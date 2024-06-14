Александр Лакерник: «Практически все предложения, с которыми выходил техком ISU, были приняты, но с введением через два года»

Теги ISU Александр Лакерник ТАСС Фигурное катание

Александр Лакерник подвел итоги конгресса ISU, который прошел в Лас-Вегасе.

«Практически все предложения, с которыми выходил техком ISU, были приняты, но с введением через два года, то есть после Олимпийских игр.

Детально все решения, надеюсь, будут опубликованы в ближайшее время.

Да, разрешили сальто, но, во-первых, это не принципиальный вопрос, а во-вторых, он не имеет отношения к катанию на коньках.

Приняли решение не проводить жеребьевку перед произвольной программой – система обратного порядка в соответствии с занятыми местами в короткой уже активно используется на соревнованиях.

В следующем году ISU примет новую конституцию, и этому будет посвящен следующий внеочередной конгресс. После него будет ясно, сохранятся или изменятся механизмы принятия решений», – сказал Лакерник. 

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1 комментарий
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Насчёт жеребьёвки правильно. Если в КП не будет откровенного провала, что в ПП будут катать по нарастающей последние разминки.
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