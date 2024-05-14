Центр безопасного спорта США пожизненно дисквалифицировал австралийского фигуриста Брендана Керри за сексуальные домогательства с участием несовершеннолетнего

Теги происшествия мужское катание сборная Австралии Брендан Керри Фигурное катание

Австралийский фигурист пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства.

Центр безопасного спорта США наложил на австралийца Брендана Керри пожизненную дисквалификацию за сексуальные домогательства с участием несовершеннолетнего.

Наказание подлежит обжалованию.

Керри 29 лет. На Олимпиаде-2022 в Пекине он занял 17-е место. С тех пор не выступал на соревнованиях.

5 комментариев
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Ответ Andrea Alana
Жертвы - американки, и преступления совершены на территории США.
всё равно не понятно, как это решение будет соблюдаться за пределами юрисдикции сша
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эмс... а с каких пор Австралия стала штатом США?🤔
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Сексуальные домогательства. Написали бы честно: там изнасилование было.
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Ответ Александр
эмс... а с каких пор Австралия стала штатом США?🤔
Жертвы - американки, и преступления совершены на территории США.
+2
-2
0
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