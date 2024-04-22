Ева Куць: «В Китае к фигурному катанию относятся гораздо менее серьезно. В России фигуристы одержимы результатами, здесь занятия больше про здоровье и удовольствие»

Теги сборная России сборная Китая Ева Куць Фигурное катание

Экс-фигуристка Ева Куць рассказала о работе тренером в Китае.

Куць уехала на тренерскую работу в Китай в 2022 году.

«Все случилось очень быстро, я не успела испугаться, что переезжаю в Китай. Думала, что съезжу на разведку и вернусь домой через три месяца – но потом втянулась. Я хотела иметь опыт работы за границей и понимала, что это крутая возможность получить солидную строчку в резюме.

Тут к фигурному катанию относятся гораздо менее серьезно – не как к спорту, а как к физкультуре. В России фигуристы одержимы результатами, здесь занятия больше про здоровье и удовольствие.

Сначала я никак не могла это принять – меня воспитывали по-другому. Но потом заметила, что стала учиться у них этому подходу – искать баланс и дзен. Нам же кажется, что надо все время работать на максимум, жить на износ. Здесь у многих фигуристов организм под это не адаптирован – в спорт приходят поздно, а многих вообще приводят в фигурное катание, чтобы защитить от частых болезней», – сказала Куць.

Тренеры нашей фигурки едут в Китай: как все устроено и кто следующий за Волосожар и Колядой?

