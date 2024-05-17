Лидия Плескачева прыгнула четверной сальхов на тренировке
Российская фигуристка Лидия Плескачева исполнила на тренировке четверной сальхов.
14-летняя спортсменка тренируется у Светланы Пановой в «Снежных барсах».
На российских соревнованиях Плескачева исполняла тройной аксель, а в начале марта прыгнула на тренировке четверной тулуп.
Она бронзовый призер первенства России среди юниоров 2024 года.
Однако, лиха беда начало. Триксель у Лиды уже есть, если стабилизирует квад, то будет не только соперницей кому угодно, но и первой ученицей Пановой с несколькими ультраси. Пока в Барсах только отдельные попытки были у Синицыной, Зининой, Шаботовой.