Коган о пяти этапах Гран-при России вместо шести: «Мы уменьшили их количество, чтобы увеличить конкуренцию среди спортсменов»

Теги сборная России Спартакиада ФФКР Александр Коган Серия Гран-при России Фигурное катание

В ФФКР объяснили сокращение этапов Гран-при по фигурному катанию.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) представила календарь соревнований на сезон-2024/25.

– Почему в календаре турниров пять этапов [Гран-при], а не шесть?

– Мы уменьшили количество Гран‑при, чтобы увеличить конкуренцию среди спортсменов, в том числе основного состава. Чтобы эти соревнования были более зрелищными, чтобы больше спортсменов стремились на них попасть.

– Почему в прошлом году была Спартакиада, а сейчас развели этапы финала юниоров и взрослых?

– Специально. Чтобы повысить интерес спортсменов для участия в каждых соревнованиях. Кроме того, близко по датам турниры юниорские, не можем провести их в сроки взрослых. Это больше принесет пользы юниорам, – сказал генеральный директора ФФКР Александр Коган.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не удивлён. Взрослых девочек не собрать на 6 этапов, взрослые пары - тоже. Танцы ещё можно за счёт ноунеймов. Парни только в полном порядке
+2
0
+2
Похоже, что ФФКР опасается, что не наберут участников на 6 этапов.
+1
0
+1
Если уменьшить до одного, конкуренция станет еще выше. Кто-то же в России катается на этих этапах в конце-концов. Для них само попадание на этапы уже достижение. Или вы уже и квоту не выбираете на число участников? :)
+1
0
+1
Потому что мало спортсменов, которые могут собрать зрелищность, на 6 этапов не растянуть - говорили бы прямо.А катать без зрителей - только позориться, тем более сказали что интерес к фк растет и количество занимающихся тоже.
0
0
0
Ответ alexnew
Если уменьшить до одного, конкуренция станет еще выше. Кто-то же в России катается на этих этапах в конце-концов. Для них само попадание на этапы уже достижение. Или вы уже и квоту не выбираете на число участников? :)
У них и запасные не готовы ехать, или не пускают, если нет предварительной договорённости в случае снятия кого-либо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий