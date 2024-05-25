Фигуристка Двоеглазова о любимых видах спорта: «Наверное, теннис. Знаю Александра Бублика, он смешной»

Фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась об интересе к теннису.

15-летняя Двоеглазова – победитель финала Гран-при России-2023/24 среди юниоров. Она тренируется у Этери Тутберидзе.

– Любимый вид спорта?

– Фигурное катание, конечно, но потом, наверное, теннис. Не играю, но у меня друзья увлекаются – слушаю разные истории от них.

– Может, есть теннисист, который нравится?

– Знаю очень известного Александра Бублика. Он смешной, – сказала Двоеглазова.