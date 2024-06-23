«Здесь и накормят, и напоят, и оденут. Пузо уже выросло, мне кажется». Алина Загитова посетила Сабантуй в Казани

Алина Загитова стала гостьей праздника Сабантуй в Казани.

Сабантуй – главный национальный праздник Татарстана. В этом году его объединили с закрытием Игр БРИКС.

В рамках спортивной части прошли соревнования по перетягиванию каната, поднятию гири, борьбе на руках и корэш в разных весовых категориях.

«Мне здесь нравится, тут всегда такая теплая атмосфера, очень домашняя. Как будто к бабушке с дедушкой приехала.

Танцевать хочется, здесь и накормят, и напоят, и оденут. Тут пузо уже выросло, мне кажется», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.