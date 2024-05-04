Евгений Плющенко: «Планируем открыть школы футбола и большого тенниса, построить в Москве еще одну ледовую арену. У нас большие планы, и они реализуются»

Евгений Плющенко рассказал о планах дальнейшего развития своей академии.

– Если не секрет, какие у вас планы на будущее?

– У нас большие планы. Уже сейчас мы развиваем четыре вида фигурного катания, а еще будем развивать синхронное катание. Кроме того, поскольку мы владеем своим шоу, то в скором времени у нас будет свой театр на льду.

– Как вы собираетесь все эти виды вместить в свое расписание? Льда на всех хватит?

– На данный момент в Москве и Московской области мы содержим две школы на наши средства, детям частично помогают наши партнеры и друзья – спонсоры.

Огромную поддержку оказали губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, которые выделили нам землю под строительство спортивных сооружений в долгосрочную аренду.

Кроме этого, Андрей Юрьевич построил к нам сюда дорогу, Сергей Семенович выделил грант на ледовое оборудование. Я надеюсь, что в дальнейшем от государства будет еще какая-то постоянная помощь на развитие школы, поскольку у меня тренируются спортсмены из взрослой и юниорской команды России.

Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, чтобы получать от государства какие-то субсидии для поддержки талантливых детей, поскольку наш президент Владимир Путин сказал, что государственным и частным инвесторам надо как можно больше строить различных сооружений для привлечения детей в спорт.

Что касается льда, то уже буквально сейчас мы начинаем строить в Горках-10 еще один ледовый дворец, где, кроме фигурного катания, будет школа хоккея с этапа начальной подготовки.

На своей территории мы планируем еще открыть школы футбола и большого тенниса, а также начнем развивать падел-теннис, который сейчас в мире набирает большую популярность. Также в Москве мы собираемся построить еще одну ледовую арену, уже четвертую.

– Да, планы просто грандиозные...

– И они все реализуются, поверьте. Когда мы строили в Горках первую ледовую арену, нам некоторые чиновники говорили, что у нас ничего не получится, что сюда никто не приедет. На что я отвечал: «Дайте мне несколько лет, и вы увидите».

Сейчас наш дворец переполнен, занимаются более 100 детей, сборы, соревнования — все работает. К нам на просмотр постоянно приходят спортсмены, желающие кататься у нас. Льда не хватает.

Мы открыты для всех, но при этом у нас есть отбор в наши группы. Я считаю, что мы вправе уже так делать. Я уверен, что в дальнейшем наши спортсмены будут лидерами во всех видах фигурного катания и смогут достойно представлять нашу школу не только в России, но и на мировых первенствах.

Это не мечты, а наша планомерная работа. Мы растем и двигаемся вперед. У нас были сложные моменты, но мы их преодолели. В жизни, как и в спорте, ничего не дается на блюдечке. Надо пахать, надо работать. И мы работаем, – сказал двукратный олимпийский чемпион.