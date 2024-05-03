Медведева снялась в черно-белой фотосессии. На ней плащ и блестящие мини-шорты

Теги сборная России светская хроника фото женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева снялась в черно-белой фотосессии.

На фото фигуристка предстала в черном плаще, белой блузе и черных мини-шортах. 

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45 комментариев
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Шикарная фотосессия. Там были ещё и другие образы, все очень классные, Женя как модель 👍
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В этой фотоссесии прекрасно всё ,и модель, и образы, и работа фотографа, всё продумано до мелочей
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Шикарная фотосессия у Жени!🔥🔥🔥
Так много классных фото, что трудно выбрать одно!
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Очень красивая фотосессия! Женя- огонь!
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Фотосет просто🔥🔥🔥очень нравятся, чёрно-белые фото 👍
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Очень нравится эта фотосъёмка, у Жени яркая и выразительная внешность, ей такие образы очень идут.
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Стильная фотосессия, Женя красотка
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+13
Шикарная фотоссесия.
Невероятная Женя, сногсшибательная красотка 🥰
+19
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Очень красивая фотосессия. Отличный образ. Женя невероятно красивая. 💕
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Женя красотка❤️
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Она красива как богиня,
И ты, конечно, знаешь ее имя!!!
Женя вы великолепны. ❤❤❤
+18
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Суперские фото😍 Женя красотка.
+16
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Очень выразительные глаза! Фотографу- браво!
+17
-7
+10
шикарные фото и потрясающей красоты и грации девушка,евгения,браво!!!
+15
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Шикарная фотосессия! Евгения умопомрачительна, вот умеет она входить в образ и подать его утонченно - пикантным.
+15
-6
+9
Ответ suda net
Может! А, Вы поняли, о чём речь! 😘
Конечно! ✌
+10
-1
+9
Ответ Елена Спирина
Мне очень понравился образ в джинсах и в красном пиджаке тоже оригинально
А мне ещё очень нравится в юбке!
+10
-1
+9
А кстати, там ещё была одна фотография в этом "плаще". Самая-самая.
+12
-4
+8
Ответ suda net
Может! А, Вы поняли, о чём речь! 😘
Такой "пожар " зажали 😁
+9
-1
+8
Ответ Елена Спирина
Может Женя ее у себя выложит
Может!
А, Вы поняли, о чём речь! 😘
+11
-3
+8
Ответ suda net
А кстати, там ещё была одна фотография в этом "плаще". Самая-самая.
Может Женя ее у себя выложит
+12
-4
+8
Ответ Ната555
Мне это напомнило Уэнсдей.
А мне почему-то Марлен Дитрих. Неуловимая связь. Вроде ничего общего, а ассоциация уже не первый раз возникает.)
+11
-3
+8
Ответ Olga Krayz
Шикарная фотосессия. Там были ещё и другие образы, все очень классные, Женя как модель 👍
Мне очень понравился образ в джинсах и в красном пиджаке тоже оригинально
+15
-7
+8
Давно у Жени не было фотосессий, я ждала и не разочарована. Все образы разные и стильные. Ну а чб вариант всегда имеет особый шарм
+12
-4
+8
Ответ Сашуля П
Очень нравится эта фотосъёмка, у Жени яркая и выразительная внешность, ей такие образы очень идут.
Надеюсь нам ещё другие образы покажут🙏
+14
-7
+7
стильно и красиво🔥 глаза у Жени потрясающие
+12
-5
+7
Ответ Ната555
Все в пределах нормы, ничего похабного.
Слово какое некрасивое вы выбрали
+10
-3
+7
Ответ Андрей Красин
Ужас, летящий на крыльях ночи
Вот тут вы неправду пишите
+6
0
+6
Какая невероятная глубина ,тонкость и женственность ! Очень красиво !
+11
-5
+6
Ответ Елена Спирина
Жаль, что сама не выложила эту серию фото в сетях
Там я смотрю, в каждом образе по много фото, думаю выложит еще
+9
-3
+6
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