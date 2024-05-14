Татьяна Навка: «Мы надеемся, что Щербакова будет участвовать в нашем ледовом шоу. Надеюсь, что ее восстановление будет идти по графику»

Татьяна Навка рассчитывает на участие Анны Щербаковой в ледовом шоу.

В марте олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова перенесла операцию на голеностопе. Шоу Навки «Руслан и Людмила» будет проходить с 12 июня по 2 октября в Сочи.

«Мы надеемся, что Щербакова будет участвовать в нашем ледовом шоу и очень этого хотим. Пока Аня проходит процесс реабилитации и мы рассчитываем, что она сможет выступить.

Надеюсь, что ее восстановление будет идти по графику, очень хочется Анечку тоже видеть в нашей команде. Я уверена, что так и будет», – сказала Навка.

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