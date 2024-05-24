Сихарулидзе о том, связано ли обилие фигурных турниров в Петербурге с его происхождением: «Прежде всего Путин выходец из Петербурга, я уже вторично»
Антон Сихарулидзе объяснил большое количество фигурных турниров в Петербурге.
В сезоне-2024/25 город примет контрольные прокаты сборной России, этап Гран-при страны, чемпионат по прыжкам, а также турнир шоу-программ.
– Большое количество турниров в Петербурге. С чем это связанно?
– В Петербурге удобная ледовая арена, город очень фигурный. Зрители приходят, забитые стадионы. Удобная логистика, да и город замечательный.
– Многие связывают это с тем, что Антон Тариэльевич (Сихарулидзе) – выходец из Петербурга.
– Ну, Владимир Владимирович Путин тоже из Петербурга. Прежде всего он выходец из Петербурга, я уже вторично, – ответил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.
Все пляски от печки. такие они вторичные
Но надо ещё глубже.
«— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.
Голубчик, это вздор!
Чего вздор?
Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»