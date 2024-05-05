Фигурист Арсений Димитриев перешел в группу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Димитриев тренировался у Кирилла Давыденко. Фигуристу 18 лет, на этапах Гран-при России 2023 года он занимал 7-е и 9-е места.