Андрей Багин завершил спортивную карьеру

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Андрей Багин Софья Тютюнина Фигурное катание

Фигурист Андрей Багин завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщил тренер Александр Жулин.

Багин выступал в танцах на льду с Софьей Тютюниной, в минувшем сезоне они стали бронзовыми призерами финала Гран-при России и заняли четвертое место на чемпионате страны. В июне стало известно, что дуэт распался.

– Софья Тютюнина все еще находится в поисках партнера?

– Да, она одна, к сожалению. Партнер закончил [карьеру]. Ей мы ищем партнера, – сказал Жулин.

Багину 27 лет, ранее он также выступал вместе с Аннабель Морозов, с которой выиграл финал Кубка России-2018.

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16 комментариев

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Lana Kazakova
Жду когда спортс сделает огромную наглядную схему с указанием того, кто с кем разошёлся и сошёлся в танцах. Желательно с фотографиями участников, а то не успеваешь уже запоминать все пары в лицо.
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Orange carrot
Отмучился😬ну не его это, зря только Тютюнину переманил.
+8
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Ягун Ягунини
Получается, что самым ярким эпизодом в спортивной биографии Багина, стала его драка с Нарижным)
+8
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IrinaPetrovna
Нет повести печальнее на свете,
Чем новость про распады в интернете.
Одни программы ставят, кто-то "зреет",
А в танцах до сих пор лишь уголёчки тлеют.
+4
0
+4
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Katerina Sunny
Предсказумо, вопрос только: останется у Жулина или совсем уйдёт.
+2
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Александр Шульгин
Ожидаемо
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Светлана Менова
Ответ Лакс
Софье можно вернуться к прежнему партнеру поскольку он тоже свободен.)
Шустицкий уже вовсю тренирует у Рублевой, вряд ли он обратно захочет...
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Светлана Менова
Ответ spf12
Странно разойтись, не имея на примете других партнеров. Если только так плохо было вместе кататься…в итоге оба не у дел.
Проект пары был изначально мертворожденным проектом.
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Светлана Менова
Аллилуйя! 👏👏👏
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flyhigh
А Тютюнина куда делась?
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Татьяна Попова
Танцы больше всех страдают от отсутствия международных стартов. Кто-то распадается как Тютюнина Багин, Чиризано Хавронина, Морозов Нарижный, кто-то ссорится как Кагановская Ангелопол, что приходится включаться Федерации. И варятся эти сколько (?)8 пар между собой с одними и теми же судьями от старта к старту.
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ДИОНИС
Интересно, будут ли комментарии по поводу того, что танцевальная пара Тютюнина-Багин якобы распалась из-за пары Дэвис-Смолкин?
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Светлана Менова
Ответ flyhigh
А Тютюнина куда делась?
Пока тренируется без партнёра
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spf12
Ответ Светлана Менова
Пока тренируется без партнёра
Странно разойтись, не имея на примете других партнеров. Если только так плохо было вместе кататься…в итоге оба не у дел.
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Katerina Sunny
Ответ spf12
Странно разойтись, не имея на примете других партнеров. Если только так плохо было вместе кататься…в итоге оба не у дел.
Скорее всего по инициативе Багина. Ему 27, и перспектив нет, а Тютюниной только 20. Встают в пары после перерыва, но тоже с непонятными перспективами.
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