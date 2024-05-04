Евгений Плющенко: «Главный принцип работы нашей школы – насилие, жестокость в отношении детей запрещены. Никто не имеет права материть детей, ругаться на них»

Теги Евгений Плющенко сборная России сборная США Академия Плющенко Илья Малинин Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал, в чем главный принцип его академии фигурного катания.

– В чем главное отличие вашей школы от других?

– Главный принцип работы школы в том, что насилие или какая-то жестокость в отношении детей запрещены. Я категорически против всякого рода щипания детей, уколов какими-то булавками, ну а чтобы бить детей, то это недопустимо вообще.

Никто не имеет права материть детей, ругаться на них. Да, случается что-то громко и эмоционально сказать, но это никогда не бывает со злобой.

Когда мы начинали набирать в школу тренеров, я внимательно смотрел, как они работают, и если проявления грубости были, то мы с ними сразу же прощались. И у них нет никаких шансов вернуться к нам в школу. Также мы сразу же расставались с тренерами, которые злоупотребляли алкоголем.

В результате отбора мне удалось создать хороший коллектив, который прекрасно работает. Наш принцип работы со спортсменами в том, чтобы они наслаждались фигурным катанием, чтобы занятия доставляли им удовольствие. 

– А как в таких условиях будет формироваться спортивный характер?

–  Я думаю, в этом вопросе нам надо присмотреться к опыту иностранцев. Приведу пример с Ильей Малининым. Его родители Роман Скорняков и Татьяна Малинина – мои хорошие приятели, с которыми мы одно время выступали вместе на соревнованиях.

И вот пару лет назад мы встречаемся с Романом на каком-то юниорском Гран-при ISU, куда я приехал со своим спортсменом Кириллом Сарновским. Мы все сидим на трибунах, и я вижу, как Илья достает из рюкзака внушительный бутерброд с хлебом – а ему кататься через час, – съедает его и запивает водой.

Я Роману говорю: «Ему же выступать через час». Он в ответ: «Да ладно! Пусть ест, если хочет». У нас тренер за это давно бы по рукам надавал: какой бутерброд, если через час катать программу с четверными прыжками?

Смотрю, Илья спокойно поел, потом при разговоре с отцом попрыгал, растрясся, размял программу, потанцевал в хорошем ритме и в правильном настроении пошел готовиться к старту. Откатал программу, я их поздравил с первым местом.

Этим я хочу сказать, что там ни у кого нет зацикливания или какого-то надрыва, что вот именно сейчас надо выйти и кровь из носу все сделать. 

– А как же постоянный тренерский посыл про спортивную злость?

– Злость, а точнее концентрация на выполнении задачи, должна быть в прокате, а потом от нее надо освободиться, выдохнуть. Спортсмен должен уметь настраиваться на полную самоотдачу, когда надо, ведь концентрация не может длиться всю тренировку, а тем более весь день.

Включили музыку, и ты отработал программу. Бывает, что-то не получилось, но когда я вижу на соревнованиях, что у детей из-за этого начинается паника, истерика, как будто наступил конец света, то мне больно.

К нам уже приходили дети, которых мне нужно было психологически реабилитировать, восстанавливать, настолько они были зажаты и забиты. Они видели, что здесь занятия проходят в совершенно другой атмосфере: в радости и любви к этому спорту, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

