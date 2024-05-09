Туктамышева прилетела в Португалию: «Днем здесь поднимается до 30 градусов. Грустно слышать, когда у вас снег, но не могу не поделиться радостью»

Елизавета Туктамышева проводит отпуск в Португалии.

Чемпионка мира по фигурному катанию опубликовала в телеграм-канале видео из аэропорта Лиссабона.

«Я хочу записывать побольше видео из этого путешествия, больше кружочков – чтобы вы тоже могли прочувствовать эту страну.

И хотела вас попросить. Если вы уже были здесь и знаете какие-то крутые места: бары, рестораны, музеи – музеи на третьем месте, но ничего страшного, – пишите в комментариях. Я буду отслеживать и, возможно, мы туда тоже пойдем. У нас времени не так много, но хочется максимально много узнать и много посмотреть. И в Лиссабоне, и в Порту.

Багаж пришел, все в порядке, но было очень волнительно. Он пришел одним из последних, я уже думала: ну все, первый день испорчен. Сейчас нужно будет заполнять бумаги, но нет, друзья, все в порядке. Слава богу.

Я заселилась, жду Синдру и Артема Федорченко, кстати. Вышла в ресторан пока выпить аперольчик, посмотреть на вечереющий Лиссабон, но не могу никуда пойти погулять, потому что они вот-вот должны приехать. И, чтобы не потеряться, мне нужно сидеть здесь. И я, как не знаю кто, сижу в Португалии, Лиссабоне, в кафешке при отеле. Жду, когда мои друзья приедут. Пожалуйста, приезжайте быстрее, мне нужно столько всего посмотреть! Здесь круто.

Еще здесь 26 градусов вечером, а днем даже до 30 поднимается. Поэтому, по крайней мере эти три дня, с погодой нам очень повезло. И мы прям ощущаем лето-лето. Вам, конечно, грустно это слышать сейчас, когда у вас снег, но я не могу не поделиться такой радостью», – сказала Туктамышева.