Исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии: «Пока идет конфликт, россияне не могут выступать под финским флагом»
Российские фигуристы не смогут перейти в Финляндию в текущей обстановке.
Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля.
«Пока идет конфликт, граждане России не могут выступать под финским флагом», – приводит ее слова «Матч ТВ».
Так что, если Салла Мякеля не захочет, то дальше Чемпионата Финляндии никто даже с гражданством не пройдет.
"Морские грузоперевозки между Финляндией и Россией резко выросли после закрытия финскими властями пунктов пропуска на сухопутной границе с РФ. Большинство грузов проходит через порт Хамина-Котка, некоторые — через порт Хельсинки. Какие именно товары отправляются из Финляндии в РФ, не уточняется, но значительное количество грузовых судов на этой морской линии принадлежит судовладельческим компаниям Эстонии"
Там возят не товары - а принципы. Респект