47 комментариев
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Думала, там точка, напряглась)) "Главный принцип работы нашей школы – насилие, жестокость" 😅
+33
-2
+31
Куда Сарновского-старшего подевал? почему Титова фактически весь сезон не выступала? что за травма у Жилиной?
+24
-6
+18
Все бы было хорошо, если бы не было набросом на другие школы. А так звучит как "у нас все прекрасно, у остальных бьют, колют булавками, орут, матерятся..."
+17
-3
+14
Ответ Oleandra
Куда Сарновского-старшего подевал? почему Титова фактически весь сезон не выступала? что за травма у Жилиной?
Про Хрулева с операцией на позвоночнике даже не вспоминают
+16
-2
+14
сколько амбициозных семей из провинции, у которых были лишние деньги, попало в медовую ловушку Плющенко?
под крышей моего ангара, на моей частной территории, с моим личным вниманием, с моей щедрой спонсорской поддержкой, все красиво, чудесно, потрясающе, бесплатный лед для всех
+10
-1
+9
Лгунишка Женя, все видели твой стиль работы, на турнире "Медаль для мамы", с какой злостью и шипением ты замахнулся на Титову чехлами и видели ее испуганную реакцию. Да и с Лавренчук, ты тоже отметился
+13
-4
+9
Ответ Маргарита Михайловна
Какое разительное отличие от школы Тутберидзе!
Особенно по титулам
+9
-1
+8
Ответ Ягун Ягунини
Угу-угу) Нужно психологически реабилитировать, восстанавливать, что бы не были зажаты и забиты... А потом тренер с добрыми глазами, где всё "в радости и любви к этому виду спорта", раз за разом так перекачивает своих учеников перед стартом, что они валятся, чему все были свидетелями неоднократно, после чего устраивают истерику, плачут, срываются на судей, что тоже было неоднократно с учениками данного ТШ, т.е. те самые "паника, истерика, как будто наступил конец света". Всё-таки одно дело говорить красивые слова, какой я молодец, как у меня всё правильно, и совсем другое дело реализовывать их на практике.
Саханович от него ушла спокойно. Потом Евгений Викторович, не рассчитав дозу горячительного, набросил ей вслед. А так как Сима девчонка была боевая и за словом в карман не лезла - рассказала много интересного про Начинающего. Тот сказал, что теперь примет меры. С той поры, все у Евгения Викторовича стали как шелковые: даже если уходят в развале, просто облизывают его. Контракты западного образца, видимо
+11
-3
+8
Ну видимо родителям ту же ерунду втюхивает. Ага сейчас не прыгает, а к 18 годам Олимпиаду возьмём. Сарновский старший где-то потерялся. Титова минус сезон, даже тройные не собрала. Зачем тогда в юниорах её гнали на квады, если работа в долгую. Жилина вечно из травм не вылазит, при этом без каких-то значимых побед. А гномыч видимо будущий Малинин.
+11
-4
+7
Умеет Плющенко говорить то, что хотят услышать, и при этом попасть в канву модных тенденций) ну а зрители подождут и посмотрят на результаты не его слов, а его тренерства)
+9
-2
+7
Ответ Мурманчанин37
Саханович от него ушла спокойно. Потом Евгений Викторович, не рассчитав дозу горячительного, набросил ей вслед. А так как Сима девчонка была боевая и за словом в карман не лезла - рассказала много интересного про Начинающего. Тот сказал, что теперь примет меры. С той поры, все у Евгения Викторовича стали как шелковые: даже если уходят в развале, просто облизывают его. Контракты западного образца, видимо
После Симы была Настя Тараканова, вслед которой главный академик тоже знатно набросил. Настя так же не выдержала и ответила. Вот после этого Женя с Яной и решили, что нужно затыкать рот своим подопечным "серьёзными контрактами западного образца".
+8
-1
+7
Ответ Мурманчанин37
Саханович от него ушла спокойно. Потом Евгений Викторович, не рассчитав дозу горячительного, набросил ей вслед. А так как Сима девчонка была боевая и за словом в карман не лезла - рассказала много интересного про Начинающего. Тот сказал, что теперь примет меры. С той поры, все у Евгения Викторовича стали как шелковые: даже если уходят в развале, просто облизывают его. Контракты западного образца, видимо
