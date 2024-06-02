Исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии: «Пока идет конфликт, россияне не могут выступать под финским флагом»

Российские фигуристы не смогут перейти в Финляндию в текущей обстановке.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля.

«Пока идет конфликт, граждане России не могут выступать под финским флагом», – приводит ее слова «Матч ТВ».