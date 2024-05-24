Сихарулидзе о том, связано ли обилие фигурных турниров в Петербурге с его происхождением: «Прежде всего Путин выходец из Петербурга, я уже вторично»

Теги Владимир Путин Антон Сихарулидзе ФФКР контрольные прокаты Серия Гран-при России Открытый турнир по шоу-программам Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Антон Сихарулидзе объяснил большое количество фигурных турниров в Петербурге.

В сезоне-2024/25 город примет контрольные прокаты сборной России, этап Гран-при страны, чемпионат по прыжкам, а также турнир шоу-программ.

– Большое количество турниров в Петербурге. С чем это связанно?

– В Петербурге удобная ледовая арена, город очень фигурный. Зрители приходят, забитые стадионы. Удобная логистика, да и город замечательный.

– Многие связывают это с тем, что Антон Тариэльевич (Сихарулидзе) – выходец из Петербурга.

– Ну, Владимир Владимирович Путин тоже из Петербурга. Прежде всего он выходец из Петербурга, я уже вторично, – ответил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.

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22 комментария
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Какое отвратительное лизоблюдство
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Город отстал от Москвы на сотню световых лет. Может, губернатора нормального для начала, а потом о турнирах думать?
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Человек второго сорта что-ли?
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Действительно клоун
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Без упосинания Путина не получается у наших чиновников , что-то объяснить
Все пляски от печки. такие они вторичные
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Глубоко лизнул.
Но надо ещё глубже.
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Вторичный ты наш….
«— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.
Голубчик, это вздор!
Чего вздор?
Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
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Какой масштабный талант подхалимства
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Заберите всех обратно из Москвы к себе в Питер пожалуйста
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Какая взаимосвязь? Путин турниры организует? Херня какая-то.
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"Далеко пойдете"
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кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично (с)
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Чиновники работают языком.
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какой же комок комплексов этот Ебогздрыч по отношению в Петербургу)) 10 постов в топике из них три его))) и такие посты, которые бы терапевту неплохо бы показать)
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Ответ Ебздрогыч
Поэтому там все ужасно с ЖКХ, жуткое старение инфраструктуры, зимой не могут убрать снег, город - столица наркоманов и любителей расчленить труп
В Питере всё плохо??или вы так ,для собирания плюсов??
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Ответ Ебздрогыч
Поэтому там все ужасно с ЖКХ, жуткое старение инфраструктуры, зимой не могут убрать снег, город - столица наркоманов и любителей расчленить труп
Ну про наркоманов можно поспорить. Про расчлененку - тоже, просто мем какой-то сделали. А в остальном соглашусь
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Ответ astz
Ну про наркоманов можно поспорить. Про расчлененку - тоже, просто мем какой-то сделали. А в остальном соглашусь
Питер давно и прочно наркостолица России, тут нечего спорить.
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