Щербакова о тренерской карьере: «Не исключаю такого варианта развития событий. Но осознаю, что это очень большая ответственность»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, хочет ли стать тренером.

«Я не исключаю такого варианта развития событий. Но осознаю, что это очень большая ответственность. Здесь нельзя просто попробовать. В это надо погрузиться полностью, нести ответственность за своих спортсменов, которые доверили тебе свою спортивную судьбу.

Сейчас я часто провожу мастер-классы, мне очень нравится работать с детьми. Посмотрим, приведет ли это меня к тренерской работе», – сказала .