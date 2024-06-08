Гурген Варданян: «ФФКР будет поддерживать и развивать любительский взрослый спорт»

Теги ФФКР любительский спорт Гурген Варданян Фигурное катание

Федерация фигурного катания России будет поддерживать взрослых любителей.

Об этом заявил заместитель генерального директора федерации Гурген Варданян.

В Москве сегодня проходит финал Гран-при России и СНГ по фигурному катанию среди взрослых любителей.

«Я очень рад, что я сейчас здесь присутствую. Федерация фигурного катания России решила развивать и поддерживать любительский взрослый спорт.

Будем делать все для того, чтобы в дальнейшем как можно больше людей занимались фигурным катанием, чтобы было больше любителей, участников на соревнованиях.

Я, честно говоря, немного имею представление о любительском взрослом катании, мне понравился уровень, как они катаются, как преподносят свое катание, сложные элементы выполняют. Очень и очень высокий уровень. Чем больше людей, занимающихся спортом, тем больше здоровых людей», – сказал Варданян. 

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