Валиева о совместном треке с певицей Mia Boyka: «Решили чуть-чуть попридержать это. Я занимаюсь вокалом и хочу, чтобы все было по-настоящему хорошо»
Выпуск совместного трека Камилы Валиевой с певицей Mia Boyka отложен.
Ранее сообщалось, что песня будет в стиле «современной детской считалочки».
«Мы должны были с Mia Boyka выпустить песню 26 апреля, но пока что решили чуть-чуть попридержать это. Потому что пока я занимаюсь вокалом и хочу, чтобы все это было по-настоящему хорошо. Надеюсь на это.
Поэтому мы пока это (релиз песни) чуть-чуть отдаляем», – сказала Валиева во время стрима для фанатов из Китая на платформе Douyin.
Я вобще забыла, когда мы собственно спорт обсуждали в последний раз.))
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Блин, как бы поделикатней прокомментировать...