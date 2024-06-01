Щербакова о тренерской карьере: «Не исключаю такого варианта развития событий. Но осознаю, что это очень большая ответственность»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, хочет ли стать тренером.

«Я не исключаю такого варианта развития событий. Но осознаю, что это очень большая ответственность. Здесь нельзя просто попробовать. В это надо погрузиться полностью, нести ответственность за своих спортсменов, которые доверили тебе свою спортивную судьбу.

Сейчас я часто провожу мастер-классы, мне очень нравится работать с детьми. Посмотрим, приведет ли это меня к тренерской работе», – сказала Щербакова.

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3 комментария
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Аня психологически очень устойчивая, из неӗ иожет получиться сильный тренер и, вообще, руководитель.
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Если Аня захочет, из неё получится прекрасный тренер. Она любит детей, любит фигурное катание, училась у двух прекрасных тренеров, Булычевой и Тутберидзе. А если найдёт способ, как научить своих учеников такой же собранности и плюсстартовости, какая была у неё самой, будет растить чемпионов
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