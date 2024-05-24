Коган о пяти этапах Гран-при России вместо шести: «Мы уменьшили их количество, чтобы увеличить конкуренцию среди спортсменов»

В ФФКР объяснили сокращение этапов Гран-при по фигурному катанию.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) представила календарь соревнований на сезон-2024/25.

– Почему в календаре турниров пять этапов [Гран-при], а не шесть?

– Мы уменьшили количество Гран‑при, чтобы увеличить конкуренцию среди спортсменов, в том числе основного состава. Чтобы эти соревнования были более зрелищными, чтобы больше спортсменов стремились на них попасть.

– Почему в прошлом году была Спартакиада, а сейчас развели этапы финала юниоров и взрослых?

– Специально. Чтобы повысить интерес спортсменов для участия в каждых соревнованиях. Кроме того, близко по датам турниры юниорские, не можем провести их в сроки взрослых. Это больше принесет пользы юниорам, – сказал генеральный директора ФФКР Александр Коган.