Ягудин на вопрос, нужно ли Семененко осваивать четверной аксель: «Надо, почему нет? Нужно пробовать новые вещи»
Алексей Ягудин считает, что Евгению Семененко надо осваивать четверной аксель.
В апреле фигурист получил травму голеностопа, исполняя этот прыжок на тренировке.
– Нужно ли Семененко пытаться осваивать четверной аксель, несмотря на недавнюю травму?
– Надо, почему нет? Давайте вспомним времена Родниной. Будем прыгать одинарные прыжки?
Мир стремительно меняется, поэтому в спорте нужно идти дальше и нужно пробовать новые вещи, – сказал олимпийский чемпион Ягудин.