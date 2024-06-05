Ягудин на вопрос, нужно ли Семененко осваивать четверной аксель: «Надо, почему нет? Нужно пробовать новые вещи»

Алексей Ягудин считает, что Евгению Семененко надо осваивать четверной аксель.

В апреле фигурист получил травму голеностопа, исполняя этот прыжок на тренировке.

– Нужно ли Семененко пытаться осваивать четверной аксель, несмотря на недавнюю травму?

– Надо, почему нет? Давайте вспомним времена Родниной. Будем прыгать одинарные прыжки?

Мир стремительно меняется, поэтому в спорте нужно идти дальше и нужно пробовать новые вещи, – сказал олимпийский чемпион Ягудин.