Кстати, помните, был прикол пару лет назад, когда провалившиеся ученики из АП как под копирку все заявили, что на самом деле Евгений Викторович их не тренировал, и к их неудачам не имеет отношения?)
+9
-2
+7
Ответ Мурманчанин37
Лгунишка Женя, все видели твой стиль работы, на турнире "Медаль для мамы", с какой злостью и шипением ты замахнулся на Титову чехлами и видели ее испуганную реакцию. Да и с Лавренчук, ты тоже отметился
А Липницкая в позапрошлом сезоне как орала на девочку, допустившую много ошибок? Огого как.
+8
-1
+7
Ну-ну)))
+12
-5
+7
Угу-угу) Нужно психологически реабилитировать, восстанавливать, что бы не были зажаты и забиты... А потом тренер с добрыми глазами, где всё "в радости и любви к этому виду спорта", раз за разом так перекачивает своих учеников перед стартом, что они валятся, чему все были свидетелями неоднократно, после чего устраивают истерику, плачут, срываются на судей, что тоже было неоднократно с учениками данного ТШ, т.е. те самые "паника, истерика, как будто наступил конец света".
Всё-таки одно дело говорить красивые слова, какой я молодец, как у меня всё правильно, и совсем другое дело реализовывать их на практике.
+10
-4
+6
Ответ Ягун Ягунини
Кстати, помните, был прикол пару лет назад, когда провалившиеся ученики из АП как под копирку все заявили, что на самом деле Евгений Викторович их не тренировал, и к их неудачам не имеет отношения?)
Один из моих самых любимых мемов: "под руководством Евгения Викторовича я не тренировалась"
+6
-1
+5
Хех, когда Родина запустила мульку, что в Хрустальном теперь все сдают телефоны перед выходом на лед, я ей открыл секрет Полишинеля - есть много технических средств, которые меньше телефона, стоят зачастую дешевле и позволяют снимать в отличном качестве и незаметно. Она жутко обиделась
+7
-2
+5
Ответ diversant
Про Хрулева с операцией на позвоночнике даже не вспоминают
уж сколько их.. про Анфису Рябову чемпионку России по младшему возрасту тоже не вспоминают..
+7
-2
+5
Зато можно выпившим на тренировку тренеру приходить..
+12
-7
+5
И вообще я сам матом не ругаюсь, я просто на нем разговариваю - подвёл итог разговора Плющенко.
+5
-1
+4
Ответ Oleandra
Зато можно выпившим на тренировку тренеру приходить..
И акселёчки без рук требовать🤓
+6
-2
+4
Ответ ЮИ
Все бы было хорошо, если бы не было набросом на другие школы. А так звучит как "у нас все прекрасно, у остальных бьют, колют булавками, орут, матерятся..."
Всё прекрасно. Только результатов нема.
+4
0
+4
Ответ Ягун Ягунини
После Симы была Настя Тараканова, вслед которой главный академик тоже знатно набросил. Настя так же не выдержала и ответила. Вот после этого Женя с Яной и решили, что нужно затыкать рот своим подопечным "серьёзными контрактами западного образца".
Тараканова там тоже облизала, просто не согласилась со словами Плющенко, что ее выгнали. Но елея было много, даже извинилась перед ним в конце поста
+4
-1
+3
Ответ Ang Feo
Думала, там точка, напряглась)) "Главный принцип работы нашей школы – насилие, жестокость" 😅
вот тоже так прочитал сначала))))))
+3
0
+3
Ответ Oleandra
уж сколько их.. про Анфису Рябову чемпионку России по младшему возрасту тоже не вспоминают..
Ну почему, я вспоминаю. Какой конек был шикарный и в столь малом возрасте((
+5
-2
+3
Кстати почему в штабе, где бережно относятся к здоровью спортсменов и не ругают, Сарновская неделю назад катала в шоу с гипсом на руке. И никаких обличительных статей в СМИ, фаны АП и защитники детей скоромно помалкивают.
+2
0
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Надо было Плю сказать, что Малинин ел не бутерброд, а внушительный йогурт. Совсем без Яны не ориентируется))
+3
-1
+2
Русские едят макароны с хлебом, а русские американцы —бутерброды с хлебом.
+2
0
+2
Ответ Oleandra
ну вы вспоминаете её саму, а не в контексте, что она ушла в АП и пропала..
Как раз нет - скобки в конце как раз отмечают сожаление, что штучная фигуристка из провинции канула в небытие перейдя туда
+3
-1
+2
Ответ Н.Ф.
Русские едят макароны с хлебом, а русские американцы —бутерброды с хлебом.
Тоже не понял прикола, может журналисты ошиблись?
+1
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