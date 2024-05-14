Татьяна Навка: «Мы надеемся, что Щербакова будет участвовать в нашем ледовом шоу. Надеюсь, что ее восстановление будет идти по графику»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассчитывает на участие Анны Щербаковой в ледовом шоу.

В марте олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова перенесла операцию на голеностопе. Шоу Навки «Руслан и Людмила» будет проходить с 12 июня по 2 октября в Сочи.

«Мы надеемся, что Щербакова будет участвовать в нашем ледовом шоу и очень этого хотим. Пока Аня проходит процесс реабилитации и мы рассчитываем, что она сможет выступить.

Надеюсь, что ее восстановление будет идти по графику, очень хочется Анечку тоже видеть в нашей команде. Я уверена, что так и будет», – сказала Навка.

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12 комментариев
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здоровья и скорейшего восстановления Ане
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Ане скорейшего восстановления !
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Здоровья Ане и быстрого восстановления!
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Кто-то создает классные ГАЛА-концерты на 9 мая, например, ХГ-шницы, а ФК-шницам почему шоу, если они даже не запарились на праздники, что это за тренера, что это за участники, зачем разрешать их шоу, ведь видно что они только наживаются...
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