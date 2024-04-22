Евгения Медведева: «В теннисе Олимпиада не главный старт в карьере. Было бы здорово, если бы допустили спортсменов, для которых это жизненно необходимо»

Теги Олимпийская сборная России женское катание Париж-2024 Евгения Медведева Фигурное катание

Медведева ответила на вопрос, будет ли болеть за российских теннисистов на Олимпиаде.

«В теннисе Олимпийские игры не самый главный старт в карьере. Есть турниры Большого шлема, поважнее для них соревнования. Было бы здорово, если бы до Олимпийских игр допустили спортсменов, для которых это жизненно необходимо. 

Здорово, что наших ребят допустили, конечно, я буду смотреть и болеть. Игры для каждого спортсмена – это мечта. И до конца моих дней ни одни Олимпийские игры не пройдут мимо меня.

Хотелось бы видеть на Олимпиаде не только ребят, которые отвыступают, а потом поедут на Уимблдон и там будут реальными звездами, но и тех, для кого это жизненно необходимо», – сказала фигуристка. 

Материалы по теме

70 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все верно сказала, у теннисистов есть соревнования, которые для них круче Олимпиады, а остальным спортсменам важны международные старты и главный из низ- это Олимпиада
+31
-4
+27
Футболисты вообще серьезно к олимпиаде не относятся. Вторые составы сборных отправляют.
Хоккеисты НХЛ тоже туда не стремятся от слова совсем.
А в фигурке да, олимпиада - это итог огромной работы, которую проделывают спортсмены всю сознательную жизнь. Даже карьеры часто сильно зависят от олимпийского цикла. Скататься с новым партнёром лучше в пост-ОИ сезон, а завершают карьеру часто после олимпиады.
+23
-3
+20
Женя права.
В спорте все измеряется ТБШ, они куда престижнее ОИ.
+24
-4
+20
Ответ Nina Mihajlova
Комментарий скрыт
Однако, вы здесь..спустя 8 минут после публикации 🙃
+24
-4
+20
Ответ Елена Спирина
Все верно сказала, у теннисистов есть соревнования, которые для них круче Олимпиады, а остальным спортсменам важны международные старты и главный из низ- это Олимпиада
Да, для них турниры большого шлема (не к ночи будет помянут 😂) важнее намного
+21
-3
+18
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
И для них олимпиада - главная цель карьеры? Да ладно?)
+22
-5
+17
Согласна с Женей, в теннисе ОИ не главные соревнования.
А хотелось бы чтобы допустили спортсменов для которых это главный старт в карьере
+20
-3
+17
Ответ lepestok
жизненно необходимы??? это как?))) жизненно необходимое бывает лекарство, без которого можно умереть. Если спортсмены не съездят на ОИ, ничего с ними не случится. Их и так облизывают как только могут. Бесят уже. Пусть с небес на землю спустятся
С той точки зрения, что фигурное катание - дело всей жизни. Фигуристы начинают очень рано, в 3-4 года. И для большинства Олимпиада - это то, на что эта работа направлена. Для кого-то хотя бы выступить, а для кого-то - выиграть.
+19
-3
+16
Все правильно сказала. Сородичи успокойтесь.
+23
-8
+15
Ну тут сложно не согласиться)
+19
-5
+14
Ответ Вини
А кому нужен будет теннис на ОИ, если там будут соревноваться малоизвестные теннисисты?) И пусть расскажет, как не важна победа на ОИ для Джоковича, Надаля, Федерера, Маррея, Зверева, Дель потро, Уильямс, Шараповой, Дементьевой, Энен? Да, есть такие, у кого не в приоритете эти соревнования, но далеко не у всех как в представлении Медведевой.
Ну, если предложить на выбор в одни даты Уимблдон и олимпиаду, выбор будет очевиден
+17
-3
+14