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53 комментария
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Было бы неплохо ещё сравнить уровень, где каталась и где тренировала Куць. А то выяснится, что каталась она в спортивной школе олимпийского резерва, а в Китае тренировала группы здоровья на коммерческих катках. У нас тоже есть куча клубов, где фигурным катанием занимаются для здоровья и хорошего настроения и на Олимпиаду не рвутся. Так же и в Китае профессиональные фигуристы вряд ли чем-то отличаются от наших и работают и жилы рвут наверняка не меньше. Не поверю, что те же Суй-Хань думали про здоровье и ловили дзен, готовясь к Олимпиаде. Я думаю, они впахивали не меньше наших пар, если не больше
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Ответ Oleandra
Они могут быть одержимы результатом, если к ним переедет тренер уровня Тутберидзе и заключит контракт китайского образца.. а остальная наша шушера им как раз только для здоровья и подходит..
Судя по рассказу Евы, методы Тутберидзе как раз китайцам не подходят. Тем более за их же деньги.
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По итогам любой работы спрашивают результат
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Ответ Oleandra
Ева конечно непредвзятый источник информации.
По крайней мере у неё есть опыт с китайцами, чего у Тутберидзе нет.
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Кстати, Плющенко же анонсировал свою школу в Китае.. что-то с ним и для здоровья дела иметь не желают)
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Ответ Katerina Sunny
Но так и вы обобщаете, говоря про Тутберидзе. Методы Тутберидзе хороши в России, но это совсем не значит, что она сможет так же работать в любой стране.
как раз в Китае она могла бы работать, если б её на гос. уровне пригласили.. стоит только посмотреть, как там с маленькими балеринами работают.. никаким здоровьем не пахнет и в помине, если они цель поставили хорошего уровня балет сделать.
+5
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Ответ Katerina Sunny
Судя по рассказу Евы, методы Тутберидзе как раз китайцам не подходят. Тем более за их же деньги.
Посмотрите, как готовят китайских гимнастов. Вот где муштра с младенчества. Тутберидзе ромашкой покажется даже вам.)
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+1
Ответ Katerina Sunny
Но в Америке Тутберидзе способных не нашла, вернулась в Россию.
Скучала по родным, как ни странно вам это покажется.) Так бывает, когда рос в любви и в большой семье.
+2
-1
+1
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Огорчу вас наверное, но у ТШТ давно работают группы здоровья, в т.ч. и для взрослых. На ОИ не готовятся, на рекорды не заглядываются, баланс дзена и спорта.
Почему меня должны огорчать группы здоровья? И как часто фигуристы видят на тренировках Тутберидзе?
+2
-1
+1
Ответ Katerina Sunny
Судя по рассказу Евы, методы Тутберидзе как раз китайцам не подходят. Тем более за их же деньги.
Огорчу вас наверное, но у ТШТ давно работают группы здоровья, в т.ч. и для взрослых. На ОИ не готовятся, на рекорды не заглядываются, баланс дзена и спорта.
+4
-3
+1
Ответ Katerina Sunny
Судя по рассказу Евы, методы Тутберидзе как раз китайцам не подходят. Тем более за их же деньги.
Методы Тутберидзе никому кроме российских спортсменов не подходят.Поэтому она и добилась успеха здесь.
+3
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Ответ Katerina Sunny
По крайней мере у неё есть опыт с китайцами, чего у Тутберидзе нет.
она этот опыт может интерпретировать по-разному.. вот ей кажется, что китайцы для здоровья тренируются у неё и всё.. а для чего ещё с ней тренироваться можно? для олимпийских медалей?
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Вообще-то, в Китае только парное катание развито. А в остальных видах ФК у китайцев очень скромные результаты. Поэтому они и воспринимают фигурное катание, как физкультуру.
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Ответ Oleandra
она обобщает свой опыт на всех китайцев и на всех тренеров.. а ведь это может быть совсем не так для других.. Уно - не китаец, и он единичный экземпляр.
Но так и вы обобщаете, говоря про Тутберидзе.
Методы Тутберидзе хороши в России, но это совсем не значит, что она сможет так же работать в любой стране.
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Ответ Katerina Sunny
Чего не хочет? Не очень понятно. Где ей ещё построят за счёт государства центр, куда будут переходить фигуристы с заложенной базой другими тренерами?
ну вот, таким образом наши её и удерживают.. и ДС отпустили только ради того, чтоб она осталась, мы отпустим их, а ты оставайся тут, и новый каток дадим.. и спортсменов из других штабов к ней отпускают.. а потому что она уже доказала всем, что может работать, что она почти гений..
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Ответ pas33pas
У меня ощущение что во всём мире всё больше про удовольствие, Китай-фигурка не исключение. Люди как-то больше по планете живут в тёплых южных странах, где всё делается на расслабоне. Остаётся только жалеть и завидовать что здесь так не получается.
Китай точно не страна розовых единорогов.
Почитайте про их систему подготовки спортсменов. Волосы дыбом.
https://www.parents.ru/article/zoloto-lyuboi-cenoi-zhutkie-foto-kak-gotovyat-olimpiiskikh-chempionov-v-kitae/
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Ответ ДИОНИС
