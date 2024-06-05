Ягудин на вопрос, нужно ли Семененко осваивать четверной аксель: «Надо, почему нет? Нужно пробовать новые вещи»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Алексей Ягудин считает, что Евгению Семененко надо осваивать четверной аксель.

В апреле фигурист получил травму голеностопа, исполняя этот прыжок на тренировке.

– Нужно ли Семененко пытаться осваивать четверной аксель, несмотря на недавнюю травму?

– Надо, почему нет? Давайте вспомним времена Родниной. Будем прыгать одинарные прыжки?

Мир стремительно меняется, поэтому в спорте нужно идти дальше и нужно пробовать новые вещи, – сказал олимпийский чемпион Ягудин.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не надо!
+2
0
+2
Все такие смелые на словах. Зачем Жене убиваться о травматичный контент, когда он и с тем что умеет в большинстве случаев первый, а в некоторых - в призах? Пусть лучше всё что уже умеет приблизит к идеалу. На всевозможных "узорах" его и без 4А примут и наградят.
+1
0
+1
Короче эти не знаю, предпенсионеры уже, а вот Лев Лазарев и Арсений Федотов вот им бы в арсенал было бы к месту
+1
-1
0
Кроме одинарных прыжков и 4А других же прыжков не существует.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий