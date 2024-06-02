Исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии: «Пока идет конфликт, россияне не могут выступать под финским флагом»

Теги сборная России сборная Финляндии Фигурное катание

Российские фигуристы не смогут перейти в Финляндию в текущей обстановке.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля.

«Пока идет конфликт, граждане России не могут выступать под финским флагом», – приводит ее слова «Матч ТВ». 

28 комментариев
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А после окончания конфликта ваш флаг и не интересен будет) Ну если только третьему эшелону.
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А кто-то в Финляндию собирался и до 2022 года?
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Зайду вечером почитать лекцию уважаемого Бурята "а-за-за, про предвзятое отношение к русским в Европе говорят только люди, даже не имевшие Шенгена". Хотя, возможно, он немного занят проворачивая очередную миллиардную сделку
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Российские фигуристы не смогут перейти в Финляндию в текущей обстановке. --- Чушь собачья. Вопрос предоставления Вида на жительство находится вне компетенции ассоциации фигурного катания. Будет Вид на жительство = будет право жить и выступать в Финляндии.
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А что пуп Земли теперь в Финляндии находится? Или собирался кто туда?
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Ответ Viks
Российские фигуристы не смогут перейти в Финляндию в текущей обстановке. --- Чушь собачья. Вопрос предоставления Вида на жительство находится вне компетенции ассоциации фигурного катания. Будет Вид на жительство = будет право жить и выступать в Финляндии.
конечно, будет право жить. Право выступать скорее только с гражданством. Но и то только на нац. турнирах. Чтобы выйти на межд. уровень от Финляндии, нужно, чтобы их федра отправила запрос в ФФКР, а потом в ИСУ.
Так что, если Салла Мякеля не захочет, то дальше Чемпионата Финляндии никто даже с гражданством не пройдет.
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Ответ Lennuci
А что пуп Земли теперь в Финляндии находится? Или собирался кто туда?
Пупом вообразил себя этот Саала, или пупой. Он мог просто и грамотно сказать, что их ассоциация не будет пока зазывать российских спортсменов.
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Ответ Viks
Чушь собачья. Право выступать в стране появляется в момент получения права проживать. Потому что человек с Видом на жительство имеет ВСЕ права как и гражданин, кроме избирательных. Ликбез.
слушайте, ну буквально недавно перед нашими глазами был кейс Самоделкиной. Она гражданство еще летом того года получила. Могла принять участие на Чемпионате Казахстана. Но на ИСУшных турнирах нет. Только теперь, когда получила открепление от ФФКР (в мае), сможет с нового сезона.
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Ответ Шубодер
Принципы выше мелкой выгоды. Респект.
Телерадиокомпания Yle:
"Морские грузоперевозки между Финляндией и Россией резко выросли после закрытия финскими властями пунктов пропуска на сухопутной границе с РФ. Большинство грузов проходит через порт Хамина-Котка, некоторые — через порт Хельсинки. Какие именно товары отправляются из Финляндии в РФ, не уточняется, но значительное количество грузовых судов на этой морской линии принадлежит судовладельческим компаниям Эстонии"
Там возят не товары - а принципы. Респект
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Непонятно по какому поводу это заявление. Какие граждане собрались выступать под их флагом?
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Ответ Шубодер
Комментарий удален модератором
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Ответ klubdozer2
А если человек гражданин Финляндии? Есть же и такие
Разговор о гражданах России, а не о гражданах Финляндии.
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Ответ Viks
Чушь собачья. Право выступать в стране появляется в момент получения права проживать. Потому что человек с Видом на жительство имеет ВСЕ права как и гражданин, кроме избирательных. Ликбез.
Ошибаетесь. Во-первых такие права есть только у обладателей ПМЖ (в полиции по делам миграции обладатель подобного получает специальную бумагу о том, где об этом написано), но не с ВНЖ, а во-вторых, помимо избирательных прав, не гражданин страны не может устроиться на государственную службу, типа полиции, либо аналоги типа паспортного стола, городских магистратов и т.п. Ну а в-третьих, банально страна не позволит никому без гражданства выступать под своим флагом, если она не бедная африканская, хотя возможно и они тоже.
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В целом мире стран не мало есть куда переходить и без Финляндии...
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Ответ Мурманчанин37
Телерадиокомпания Yle: "Морские грузоперевозки между Финляндией и Россией резко выросли после закрытия финскими властями пунктов пропуска на сухопутной границе с РФ. Большинство грузов проходит через порт Хамина-Котка, некоторые — через порт Хельсинки. Какие именно товары отправляются из Финляндии в РФ, не уточняется, но значительное количество грузовых судов на этой морской линии принадлежит судовладельческим компаниям Эстонии" Там возят не товары - а принципы. Респект
Салла Мякиля ответила только за ФК, а не за политические решения государства. В рамках своей компетенции.
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Ответ Olga.t
Салла Мякиля ответила только за ФК, а не за политические решения государства. В рамках своей компетенции.
А можно узнать норму в финском регламенте ФК, где такое прописано?
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Ответ Мурманчанин37
Зайду вечером почитать лекцию уважаемого Бурята "а-за-за, про предвзятое отношение к русским в Европе говорят только люди, даже не имевшие Шенгена". Хотя, возможно, он немного занят проворачивая очередную миллиардную сделку
Комментарий удален модератором
Ответ Мурманчанин37
Зайду вечером почитать лекцию уважаемого Бурята "а-за-за, про предвзятое отношение к русским в Европе говорят только люди, даже не имевшие Шенгена". Хотя, возможно, он немного занят проворачивая очередную миллиардную сделку
О! Он миллиардер? Так и знала ))))
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Ответ Viks
Чушь собачья. Право выступать в стране появляется в момент получения права проживать. Потому что человек с Видом на жительство имеет ВСЕ права как и гражданин, кроме избирательных. Ликбез.
Гражданка говорит не про законы. а про СВО. " Пока идет конфликт"
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