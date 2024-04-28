Нина Мозер: «Задумываемся над тем, чтобы менять программу «Битвы школ». Одна из проблем – нехватка мальчиков, многие команды неполноценные»

Нина Мозер заявила, что формат турнира «Битва школ» может быть изменен.

«Битва школ» – командный юношеский турнир по фигурному катанию среди спортсменов от 6 до 12 лет. Он состоял из семи этапов, финал прошел сегодня на малой арене ЦСКА.

«Мы задумываемся над тем, чтобы менять программу «Битвы школ». Одна из проблем, которая обсуждается – нехватка мальчиков.

Такая проблема, которая сейчас очень явно просматривается, очень многие команды выходят неполноценные, полноценные команды есть только в государственной школе МАФК и в ЦСКА. Они будут сейчас выступать.

А в юношеских разрядах пытались какие-то способы найти, чтобы соревнования прошли успешно. Пока мы не можем сказать, на чем остановимся, в середине мая будем думать, как правильнее, что правильнее.

Хотим внести изменения, потому что хотим более грамотно развивать детское фигурное катание», – сказала глава Федерации фигурного катания Москвы.