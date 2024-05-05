Арсений Димитриев перешел в группу Этери Тутберидзе
Фигурист Арсений Димитриев перешел в группу Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Димитриев тренировался у Кирилла Давыденко. Фигуристу 18 лет, на этапах Гран-при России 2023 года он занимал 7-е и 9-е места.
Все от Давыденко побежали. Видят, как его спортсменов прижимают на стартах.
Успехов ему с Рамзенковым Ваней
Арсения очч хочется «причесать». Добавить хорео и выносливости. И, если он с такими параметрами четверные прыгает и 3А, и готов работать в 5 раз больше - только пожелаю ему успехов и удачи.