Андрей Багин завершил спортивную карьеру
Фигурист Андрей Багин завершил спортивную карьеру.
Об этом сообщил тренер Александр Жулин.
Багин выступал в танцах на льду с Софьей Тютюниной, в минувшем сезоне они стали бронзовыми призерами финала Гран-при России и заняли четвертое место на чемпионате страны. В июне стало известно, что дуэт распался.
– Софья Тютюнина все еще находится в поисках партнера?
– Да, она одна, к сожалению. Партнер закончил [карьеру]. Ей мы ищем партнера, – сказал Жулин.
Багину 27 лет, ранее он также выступал вместе с Аннабель Морозов, с которой выиграл финал Кубка России-2018.
Чем новость про распады в интернете.
Одни программы ставят, кто-то "зреет",
А в танцах до сих пор лишь уголёчки тлеют.