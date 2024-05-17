Лидия Плескачева прыгнула четверной сальхов на тренировке

Российская фигуристка Лидия Плескачева исполнила на тренировке четверной сальхов.

14-летняя спортсменка тренируется у в «Снежных барсах».

На российских соревнованиях исполняла тройной аксель, а в начале марта прыгнула на тренировке четверной тулуп.

Она бронзовый призер первенства России среди юниоров 2024 года.