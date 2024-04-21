Валиева о совместном треке с певицей Mia Boyka: «Решили чуть-чуть попридержать это. Я занимаюсь вокалом и хочу, чтобы все было по-настоящему хорошо»

Выпуск совместного трека Камилы Валиевой с певицей Mia Boyka отложен.

Ранее сообщалось, что песня будет в стиле «современной детской считалочки».

«Мы должны были с Mia Boyka выпустить песню 26 апреля, но пока что решили чуть-чуть попридержать это. Потому что пока я занимаюсь вокалом и хочу, чтобы все это было по-настоящему хорошо. Надеюсь на это.

Поэтому мы пока это (релиз песни) чуть-чуть отдаляем», – сказала Валиева во время стрима для фанатов из Китая на платформе Douyin.