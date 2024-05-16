Певец Ваня Дмитриенко о фото с Валиевой за руку: «Нужно было оценить ситуацию, прежде чем поддерживать таким путем. Я ее подставил»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи об отношениях с Камилой Валиевой.

В ноябре 2022 года в соцсетях распространилось фото, на котором певец и фигуристка гуляют по Казани, держась за руки. Ранее Валиева снималась в клипе Дмитриенко на песню «Сила притяжения».

– Вопрос «кто мог это сфотографировать» и «какие на это были мотивы» у меня до сих пор остается. Я внутреннее для себя ответил на этот вопрос, но как говорится, не пойман – не вор. Я не могу быть в этом уверен и какие-то заявления делать на этот счет. Но это не мама и не мой директор, я так считаю. <...>

Всплыла эта фотка, я ее (Камилу) поддержал. Максимально постарался сделать так, чтобы она (фотография) никуда не пошла, но это был настолько тяжелый уже аспект...

Она только появилась, мне сразу это присылает команда, и мы сразу просто начали писать всем, чтобы ее удаляли. Это прям были запросы уже очень... просто хай-уровня. Просили не распространять этого.

Это еще даже в тот момент было, когда Камила еще об этом не узнала. Об этом узнал я, потому что мне сразу прислали – у меня команда, которая все мониторит. Но в итоге она уже об этом узнала, начала переживать.

– Она узнала и написала тебе?

– Да нет, мы увиделись, просто обсудили. Я написал: давай увидимся. И мы встретились.

– По факту в чем переживание?

– Потому что про нее и так говорит вся страна. И еще я до этого только расстался с Сашей (Айс).

– Ее обвиняли в чем-то или что?

– Да и это было, и просто обсуждали эту ситуацию. А ей (Камиле) в тот момент нужно было, наоборот, избавиться, а получилось так, что я как бы стал виновником, я подставил ее объективно – что у нее это все вернулось.

И ты меня спрашиваешь: правильно ли я поступил как друг дальше. Я в тот момент неправильно поступил – мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам ее подставил. Я в тот момент неправильно поступил.

Правильно ли я поступил дальше? Да. Я попытался все это сбавить и тому подобное, реально постарался сделать все, что я мог, но, к сожалению, это уже была такая ситуация безысходная, там уже нечего было придумать.

– Я уточню: по-дружески это было точно с обеих сторон?

– Я предполагаю, что на тот момент точно да, – сказал Дмитриенко в интервью каналу «Макарена» во «ВКонтакте».

У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Очень плохо структурированный набор бессвязных мыслей
+38
-4
+34
Звиздец проблема конечно! Как он это пережил вообще? Надеюсь ему помог хороший психотерапевт
+32
-2
+30
Ответ Kubinec_
объясните мне тупому. в чем вообще тут проблема? )
мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое
+26
0
+26
Прочитал, перечитал… ничего не понял, пошёл спать
+19
-1
+18
Что эта спортивная новость делает на нашем сайте знакомств?
+8
0
+8
Да ладно тебе! В эти годы все фигуристы уже не только за ручку успевают подержаться!
+10
-3
+7
Во у людей проблемы!
+7
-1
+6
объясните мне тупому. в чем вообще тут проблема? )
+5
0
+5
Испугался дедушку, скорее всего!
+7
-2
+5
Ответ Lif Sk
Звиздец проблема конечно! Как он это пережил вообще? Надеюсь ему помог хороший психотерапевт
И пара бутылок водки!
+4
0
+4
Певец??? А что это чудо поёт??? Спортс, ну хорош тянуть сюда шлак. Даже не смешно.
+5
-1
+4
н-да.... так бессвязно, видимо, машинный перевод с другого языка...
+4
0
+4
хосподи, это читать-то невозможно, а уж слушать... 🤦‍♀️
+4
0
+4
Ответ leon01
Прочитал, перечитал… ничего не понял, пошёл спать
Такая-то фигня 😏. Суть-то в чём?
+3
0
+3
Поток бессмысленного сознания, что вообще хотел сказать?
+3
0
+3
Какой-то бессмысленный набор слов. Решил попиариться просто, но получилось очень криво.
+3
0
+3
Современный шоу-бизнес 🤮
+4
-1
+3
О, ещё один драма Квин. Трагедию Вселенского масштаба развëл. 🤦‍♀️
+2
0
+2
Голосом Бубнова - Дмитриенко, дуойка из изложение собственных мыслей..
+2
0
+2
какой ужас!!! а что случилось?
+3
-1
+2
Вот даже не постесняюсь, скажу, не смешите мои тапки, какой такой еще певец этот Дмитренко! Пустое место.
+4
-2
+2
А что это за новый вид спорта, инстаграмминг?
+1
0
+1
Парни, кто, короче, выиграл и какой счет?
+1
0
+1
Ответ Lif Sk
Звиздец проблема конечно! Как он это пережил вообще? Надеюсь ему помог хороший психотерапевт
супер!
+1
0
+1
Отстранение wada на личную жизнь тоже распространяется?
0
0
0
Не понимаю в чем проблема?
Поддерживал Камилу, вроде все одобряли это. А потом фотки какой то испугался и кинул девчонку. Боялся, что малолетние его поклонницы захейтят его за поддержку Камилы?
У меня наоборот к нему отношение испортилось после того, как они перестали общаться. Друг называется.
+1
-1
0
Слова мямли и хлюпика а не мужика
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Очень плохо структурированный набор бессвязных мыслей
Сам эту фотку и слил, наверняка. Чтоб какой-то шум был.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий