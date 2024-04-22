Евгения Медведева: «В теннисе Олимпиада не главный старт в карьере. Было бы здорово, если бы допустили спортсменов, для которых это жизненно необходимо»
Медведева ответила на вопрос, будет ли болеть за российских теннисистов на Олимпиаде.
«В теннисе Олимпийские игры не самый главный старт в карьере. Есть турниры Большого шлема, поважнее для них соревнования. Было бы здорово, если бы до Олимпийских игр допустили спортсменов, для которых это жизненно необходимо.
Здорово, что наших ребят допустили, конечно, я буду смотреть и болеть. Игры для каждого спортсмена – это мечта. И до конца моих дней ни одни Олимпийские игры не пройдут мимо меня.
Хотелось бы видеть на Олимпиаде не только ребят, которые отвыступают, а потом поедут на Уимблдон и там будут реальными звездами, но и тех, для кого это жизненно необходимо», – сказала фигуристка.
Хоккеисты НХЛ тоже туда не стремятся от слова совсем.
А в фигурке да, олимпиада - это итог огромной работы, которую проделывают спортсмены всю сознательную жизнь. Даже карьеры часто сильно зависят от олимпийского цикла. Скататься с новым партнёром лучше в пост-ОИ сезон, а завершают карьеру часто после олимпиады.
В спорте все измеряется ТБШ, они куда престижнее ОИ.
А хотелось бы чтобы допустили спортсменов для которых это главный старт в карьере
Никто не измеряет победы теннисистов ОИ.
Взять Уимблдон или Ролан Гарос гораздо престижнее.