, где-то акселя четыре. И последний я уже просил просто сделать имитацию, что я прыгаю на удочке, но не поддерживать меня.

Сделал в степ-аут. Довольный, вроде нормально. Захожу на первый, уже без удочки – попытка удачная, в галку. Подхожу к Алексею Николаевичу ( ), говорю: Алексей Николаевич, это реально. Он тоже уже воодушевленный, сказал: да, это близко.

А вот второй я пошел, он уже был не очень удачный. Появились кое-какие последствия этих попыток, но благо все обошлось», – сказал .