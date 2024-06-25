Семененко о работе над четверным акселем и травме: «Захожу на первый – попытка удачная, в галку. А вот второй уже был не очень удачный»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко рассказал о работе над четверным акселем.

В апреле двукратный чемпион России получил травму голеностопа, исполняя этот прыжок на тренировке.

«Пока в данный момент удалось только попробовать его на одной тренировке. Зашел осознанно, зная, что планирую, получался хорошо и тройной аксель, с большим запасом, четверные размял, тоже почувствовал – делаются легко.

Решил попробовать, естественно, сначала на удочке, потому что идти сразу – это огромный риск, плюс в эмоциональном плане в голове присутствует то, что можно травмироваться, могут быть тяжелые последствия.

На удочке первый раз попробовал, попросил подержать меня сначала, чтобы был запас. Подержали – приземлился, нормально. Потом с каждым разом меньше-меньше-меньше. Но попыток было немного, где-то акселя четыре. И последний я уже просил просто сделать имитацию, что я прыгаю на удочке, но не поддерживать меня.

Сделал в степ-аут. Довольный, вроде нормально. Захожу на первый, уже без удочки – попытка удачная, в галку. Подхожу к Алексею Николаевичу (Мишину), говорю: Алексей Николаевич, это реально. Он тоже уже воодушевленный, сказал: да, это близко.

А вот второй я пошел, он уже был не очень удачный. Появились кое-какие последствия этих попыток, но благо все обошлось», – сказал Семененко.

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22 комментария
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с ума все с этим акселем посходили. над скольжением бы лучше работали, а то ходят от прыжка к прыжку на прямых ногах.
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Ответ sabina_katarina
с ума все с этим акселем посходили. над скольжением бы лучше работали, а то ходят от прыжка к прыжку на прямых ногах.
У Семененко не только со скольжением проблемы, но и с выездами со всех без исключения прыжков.
+21
-5
+16
Куда Семененко такой аксель?
Он с других прыжков еле выезжает.
+22
-10
+12
Ответ Лека-Лека
Куда Семененко такой аксель? Он с других прыжков еле выезжает.
Вот именно. Ему б флип или лутц запрыгать на постоянной основе, и технику на выезде подправить, а он за 4а взялся зачем то.
+10
-1
+9
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
У Семененко не только со скольжением проблемы, но и с выездами со всех без исключения прыжков.
И это очень сильно портит впечатление от прокатов. Сейчас уже не те времена, когда не упал - герой, сейчас всё должно быть идеально и красиво.
+10
-2
+8
Мне, как и многим, хочется, чтобы Жене исправили его технику и недочёты в прыжках убрали. Не понимаю смысла учить такой сложный прыжок, когда пока и обычные четверные не все освоены, и те, что есть часто не так хороши как хочется. Ну и рассказывать о том, чего нет тоже преждевременно наверно. Жене удачи в сезоне.
+10
-2
+8
Ответ olvl
Мне, как и многим, хочется, чтобы Жене исправили его технику и недочёты в прыжках убрали. Не понимаю смысла учить такой сложный прыжок, когда пока и обычные четверные не все освоены, и те, что есть часто не так хороши как хочется. Ну и рассказывать о том, чего нет тоже преждевременно наверно. Жене удачи в сезоне.
А вот здесь комментаторы не видят никаких недочетов в технике. Мне,так, его катание просто глаз "режет", форменное безобразие. Видно, выезжает за счет имени тренера.
+9
-2
+7
без лутца,Аксель бесполезен
+6
-1
+5
Без квакселя пиар так себе.А так на международном уровне.
+4
-1
+3
О Господи, опять наши ребята в «технику» ударились…только только баланс в их программах между техникой и хорео появился и… вот опять будем наблюдать «шмяк об лед» на пол-программы
+4
-2
+2
Ответ Лека-Лека
Куда Семененко такой аксель? Он с других прыжков еле выезжает.
Подумаешь там, клюет носом. И так сойдет
+7
-5
+2
Ответ Fellina
Теперь все фигуристы кинулись делать четверной аксель и сальто - странная тенденция)
Скучно без международки, вот и развлекаются. И заодно показывают миру, что мы впереди планеты всей
+2
0
+2
Посыл, если кто-то 4А исполнил, почему я не смогу, быстрей приведёт к травме, чем к чистому прыжку. И так есть над чем работать, Жене и что улучшать.
+1
0
+1
Ответ Cler
О Господи, опять наши ребята в «технику» ударились…только только баланс в их программах между техникой и хорео появился и… вот опять будем наблюдать «шмяк об лед» на пол-программы
Да в программах никто не будет делать 4А! Пробуют, потому что теперь у нас есть старт, где можно им (попробовать) блеснуть сольным прыжком,--ЧР по П
+2
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+1
Ответ Manukello
Подумаешь там, клюет носом. И так сойдет
Дикиджи клюнул носом на Спартакиаде. Татауров надо исправить технику 😉
+3
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Да ну, Семененко не прыгнет и Гуменник, кстати, тоже.
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0
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Мне нравится Семененко, но зачем ему этот аксель?!
+2
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Теперь все фигуристы кинулись делать четверной аксель и сальто - странная тенденция)
+3
-2
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