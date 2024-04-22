Куць о работе тренером в Китае: «Зарплата делилась на две части: 70% сам оклад, а остальное зависело от результата спортсменов»

Экс-фигуристка Ева Куць рассказала о заработке тренеров в Китае.

уехала на тренерскую работу в Китай в 2022 году.

«Зарплата делилась на две части: 70% сам оклад, а остальное зависело от результата спортсменов, с которыми я работала. Система гибкая и учитывала разные аспекты: какие уровни на элементах нам ставили судьи, какой был средний бал за компоненты, отобралась ли пара в произвольную программу и т. д.

Я могла работать с другими фигуристами, но все подкатки надо было обязательно согласовать с руководством. Доли призовых от фигуристов я не получала – не знаю, принято тут такое или нет, но на иностранных специалистов это не распространяется», – сказала Куць.

«К сожалению, некоторые приезжают сюда за легкими деньгами и работают, прямо скажем, спустя рукава. А тут такое не любят и халтуру не прощают. Развитие зимних видов в Китае сейчас – задача государственной важности, после домашней Олимпиады за них взялись по-серьезному. Появляется много коммерческих клубов, думаю, скоро появятся и бюджетные спортшколы, чтобы не упустить талантливых детей, которые не могут себе позволить заниматься частным образом.

В этом году бум интереса к местному рынку – мне уже человек 15 из России позвонили с вопросом, как тут искать работу и где лучше устроиться. Что я им советую? Не бояться и попробовать. Сначала заключить контракт на два-три месяца – иностранцам тут не очень привычно, даже с точки зрения быта. Но Китай сейчас и правда страна возможностей», – добавила она.

Тренеры нашей фигурки едут в Китай: как все устроено и кто следующий за Волосожар и Колядой?