А в других видах спорта как обстоят дела у китайцев, например, в прыжках в воду, настольном теннисе и пр.? Неужели нет одержимости, просто занятия для удовольствия? Тогда откуда такое количество "золота" у Китая на Олимпиадах в 21 веке? P.S. А 23 китайских пловца, пойманных на допинге, видимо, тоже просто решили поплавать в бассейне в своё удовольствие. Да вот незадача - кто-то якобы случайно накормил их всех из грязной посуды со следами ТМЗ!
Финансовый порог вхождения в эи виды спорта намного ниже, чем в ФК. И нет такой проблемы с инфраструктурой. Поэтому, только для богатых ( как и у нас сейчас, впрочем). А среди богатых, тем более, богатых китайцев, ФК вряд ли рассматривается как лучший вариант карьеры для ребенка.
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Ответ ретроградный меркурий
Было бы неплохо ещё сравнить уровень, где каталась и где тренировала Куць. А то выяснится, что каталась она в спортивной школе олимпийского резерва, а в Китае тренировала группы здоровья на коммерческих катках. У нас тоже есть куча клубов, где фигурным катанием занимаются для здоровья и хорошего настроения и на Олимпиаду не рвутся. Так же и в Китае профессиональные фигуристы вряд ли чем-то отличаются от наших и работают и жилы рвут наверняка не меньше. Не поверю, что те же Суй-Хань думали про здоровье и ловили дзен, готовясь к Олимпиаде. Я думаю, они впахивали не меньше наших пар, если не больше
напомню вам, что ежегодно в штабе ЭТ происходит новый набор. ИТоже далеко не все идут туда за рекордами. значительная часть для здоровья и потому,что мама привела, да и каток рядом с домом.
через года два- три вы их не увидите. А одержимых, талантливых приходится искать в других ТШ.
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Ответ Oleandra
я уже не понимаю о чём вы..
Вы намекаете, что она могла забрать кого-то из российсских фигуристов, а это невозможно без релиза от ФФКР.
Одно стараться для дочи, и совсем другое переход сборника, а попроще фигуристы ей не нужны.
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Ответ Katerina Sunny
По очередному блату? Сомневаюсь, Тутберидзе не любит делать резких движений, если дело не касается разборок внутри страны.
я уже не понимаю о чём вы..
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Ответ Oleandra
может и ещё кого-нибудь перевезла.
По очередному блату? Сомневаюсь, Тутберидзе не любит делать резких движений, если дело не касается разборок внутри страны.
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Ответ Katerina Sunny
С кем? Эгадзе бы перевезла с собой?
может и ещё кого-нибудь перевезла.
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Ответ Oleandra
зато международные старты и никакого давления.. уж там бы её защитили от всяких набросов, которые она здесь получает.
С кем? Эгадзе бы перевезла с собой?
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Ответ Oleandra
ваше право не верить.. но Дэйв Лиз сам говорил, что Тутберидзе остаётся в Америке.. кстати, потом все про это его высказывание забыли.
Зачем ей оставаться в Америке, если там доходов никаких, одни сплошные расходы? Ей на Монреаль в России зарабатывать надо.
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Ответ Katerina Sunny
Заканчивайте сочинять, особенно про Америку. Они и побежали в Грузию, потому что нигде их больше не ждали. У мамы кроме дочки ещё Смолкин, который без американского гражданства.
ваше право не верить.. но Дэйв Лиз сам говорил, что Тутберидзе остаётся в Америке.. кстати, потом все про это его высказывание забыли.
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Ответ Oleandra
не знаю.. кажется, что Дэвисов и в американскую сборную взяли бы, если б мама решила в Америке остаться.. они вообще наверно считают Этери своим выращенным талантом.. который вдруг ни с того, ни с сего в Россию вернулся.. Лиз же изначально говорил, что Тутберидзе остаётся в США, а ДС переходят в их сборную.. т.е. тут взаимосвязано было..
Заканчивайте сочинять, особенно про Америку. Они и побежали в Грузию, потому что нигде их больше не ждали. У мамы кроме дочки ещё Смолкин, который без американского гражданства.
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Ответ Katerina Sunny
Судя по рассказу Евы, методы Тутберидзе как раз китайцам не подходят. Тем более за их же деньги.
Были же у них очень сильные парники, наверняка не в группах ЛФК выросли))
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Ответ Katerina Sunny
Так выдавливают, что все источники доходов, даже тренировки Эгадзе, у Тутберидзе в России.
ну так Этери сама пока не хочет, да и спортивные власти страны тоже не хотят её отпускать.. тут борьба идёт подпольная.. не знаю, кто победит..
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Ответ Katerina Sunny
Вы правда верите, что всё дело в ВАДА? Валиеву выставили обиженной Западом. Тутберидзе, которая ездит в Америку, обиженной быть не может. Да и она сама открестилась по-максимуму от этого дела.
ВАДА - главный обвинитель, через него действуют в деле выдавливания Этери из страны..
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Ответ Katerina Sunny
А почему вы так уверены, что Тутберидзе где-либо нужна кроме России, чтобы работать по госсистеме?
я сужу по действиям ВАДы, которое Камилу обвинила, но Этери трогать не стала.. хотя намёки они делают, что могут начать расследование.. это давление на то, что мол уезжай, если хочешь спокойно работать.
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