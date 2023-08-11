Андрей Багин: «На этот сезон я приостановил карьеру. Мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару, но я туда не поеду»

Приостановивший карьеру фигурист Андрей Багин рассказал о предложениях из США.

В минувшем сезоне 27-летний спортсмен вместе с Софьей Тютюниной стал бронзовым призером финала Гран-при России в танцах на льду. В июне их дуэт распался.

«На этот сезон я приостановил карьеру, пока размышляю, что делать дальше. Пока буду развиваться в других направлениях в фигурном катании – постановки, поработаю тренером, поучаствую в шоу.

Что касается продолжения [карьеры], то мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару, но я туда не поеду. Если и продолжать, то хочу это делать в России», – заявил Багин.