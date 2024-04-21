Валиева о совместном треке с певицей Mia Boyka: «Решили чуть-чуть попридержать это. Я занимаюсь вокалом и хочу, чтобы все было по-настоящему хорошо»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Выпуск совместного трека Камилы Валиевой с певицей Mia Boyka отложен.

Ранее сообщалось, что песня будет в стиле «современной детской считалочки».

«Мы должны были с Mia Boyka выпустить песню 26 апреля, но пока что решили чуть-чуть попридержать это. Потому что пока я занимаюсь вокалом и хочу, чтобы все это было по-настоящему хорошо. Надеюсь на это.

Поэтому мы пока это (релиз песни) чуть-чуть отдаляем», – сказала Валиева во время стрима для фанатов из Китая на платформе Douyin.

26 комментариев
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Ну и правильно. Халтуры и так достаточно.
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Может в караоке просто попеть? Зачем обязательно выносить на большую публику?
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Мне, конечно, нравится Камила, но тут получается "и швец, и жнец, и на дуде игрец")
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Молодец , Камила , правильно , надо выглядеть достойно и сделать все по максимуму , Мия хорошая певица , слух, голос , все при ней , поэтому надо соответствовать , успехов в занятиях !
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Ответ Gemma157
Может в караоке просто попеть? Зачем обязательно выносить на большую публику?
Ну.. с другой стороны, здесь просматривается более ответственное отношение к делу, нежели известное мычание и дрыганье под песню Зиверт.
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Ответ закрыт по беспределу
"Мия хорошая певица , слух, голос , все при ней" ------ ... Блин, как бы поделикатней прокомментировать...
Не получается
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Ответ fewral
Мне, конечно, нравится Камила, но тут получается "и швец, и жнец, и на дуде игрец")
была бы у вас возможность пробовать себя в разных направлениях, вы бы отказались?...
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Ответ fewral
Мне, конечно, нравится Камила, но тут получается "и швец, и жнец, и на дуде игрец")
Нуууу, не только и швец и жнец и тд , а целая швейная машинка Singer
+8
-7
+1
Ответ Александр
вам на первом канале что ли будут крутить этот клип каждые 5 минут... не хотите - не смотрите (не слушайте).... у вас есть возможность только в караоки спеть с друзьями под пивасик... а у неё с Бойко...
По такой логике и вам я могу написать следующее: лично вам ничего не писала, не нравится - не читайте и не отвечайте
+8
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Молодец, Камила, ответственно подходит к каждому делу. Но скорее всего это раскрутка Миа, которую почти никто не знает. До этого Ками раскрутила Ваню Дмитриенко, и вполне удачно. Такая практика есть, ранее Медо рекламировала одного певца, имени не помню.
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Загитова узнает и тоже в певицы захочет....
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Её умение оценить свои потенциалы впечатляет. Если Камила так считает, то тогда ждём.❤️
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Спортс.ру , спасибо за чисто спортивные новости, котороми ты радуешь нас постоянно.))
Я вобще забыла, когда мы собственно спорт обсуждали в последний раз.))
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Чтобы было "по настоящему хорошо", вокалом нужно заниматься как и ФК - с детства. Хотя для клипа умение петь никогда не было обязательным условием, звукозаписывающая аппаратура в помощь.
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Ответ Gemma157
По такой логике и вам я могу написать следующее: лично вам ничего не писала, не нравится - не читайте и не отвечайте
можете, а можете просто обходить ветки Валиевой... или у вас ломка без информации о ней???...
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Профессиональный подход
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Похвально, что есть стремление улучшиться и трезвый взгляд на себя.
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"нас не мучает совесть И ни для кого уже это давно не новость"- отличная цитата из Миа-Бойки, на месте Камилы я сделал бы её своим слОганом.
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Ответ Mari Gams
Молодец , Камила , правильно , надо выглядеть достойно и сделать все по максимуму , Мия хорошая певица , слух, голос , все при ней , поэтому надо соответствовать , успехов в занятиях !
"Мия хорошая певица , слух, голос , все при ней"
------
...
Блин, как бы поделикатней прокомментировать...
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https://www.youtube.com/watch?v=KMRAwUVk1gk
+2
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