Центр безопасного спорта США пожизненно дисквалифицировал австралийского фигуриста Брендана Керри за сексуальные домогательства с участием несовершеннолетнего
Австралийский фигурист пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства.
Центр безопасного спорта США наложил на австралийца Брендана Керри пожизненную дисквалификацию за сексуальные домогательства с участием несовершеннолетнего.
Наказание подлежит обжалованию.
Керри 29 лет. На Олимпиаде-2022 в Пекине он занял 17-е место. С тех пор не выступал на соревнованиях.