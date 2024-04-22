Железняков о приостановивших карьеру фигуристках: «Они просто водят за нос своих фанатов. Надо говорить все начистоту»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Алексей Железняков Александра Трусова Фигурное катание

Железняков считает, что приостановившие карьеру фигуристки не вернутся в спорт.

– Как думаете, спортсмены, приостановившие карьеры, вернутся?

– Могу сказать честно – я в этом сомневаюсь. Для этого нужно перевернуть всю свою жизнь и снова начать усердно тренироваться. Сейчас спортсмены вкусили более свободную жизнь, начали зарабатывать хорошие деньги и появляться на телевидении – это отнимает колоссальное количество времени.

Для того, чтобы вернуться в строй, нужно опять проводить на катке весь день, жить прежней жизнью. Все-таки, когда фигуристы взрослеют, они начинают жить чуть по-другому. В их возрасте очень сложно перебороть себя и вернуться в большой спорт, особенно учитывая то, что сейчас наши юные стрекозы вовсю прыгают квады.

– Официально мало кто завершил карьеру. В чем смысл приостановки?

– Не знаю, это двоякая история. Болельщики закидают меня тапками, но я все-таки выскажу свое мнение: фигуристы просто водят за нос своих фанатов, в то время как участвуют в шоу и рекламных кампаниях. Люди ведь не разочаруются, если их любимый фигурист официально закончит карьеру, потому что они его любят. Надо говорить все начистоту и признаваться в том, что сейчас я хочу заниматься другими вещами.

Возможно, приостановка служит неким пиаром в сторону спортсменов, чтобы по-прежнему держать лошадь за уздцы. Это я про болельщиков, чтобы они никуда не убежали. Я считаю, что это не очень правильно. Если ты ушел, то это окончательно. Зачем лукавить? Кто из наших звезд, обещавших вернуться, действительно возобновил карьеру?

– Туктамышева намекнула на возвращение.

Елизавета ушла совсем недавно, к тому же она девчонка-боец. Можно сказать, что она исключение из правил. Она настоящий ветеран боевых действий фигурного катания! Я думаю, что она реально может вернуться. Покаталась, выдохнула, вернулась. Но что насчет спортсменов, которые приостановили карьеру полгода, год и даже два года назад? Зачем они рассказывают, что вернутся в большой спорт? Это звучит нереально.

– Вы про Александру Трусову?

– В том числе. У нас за последние 15 лет было огромное количество звезд фигурного катания. Напомните мне хоть одного спортсмена, который вернулся на лед после двухгодовалой паузы.

– Если говорить конкретно про Трусову, она все еще выглядит достойно. Она бы смогла вернуться к соревнованиям.

– Я не спорю. Если бы Саша захотела, то набрала бы форму, потому что она боец. Только очень сложно перестроиться с одной жизни на другую. Большой спорт – это тренировки с утра до вечера семь дней в неделю. Если Трусова захочет вернуться и что-то попробовать – да ради Бога! Просто стоит понимать, что это очень трудно сделать, когда ты не варишься в большом спорте уже два года. Это практически нереально.

– Трусова после выступления на Олимпиаде больше нормально не выступала. Можно сказать, что это был переломный психологический момент?

– Думаю, что это действительно повлияло на Сашу очень серьезно. Она пережила психологический срыв, перегорела – это и дало ей толчок для того, чтобы начать более вольную жизнь без большого спорта, – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

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18 комментариев
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если фанатики сами не в состоянии это понять, то кто им доктор. Им самим нравится находится в своих влажных фантазиях.
И Туктамышева кстати тоже никуда не вернется. Она держалась столько в том числе потому что никогда не брала никаких "пауз".
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А почему все про Трусову? Про Щербакову спросить не хотите? Ни в спорте, ни в шоу после олимпиады! Одно разочарование у болельщиков и у спонсоров! А денег ей все время хочется с контрактов! Наглешь чистой воды! Единственная фигуристка в мире, которая кораблик не в состоянии сделать! И Навка ее еще в шоу летнее собралась взять! Гнать в хвост и гриву ...
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Железняков-адекват...Мы теперь видели это!
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Фу какой Железняков серьёзный сегодня, не давайте ему микрофон в таком настроении.

А то девушкам и впрямь придётся вернуться - никому не интересна фигурочка без "жаришки" и "жЫра".
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В первую очередь это относится, конечно, к Загитовой. Она била себя в грудь, обещала вернуться с квадами. Не раз говорила, что аж чешется как хочет снова соревнования
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Ответ RusVector
А почему все про Трусову? Про Щербакову спросить не хотите? Ни в спорте, ни в шоу после олимпиады! Одно разочарование у болельщиков и у спонсоров! А денег ей все время хочется с контрактов! Наглешь чистой воды! Единственная фигуристка в мире, которая кораблик не в состоянии сделать! И Навка ее еще в шоу летнее собралась взять! Гнать в хвост и гриву ...
Загитова тоже не умеет ни кораблика, ни бауэра, ни кантилевера. Короче, выворотность стоп такая..
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Так-то шелезяка прав. Открыто скажи - завершил, все. Зачем эти "приостановила", "отдохнуть". Но и вообще интересно, а где это Саша говорила, что она вернется?
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Одна девочка, завершив карьеру, еще два с лишним года потом ездила по турнирам.
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Развалили спорт , нет перспектив развития....
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Я не кину в тебя тапок
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Мне кажется и так всем вменяемым ясно, что они и не вернутся это надо сознание 10-летнего иметь, чтобы верить в возвращение какое-то
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Саша до сих пор прыгает 3-3, так что конечно она и может быть Лиза реально могут вернуться на высокий уровень.
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Ответ Алсу Иванова
Федерация с контрактов Щербаковы больше получает чем она зарплату
Хороший корм для рыбок, расскажи еще) А еще ее заставляют сидеть в сборной и запрещают завершать карьеру🤣
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Ответ RusVector
А почему все про Трусову? Про Щербакову спросить не хотите? Ни в спорте, ни в шоу после олимпиады! Одно разочарование у болельщиков и у спонсоров! А денег ей все время хочется с контрактов! Наглешь чистой воды! Единственная фигуристка в мире, которая кораблик не в состоянии сделать! И Навка ее еще в шоу летнее собралась взять! Гнать в хвост и гриву ...
*наглёж, простите.
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Ответ RusVector
А почему все про Трусову? Про Щербакову спросить не хотите? Ни в спорте, ни в шоу после олимпиады! Одно разочарование у болельщиков и у спонсоров! А денег ей все время хочется с контрактов! Наглешь чистой воды! Единственная фигуристка в мире, которая кораблик не в состоянии сделать! И Навка ее еще в шоу летнее собралась взять! Гнать в хвост и гриву ...
Видимо, потому что у Железнякова Трусова - главная нелюбовь. Ну и журналист намеренно акцентировал на ней внимание (цели, думаю, понятны)
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