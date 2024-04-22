Евгения Медведева: «В теннисе Олимпиада не главный старт в карьере. Было бы здорово, если бы допустили спортсменов, для которых это жизненно необходимо»

Медведева ответила на вопрос, будет ли болеть за российских теннисистов на Олимпиаде.

«В теннисе Олимпийские игры не самый главный старт в карьере. Есть турниры Большого шлема, поважнее для них соревнования. Было бы здорово, если бы до Олимпийских игр допустили спортсменов, для которых это жизненно необходимо.

Здорово, что наших ребят допустили, конечно, я буду смотреть и болеть. Игры для каждого спортсмена – это мечта. И до конца моих дней ни одни Олимпийские игры не пройдут мимо меня.

Хотелось бы видеть на Олимпиаде не только ребят, которые отвыступают, а потом поедут на Уимблдон и там будут реальными звездами, но и тех, для кого это жизненно необходимо», – сказала фигуристка.