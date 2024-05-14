Центр безопасного спорта США пожизненно дисквалифицировал австралийского фигуриста Брендана Керри за сексуальные домогательства с участием несовершеннолетнего

Австралийский фигурист пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства.

Центр безопасного спорта США наложил на австралийца Брендана Керри пожизненную дисквалификацию за сексуальные домогательства с участием несовершеннолетнего.

Наказание подлежит обжалованию.

Керри 29 лет. На Олимпиаде-2022 в Пекине он занял 17-е место. С тех пор не выступал на соревнованиях.