Фигуристка Двоеглазова о любимых видах спорта: «Наверное, теннис. Знаю Александра Бублика, он смешной»

Теги сборная России женское катание Александр Бублик Алиса Двоеглазова Фигурное катание

Фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась об интересе к теннису.

15-летняя Двоеглазова – победитель финала Гран-при России-2023/24 среди юниоров. Она тренируется у Этери Тутберидзе.

– Любимый вид спорта?

– Фигурное катание, конечно, но потом, наверное, теннис. Не играю, но у меня друзья увлекаются – слушаю разные истории от них.

– Может, есть теннисист, который нравится?

– Знаю очень известного Александра Бублика. Он смешной, – сказала Двоеглазова.

3 комментария
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Бублик сегодня в матче с французом опять отчебучил)
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Для меня вообще загадка, как такой слабохарактерный тип находится в топ 20. При любом случае, когда соперник оказывает длительное сопротивление, или просто переигрывает его, этот мешок начинает клоунаду, как сегодня со своими подачами с руки, которые он делал на протяжении целого гейма. Или тот случай с девочкой, подающей мячи - тоже очень показательный пример.
Это выглядит жалко и неуместно, ведь это ни что иное, как защитный механизм, который срабатывает всякий раз, когда у этого "любителя тенниса" идёт не по плану.
Он улыбается, делает вид, что всё хорошо, но знающему человеку понятно, что его улыбка истерическая.
Странный персонаж.
Пользуясь случаем, передаю привет местному одержимому Бубликом недоумку с ником Viling. Лечи голову, приятель. Ты, вроде бы, уже довольно взрослый человек, а занимаешься всякой бестолковой ерундой.
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Девочка непроста, оказывается! Ахах))
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