Теннис в принципе индивидуальный вид спорта и мало привязан к национальной принадлежности. И да, для теннисистов ОИ менее ценны, чем турниры большого шлема.
+16
-2
+14
Ответ Katerina Sunny
Комментарий скрыт
Так и теннисисты едут, в чем проблема?
+17
-4
+13
Ответ Вини
Комментарий скрыт
А что она не так сказала?
+17
-5
+12
Согласна с Женей, для многих спортсменов Олимпиада супер важный старт в карьере, но не для теннисистов
+14
-2
+12
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Сразу видно что в теннисе не разбираетесь
+14
-2
+12
Ответ Nina Mihajlova
Комментарий скрыт
Только хамите тут вы ) а , вы из тимзагитова ))) все понятно !
+15
-3
+12
Ответ Йенс Мустерманн
В фигурке цениться только ОИ, остальное пыль, учитывая их карьеры в 3-4 года, что равноценно одному олимпийскому циклу. Женька проиграла свою олимпиаду Загитовой, считай у неё ничего и нет.
Плохо считаешь
+14
-3
+11
Ответ Katerina Sunny
Комментарий скрыт
Теннисисты едут и она будет смотреть и болеть за них, что тут непонятно?
+14
-3
+11
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
А без падения головой об лёд никак комментарий не формировался?
+15
-4
+11
Согласна с Женей, очень хочется чтобы наших спортсменов допустили до ОИ для которых они главный старт.
+12
-2
+10
Ответ Йенс Мустерманн
А с чего какая-то мало титулованная фигуристка лезет комментировать теннис и решает за теннисистов, что для них важнее, шлемы или ОИ?
Это Женя мало титулованная? 2 -кратная ЧМ, 2- кратная ЧЕ, 2 кратная ЧР ,2 кратный серебряный призёр ОИ
+13
-3
+10
Ответ Йенс Мустерманн
А с чего какая-то мало титулованная фигуристка лезет комментировать теннис и решает за теннисистов, что для них важнее, шлемы или ОИ?
Мало титулованная, вы серьёзно?). Гугл в помощь.
+13
-3
+10
Ответ Вини
А кому нужен будет теннис на ОИ, если там будут соревноваться малоизвестные теннисисты?) И пусть расскажет, как не важна победа на ОИ для Джоковича, Надаля, Федерера, Маррея, Зверева, Дель потро, Уильямс, Шараповой, Дементьевой, Энен? Да, есть такие, у кого не в приоритете эти соревнования, но далеко не у всех как в представлении Медведевой.
Про них всех говорят - нк победитель ОИ, а 5-кратный победитель турниров БШ.
Никто не измеряет победы теннисистов ОИ.
Взять Уимблдон или Ролан Гарос гораздо престижнее.
+11
-1
+10
Женька молодец, понимает как важна олимпиада и переживает за спортсменов. А вот лучезарная 100% рада и пандемии, и отстранению, что она до сих пор вторая первая. Как и её паства.
+13
-4
+9
Ответ Йенс Мустерманн
А с чего какая-то мало титулованная фигуристка лезет комментировать теннис и решает за теннисистов, что для них важнее, шлемы или ОИ?
Зайдите в вику и посмотрите какая это "мало титулованная фигуристка"
+12
-3
+9
Кто действительно любит спорт, пусть даже предпочитает определенные виды, обязательно будет смотреть. Всё-таки это большой праздник мастерства, красоты и непередаваемых эмоций.
+11
-2
+9
Ответ Ритт
Женька молодец, понимает как важна олимпиада и переживает за спортсменов. А вот лучезарная 100% рада и пандемии, и отстранению, что она до сих пор вторая первая. Как и её паства.
Женя всегда за спортсменов переживает
+12
-3
+9
Ответ Tacciana
Да, для них турниры большого шлема (не к ночи будет помянут 😂) важнее намного
Ох, уж этот шлем🙈
+9
-1
+8
Ответ Йенс Мустерманн
А с чего какая-то мало титулованная фигуристка лезет комментировать теннис и решает за теннисистов, что для них важнее, шлемы или ОИ?
В смысле мало титулованная? Вы шутите?
+9
-1
+8
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий