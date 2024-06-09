Гурген Варданян стал заместителем гендиректора ФФКР

Теги ФФКР ТАСС Гурген Варданян Фигурное катание

Гурген Варданян занял пост заместителя генерального директора ФФКР.

Ранее он являлся спортивным директором Федерации фигурного катания Венгрии. Он занимал эту должность с 2018-го по 2023 год. 

Генеральным директором ФФКР является Александр Коган. 

«Недавно начал работать в федерации фигурного катания России. Я раньше занимал директорскую должность, очень много работал на руководящей должности.

Мне приятно, что вернулся домой, я получил российское гражданство. Очень хочется дальше работать, с удовольствием буду делать все для того, чтобы наше фигурное катание развивалось и становилось еще лучше.

Что делать, чтобы спортсмены не потеряли мотивацию? Федерация очень серьезно над этим работает, соревнования проходят на высоком уровне.

Спортсмены ждут, что нас обратно выпустят на международную арену. Они хотят выйти так, чтобы сразу побеждать, поэтому у них мотивация есть, мы все помогаем им.

Все переходы происходят не только из России куда-то, в других странах тоже переходят. Естественно, у нас побольше, потому что у нас самые лучшие фигуристы в мире», – сказал Варданян. 

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26 комментариев
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Коган, Рулидзе, Варданян... - это точно российская организация?
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+11
Ответ lepestok
да, в России живет много национальностей. Вы против?
Мне приятно, что вернулся домой, я получил российское гражданство

----

Я против. Я не знаю, почему какой-то армянин, который на коньках не стоит, лезет напролом к госбаблу России, получая(покупая) гражданство
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+9
Ну всё, Петросян теперь будет вечной чемпионкой в России. 😉
+9
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Быстро он продвинулся ) Способный )
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Ответ Максим Медов
Ну всё, Петросян теперь будет вечной чемпионкой в России. 😉
А мы-то гадали, почему Петросян отказалась в Армению переходить? - Армения перешла к Петросян!
+8
0
+8
Ответ lepestok
да, в России живет много национальностей. Вы против?
Жить и рулить - это вещи разные.
+9
-2
+7
Ответ private dancer
Быстро он продвинулся ) Способный )
Так столько лет российские интересы отстаивал.
+3
0
+3
Ответ mark71
Как у кого,а у меня Гурген сразу с Бандитским Петербургом ассоциируется
Он, как и некоторые наши чинуши, замешан в договорняках. Многие об этом знают, кроме блинчика.
+3
0
+3
Ответ lepestok
у всех равные права
На бумаге. И разные возможности на практике.
+3
0
+3
Что он им там в ФФКР наобещал? Виллы в Венгрии? Вывод денег в европейские банки? Купленных судей в фигурке?
+3
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+2
Как у кого,а у меня Гурген сразу с Бандитским Петербургом ассоциируется
+4
-2
+2
Какой-то пресный заголовок. Больше подошли бы: "Головокружительный камбэк" или "Приключения директорского чемоданчика")
+2
0
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Не успел приехать и сразу в начальники)
+5
-3
+2
Ответ luisita
Пешку-сателлита пристроили.
Там уже не пешки, а грузино-армянская мафия под началом еврея.
+2
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Федерация постепенно молодеет.
+1
0
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Из Венгрии выперли, мгновенно получил российский паспорт, венгерский не сдал, естественно, и сразу руководить - армянская мафия?
+4
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Ответ mark71
Как у кого,а у меня Гурген сразу с Бандитским Петербургом ассоциируется
Гурген Челищеву "Кровь можно смыть только кровью"😁
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Армяне лучше всех чуют, где пахнет деньгами. Если в российской фигурке уже сопли покупают гелики, электромобили и квартиры, то появление там армян было просто вопросом времени.
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Ответ Wiley Fox
Мне приятно, что вернулся домой, я получил российское гражданство ---- Я против. Я не знаю, почему какой-то армянин, который на коньках не стоит, лезет напролом к госбаблу России, получая(покупая) гражданство
Ну, на коньках он прекрасно стоит. Он же тренер и фигурист в прошлом.
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Ответ Юра Плисецкий
Купленных судей у Тутберидзе полно. Ни к чему они сейчас.
Для дочи пригодятся.
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