Ева Куць: «В Китае к фигурному катанию относятся гораздо менее серьезно. В России фигуристы одержимы результатами, здесь занятия больше про здоровье и удовольствие»

Экс-фигуристка Ева Куць рассказала о работе тренером в Китае.

уехала на тренерскую работу в Китай в 2022 году.

«Все случилось очень быстро, я не успела испугаться, что переезжаю в Китай. Думала, что съезжу на разведку и вернусь домой через три месяца – но потом втянулась. Я хотела иметь опыт работы за границей и понимала, что это крутая возможность получить солидную строчку в резюме.

Тут к фигурному катанию относятся гораздо менее серьезно – не как к спорту, а как к физкультуре. В России фигуристы одержимы результатами, здесь занятия больше про здоровье и удовольствие.

Сначала я никак не могла это принять – меня воспитывали по-другому. Но потом заметила, что стала учиться у них этому подходу – искать баланс и дзен. Нам же кажется, что надо все время работать на максимум, жить на износ. Здесь у многих фигуристов организм под это не адаптирован – в спорт приходят поздно, а многих вообще приводят в фигурное катание, чтобы защитить от частых болезней», – сказала Куць.

Тренеры нашей фигурки едут в Китай: как все устроено и кто следующий за Волосожар и Колядой?