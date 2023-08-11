Андрей Багин: «На этот сезон я приостановил карьеру. Мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару, но я туда не поеду»

Теги сборная России танцы на льду Андрей Багин ледовые шоу Фигурное катание

Приостановивший карьеру фигурист Андрей Багин рассказал о предложениях из США.

В минувшем сезоне 27-летний спортсмен вместе с Софьей Тютюниной стал бронзовым призером финала Гран-при России в танцах на льду. В июне их дуэт распался.

«На этот сезон я приостановил карьеру, пока размышляю, что делать дальше. Пока буду развиваться в других направлениях в фигурном катании – постановки, поработаю тренером, поучаствую в шоу.

Что касается продолжения [карьеры], то мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару, но я туда не поеду. Если и продолжать, то хочу это делать в России», – заявил Багин.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Вот так. Андрей нарасхват, оказывается, а мы его списали уже.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Какой завидный партнер, писали из самой Америки, но Багин туда не поедет.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spf12
Конечно не поедет. Ведь там нужно тренироваться за свои кровные. Никто оплачивать это не будет, ну разве что новая партнерша могла бы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свет19
Там похоже Жулин в честь ордена проставился на всех :)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elizaveta Queen
ой,какой патриот!!!!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Интересно кто бы его туда впустил.... Тут ведь и сценарий ДС бы не сработал.
А родители американских девочек врядли согласились бы на тренировки в России.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Дрягилева
Ответ Татьяна Вересова
Вот так. Андрей нарасхват, оказывается, а мы его списали уже.
И не говорите.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mant
Мощно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
"Что касается продолжения [карьеры], то мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару" - Морозов вошел в чат))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
orlitza
Ответ Kareglazaya
"Что касается продолжения [карьеры], то мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару" - Морозов вошел в чат))))))
А что так? Красивый профессиональный мальчик, но такой возраст, что. вероятно, не хочет бросать ещё лет 5 на этот алтарь без гарантии высоких мест, да ещё менять образ жизни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий