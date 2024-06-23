«Здесь и накормят, и напоят, и оденут. Пузо уже выросло, мне кажется». Алина Загитова посетила Сабантуй в Казани

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ТАСС Игры БРИКС Фигурное катание

Алина Загитова стала гостьей праздника Сабантуй в Казани.

Сабантуй – главный национальный праздник Татарстана. В этом году его объединили с закрытием Игр БРИКС.

В рамках спортивной части прошли соревнования по перетягиванию каната, поднятию гири, борьбе на руках и корэш в разных весовых категориях.

«Мне здесь нравится, тут всегда такая теплая атмосфера, очень домашняя. Как будто к бабушке с дедушкой приехала.

Танцевать хочется, здесь и накормят, и напоят, и оденут. Тут пузо уже выросло, мне кажется», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

36 комментариев
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Ответ Cruel Snake
Этот праздник, празднуют в каждом городе, (не только в Казани) где живут татары. Приглашали, присутствовал, правда шикарно, отлично 👌
Скажу больше это праздник не только татар, но и других народов Поволжья удмуртов,башкир, чувашей, марийцев, мордвы...
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А лучше б сиськи))
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+16
Этот праздник, празднуют в каждом городе, (не только в Казани) где живут татары. Приглашали, присутствовал, правда шикарно, отлично 👌
+16
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Неужели нельзя обойтись без штампа "главный". И тем более что это не так: и не главный и не только у татар, но и у башкир. И отмечают его не только на уровне республики, но и районов. Не знаю как сейчас, но в советское время каждый сельсовет проводил свой, и за выходные можно было побывать на нескольких. И еще потом на следующих выходных потому что проводили их не в один день чтобы родственники могли ездить друг к другу.
Это не праздник горожан, а праздник сельчан и бывших сельчан или их городских детей.
+12
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+9
Ответ Westmoreland
Скажу больше это праздник не только татар, но и других народов Поволжья удмуртов,башкир, чувашей, марийцев, мордвы...
Всех с Праздником Сабантуя!
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+8
"Пузо" - некультурное слово, надо было говорить Алине "брюхо"
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+7
Ответ Arzu0203
Какой насыщенный у Алины график! Столько мероприятий, здОрово, И, как всегда, любовь к животным--есть видео, где она их кормит, никогда мимо не пройдëт😍😍😍👍👍👍
вопросов о том как алина получила высшее образование при таком графике у тебя нет...
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+5
Ответ Milorada K
Уже, вон как минусуют. Апрельские круглосуточно бдят.
минусуют за манию значимости, хейта нет
+4
-1
+3
Ответ девочкитакиедевочки
Комментарий скрыт
Сборная фанатиков победила с разгромным счетом 1:0. Сборная хейтеров на встречу не явилась.
+2
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Чем больше - тем лучше
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...и жир на руке)
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Пузо вырастит от другого.
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Ну если каждый месяц с яхты на яхту прыгать то пузо точно вырастет
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У нас тоже Сабантуй отмечают, хотя мы далеко не Татарстан. Весӗлый, добрый праздник!
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Ответ Cruel Snake
Этот праздник, празднуют в каждом городе, (не только в Казани) где живут татары. Приглашали, присутствовал, правда шикарно, отлично 👌
Да ну, в последние годы Сабантуй стал такой же показухой, как и всё в России. Всё для высшего общества, но не челяди.
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Ответ leks-11122
А лучше б сиськи))
👏
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