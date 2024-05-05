Арсений Димитриев перешел в группу Этери Тутберидзе

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Арсений Димитриев Фигурное катание

Фигурист Арсений Димитриев перешел в группу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее Димитриев тренировался у Кирилла Давыденко. Фигуристу 18 лет, на этапах Гран-при России 2023 года он занимал 7-е и 9-е места.

16 комментариев
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Пишут что братья Шелковниковы перешли в Ангелы.
Все от Давыденко побежали. Видят, как его спортсменов прижимают на стартах.
Успехов ему с Рамзенковым Ваней
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Ответ Зиля Бадриева
У ЭТ есть кому тренировать пары, может найдут для парней сильного специалиста.
А Федотовых кто-то со стороны тренирует? Отдельный специалист?
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Более несовместимых стилей - фигуриста и ТШ - сложно представить 😲
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Знаю Арсения и его семью. Невероятные родители, которые верят в своих детей (у него еще очч талантливая младшая сестренка, которая и по кмс в ФК в 12 лет выступает уже успешно и вокальные конкурсы выигрывает - поет бесподобно) и всегда поддерживают.
Арсения очч хочется «причесать». Добавить хорео и выносливости. И, если он с такими параметрами четверные прыгает и 3А, и готов работать в 5 раз больше - только пожелаю ему успехов и удачи.
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Что-то от Кирилла мальчики в "Сапсан" и в Москву, в Москву, в Москву... Надежда на Ваню Рамзенкова, который скажет, что в Москву я больше не ездок.
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Ответ Ритт
Пишут что братья Шелковниковы перешли в Ангелы. Все от Давыденко побежали. Видят, как его спортсменов прижимают на стартах. Успехов ему с Рамзенковым Ваней
Давыденко за последние год-полтора очень сильно и резко похудел, как бы не с этим был связан такой массовый отток спортсменов от него((
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Ответ Max Zdanov
Давыденко за последние год-полтора очень сильно и резко похудел, как бы не с этим был связан такой массовый отток спортсменов от него((
Вы на что намекаете? Может человек сел на диету и не ест на ночь, вот и похудел. А что спортсмены стали уходить, надо осмыслить…
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Вот это новость. Я так радовалась, что у Давыденко есть такой парень. Но, это решение Арсения и его родителей. Удачи в любом случае.
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Опять свежая новость которой месяц уже,более того на приз федерации он уже из Москвы приезжал
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Видимо за Андреем подтянулся
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что-то мальчики потянулись в ТШТ))) реанимация Самсонова всех впечатлила)
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