Медведева снялась в черно-белой фотосессии. На ней плащ и блестящие мини-шорты
Евгения Медведева снялась в черно-белой фотосессии.
На фото фигуристка предстала в черном плаще, белой блузе и черных мини-шортах.
Евгения Медведева снялась в черно-белой фотосессии.
На фото фигуристка предстала в черном плаще, белой блузе и черных мини-шортах.
Так много классных фото, что трудно выбрать одно!
Невероятная Женя, сногсшибательная красотка 🥰
И ты, конечно, знаешь ее имя!!!
Женя вы великолепны. ❤❤❤
А, Вы поняли, о чём речь! 😘