Зонов о выборе музыки для программ: «Натыкался на саунды из аниме и думал: почему бы не взять? Есть произведение, сюжет, просто нужно перенести это на лед»

Фигурист Федор Зонов считает, что в программы можно брать музыку из аниме.

– В миксте ты отметил, что половина новой произвольной программы уже поставлена. С кем вы над ней работали и как подбирали тему?

– Музыку выбирал я. Не знаю, можно ли назвать это чем-то новым, это не привычная лирика, которую я обычно катал. С одной стороны, что-то новое, с другой – не особо. Саму эту музыку еще пока никто не брал.

– По ходу сезона как-то задавала уже подобный вопрос в микст-зоне: можешь ли ты себе представить программу под музыку из аниме? Не искал ли для нового сезона что-то из саундтреков?

– Да, почему нет? Все возможно. Когда выбирал музыку к следующему сезону, натыкался на разные саунды из аниме и думал: почему бы не взять? Какая разница, есть произведение, есть сюжет, просто нужно перенести это на лед. Ставят по сериалам, ставят по фильмам, мультфильмам, аниме – это тоже мультфильм, грубо говоря. Сюжет есть и там, и там, музыка и там, и там. <...>

– У тебя никогда не было в голове такой мысли, что аниме – это что-то для детей?

– Есть же совершенно разные аниме для разных людей. Самым первым я посмотрел «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, но я посмотрел его как мультфильм в детстве. Потом уже оценил остальные полнометражные работы, последнюю – «Мальчик и птица» – тоже советую, интересно получилось.

Есть люди, которые это осуждают, есть фанаты, я отношусь нейтрально: хотите – смотрите, не хотите – не смотрите, – ответил Зонов.

В прошедшем сезоне Зонов занимал 16-е место на чемпионате России.