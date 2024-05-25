Фигуристка Двоеглазова о любимых видах спорта: «Наверное, теннис. Знаю Александра Бублика, он смешной»
Фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась об интересе к теннису.
15-летняя Двоеглазова – победитель финала Гран-при России-2023/24 среди юниоров. Она тренируется у Этери Тутберидзе.
– Любимый вид спорта?
– Фигурное катание, конечно, но потом, наверное, теннис. Не играю, но у меня друзья увлекаются – слушаю разные истории от них.
– Может, есть теннисист, который нравится?
– Знаю очень известного Александра Бублика. Он смешной, – сказала Двоеглазова.
Это выглядит жалко и неуместно, ведь это ни что иное, как защитный механизм, который срабатывает всякий раз, когда у этого "любителя тенниса" идёт не по плану.
Он улыбается, делает вид, что всё хорошо, но знающему человеку понятно, что его улыбка истерическая.
Странный персонаж.
Пользуясь случаем, передаю привет местному одержимому Бубликом недоумку с ником Viling. Лечи голову, приятель. Ты, вроде бы, уже довольно взрослый человек, а занимаешься всякой бестолковой ерундой.