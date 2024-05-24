Сихарулидзе о том, связано ли обилие фигурных турниров в Петербурге с его происхождением: «Прежде всего Путин выходец из Петербурга, я уже вторично»

Антон Сихарулидзе объяснил большое количество фигурных турниров в Петербурге.

В сезоне-2024/25 город примет контрольные прокаты сборной России, этап Гран-при страны, чемпионат по прыжкам, а также турнир шоу-программ.

– Большое количество турниров в Петербурге. С чем это связанно?

– В Петербурге удобная ледовая арена, город очень фигурный. Зрители приходят, забитые стадионы. Удобная логистика, да и город замечательный.

– Многие связывают это с тем, что Антон Тариэльевич (Сихарулидзе) – выходец из Петербурга.

– Ну, Владимир Владимирович Путин тоже из Петербурга. Прежде всего он выходец из Петербурга, я уже вторично, – ответил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.