Гурген Варданян стал заместителем гендиректора ФФКР

Гурген Варданян занял пост заместителя генерального директора ФФКР.

Ранее он являлся спортивным директором Федерации фигурного катания Венгрии. Он занимал эту должность с 2018-го по 2023 год.

Генеральным директором ФФКР является Александр Коган.

«Недавно начал работать в федерации фигурного катания России. Я раньше занимал директорскую должность, очень много работал на руководящей должности.

Мне приятно, что вернулся домой, я получил российское гражданство. Очень хочется дальше работать, с удовольствием буду делать все для того, чтобы наше фигурное катание развивалось и становилось еще лучше.

Что делать, чтобы спортсмены не потеряли мотивацию? Федерация очень серьезно над этим работает, соревнования проходят на высоком уровне.

Спортсмены ждут, что нас обратно выпустят на международную арену. Они хотят выйти так, чтобы сразу побеждать, поэтому у них мотивация есть, мы все помогаем им.

Все переходы происходят не только из России куда-то, в других странах тоже переходят. Естественно, у нас побольше, потому что у нас самые лучшие фигуристы в мире», – сказал Варданян.