Евгений Плющенко: «Главный принцип работы нашей школы – насилие, жестокость в отношении детей запрещены. Никто не имеет права материть детей, ругаться на них»

Евгений Плющенко рассказал, в чем главный принцип его академии фигурного катания.

– В чем главное отличие вашей школы от других?

– Главный принцип работы школы в том, что насилие или какая-то жестокость в отношении детей запрещены. Я категорически против всякого рода щипания детей, уколов какими-то булавками, ну а чтобы бить детей, то это недопустимо вообще.

Никто не имеет права материть детей, ругаться на них. Да, случается что-то громко и эмоционально сказать, но это никогда не бывает со злобой.

Когда мы начинали набирать в школу тренеров, я внимательно смотрел, как они работают, и если проявления грубости были, то мы с ними сразу же прощались. И у них нет никаких шансов вернуться к нам в школу. Также мы сразу же расставались с тренерами, которые злоупотребляли алкоголем.

В результате отбора мне удалось создать хороший коллектив, который прекрасно работает. Наш принцип работы со спортсменами в том, чтобы они наслаждались фигурным катанием, чтобы занятия доставляли им удовольствие.

– А как в таких условиях будет формироваться спортивный характер?

– Я думаю, в этом вопросе нам надо присмотреться к опыту иностранцев. Приведу пример с Ильей Малининым. Его родители Роман Скорняков и Татьяна Малинина – мои хорошие приятели, с которыми мы одно время выступали вместе на соревнованиях.

И вот пару лет назад мы встречаемся с Романом на каком-то юниорском Гран-при ISU, куда я приехал со своим спортсменом Кириллом Сарновским. Мы все сидим на трибунах, и я вижу, как Илья достает из рюкзака внушительный бутерброд с хлебом – а ему кататься через час, – съедает его и запивает водой.

Я Роману говорю: «Ему же выступать через час». Он в ответ: «Да ладно! Пусть ест, если хочет». У нас тренер за это давно бы по рукам надавал: какой бутерброд, если через час катать программу с четверными прыжками?

Смотрю, спокойно поел, потом при разговоре с отцом попрыгал, растрясся, размял программу, потанцевал в хорошем ритме и в правильном настроении пошел готовиться к старту. Откатал программу, я их поздравил с первым местом.

Этим я хочу сказать, что там ни у кого нет зацикливания или какого-то надрыва, что вот именно сейчас надо выйти и кровь из носу все сделать.

– А как же постоянный тренерский посыл про спортивную злость?

– Злость, а точнее концентрация на выполнении задачи, должна быть в прокате, а потом от нее надо освободиться, выдохнуть. Спортсмен должен уметь настраиваться на полную самоотдачу, когда надо, ведь концентрация не может длиться всю тренировку, а тем более весь день.

Включили музыку, и ты отработал программу. Бывает, что-то не получилось, но когда я вижу на соревнованиях, что у детей из-за этого начинается паника, истерика, как будто наступил конец света, то мне больно.

К нам уже приходили дети, которых мне нужно было психологически реабилитировать, восстанавливать, настолько они были зажаты и забиты. Они видели, что здесь занятия проходят в совершенно другой атмосфере: в радости и любви к этому спорту, – сказал двукратный олимпийский чемпион.