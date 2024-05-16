Певец Ваня Дмитриенко о фото с Валиевой за руку: «Нужно было оценить ситуацию, прежде чем поддерживать таким путем. Я ее подставил»

Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи об отношениях с Камилой Валиевой.

В ноябре 2022 года в соцсетях распространилось фото, на котором певец и фигуристка гуляют по Казани, держась за руки. Ранее Валиева снималась в клипе Дмитриенко на песню «Сила притяжения».

– Вопрос «кто мог это сфотографировать» и «какие на это были мотивы» у меня до сих пор остается. Я внутреннее для себя ответил на этот вопрос, но как говорится, не пойман – не вор. Я не могу быть в этом уверен и какие-то заявления делать на этот счет. Но это не мама и не мой директор, я так считаю. <...>

Всплыла эта фотка, я ее (Камилу) поддержал. Максимально постарался сделать так, чтобы она (фотография) никуда не пошла, но это был настолько тяжелый уже аспект...

Она только появилась, мне сразу это присылает команда, и мы сразу просто начали писать всем, чтобы ее удаляли. Это прям были запросы уже очень... просто хай-уровня. Просили не распространять этого.

Это еще даже в тот момент было, когда Камила еще об этом не узнала. Об этом узнал я, потому что мне сразу прислали – у меня команда, которая все мониторит. Но в итоге она уже об этом узнала, начала переживать.

– Она узнала и написала тебе?

– Да нет, мы увиделись, просто обсудили. Я написал: давай увидимся. И мы встретились.

– По факту в чем переживание?

– Потому что про нее и так говорит вся страна. И еще я до этого только расстался с Сашей (Айс).

– Ее обвиняли в чем-то или что?

– Да и это было, и просто обсуждали эту ситуацию. А ей (Камиле) в тот момент нужно было, наоборот, избавиться, а получилось так, что я как бы стал виновником, я подставил ее объективно – что у нее это все вернулось.

И ты меня спрашиваешь: правильно ли я поступил как друг дальше. Я в тот момент неправильно поступил – мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам ее подставил. Я в тот момент неправильно поступил.

Правильно ли я поступил дальше? Да. Я попытался все это сбавить и тому подобное, реально постарался сделать все, что я мог, но, к сожалению, это уже была такая ситуация безысходная, там уже нечего было придумать.

– Я уточню: по-дружески это было точно с обеих сторон?

– Я предполагаю, что на тот момент точно да, – сказал Дмитриенко в интервью каналу «Макарена» во «ВКонтакте».

У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение