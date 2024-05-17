Лидия Плескачева прыгнула четверной сальхов на тренировке

Теги сборная России видео женское катание Лидия Плескачева Фигурное катание

Российская фигуристка Лидия Плескачева исполнила на тренировке четверной сальхов.

14-летняя спортсменка  тренируется у Светланы Пановой в «Снежных барсах». 

На российских соревнованиях Плескачева исполняла тройной аксель, а в начале марта прыгнула на тренировке четверной тулуп.

Она бронзовый призер первенства России среди юниоров 2024 года.

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6 комментариев
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По данному ролику трудно судить, и запись не четкая и другая девочка в кадре закрывает обзор, но по моему, недокрут на кушку есть.
Однако, лиха беда начало. Триксель у Лиды уже есть, если стабилизирует квад, то будет не только соперницей кому угодно, но и первой ученицей Пановой с несколькими ультраси. Пока в Барсах только отдельные попытки были у Синицыной, Зининой, Шаботовой.
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Лидия-Умница какая!!!Покорила своими трикселями, прогами в этом сезоне и командной работой на КПК!Тренеры ее просто супер-такие проги интересные девочке ставят и насыщенность интересная и музыкальная нарезка-огонь.Пусть все получится!!!
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Юниорки у нас сильные. Есть с кем соревноваться.
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Ухххх, готовимся к сезону ❤️️
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Молодец. Хорошо что конкуренция между спортсменками разных штабов только растёт. Отличные девочки подрастают. Удачи им всем.
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Здорово. Осталось только на стартах прыгнуть. Удачи.
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