Ева Куць: «В Китае к фигурному катанию относятся гораздо менее серьезно. В России фигуристы одержимы результатами, здесь занятия больше про здоровье и удовольствие»
Экс-фигуристка Ева Куць рассказала о работе тренером в Китае.
Куць уехала на тренерскую работу в Китай в 2022 году.
«Все случилось очень быстро, я не успела испугаться, что переезжаю в Китай. Думала, что съезжу на разведку и вернусь домой через три месяца – но потом втянулась. Я хотела иметь опыт работы за границей и понимала, что это крутая возможность получить солидную строчку в резюме.
Тут к фигурному катанию относятся гораздо менее серьезно – не как к спорту, а как к физкультуре. В России фигуристы одержимы результатами, здесь занятия больше про здоровье и удовольствие.
Сначала я никак не могла это принять – меня воспитывали по-другому. Но потом заметила, что стала учиться у них этому подходу – искать баланс и дзен. Нам же кажется, что надо все время работать на максимум, жить на износ. Здесь у многих фигуристов организм под это не адаптирован – в спорт приходят поздно, а многих вообще приводят в фигурное катание, чтобы защитить от частых болезней», – сказала Куць.
Тренеры нашей фигурки едут в Китай: как все устроено и кто следующий за Волосожар и Колядой?
Методы Тутберидзе хороши в России, но это совсем не значит, что она сможет так же работать в любой стране.
Почитайте про их систему подготовки спортсменов. Волосы дыбом.
https://www.parents.ru/article/zoloto-lyuboi-cenoi-zhutkie-foto-kak-gotovyat-olimpiiskikh-chempionov-v-kitae/
через года два- три вы их не увидите. А одержимых, талантливых приходится искать в других ТШ.
Одно стараться для дочи, и совсем другое переход сборника, а попроще фигуристы ей не нужны.