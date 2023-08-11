Фигурист Андрей Багин завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщил тренер Александр Жулин.

Багин выступал в танцах на льду с Софьей Тютюниной, в минувшем сезоне они стали бронзовыми призерами финала Гран-при России и заняли четвертое место на чемпионате страны. В июне стало известно, что дуэт распался.

– Софья Тютюнина все еще находится в поисках партнера?

– Да, она одна, к сожалению. Партнер закончил [карьеру]. Ей мы ищем партнера, – сказал Жулин.

Багину 27 лет, ранее он также выступал вместе с Аннабель Морозов, с которой выиграл финал Кубка России-2018.