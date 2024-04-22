Директор Центра фигурного катания Татьяны Волосожар: «Для наших тренеров Китай – хороший шанс для развития карьеры»

Директор Центра фигурного катания Волосожар рассказал об открытии школы в Китае.

Филиал Центра фигурного катания открылся зимой в Ухане.

«Мы запустились на базе уже существующей школы: местный менеджмент захотел внедрить российскую систему подготовки, поэтому они обратились напрямую к нам. Это школа для любителей, где предлагают индивидуальные и групповые занятия.

У них пока нет амбиций подготовить фигуристов уровня сборной, но есть желание систематизировать процесс обучения, сделать полноценное расписание, в котором будут и лед, и ОФП, и хореография – как в России.

В Китае в фигурное катание отдают детей из обеспеченных семей, потому что все занятия платные. В таких семьях дети очень загружены дополнительными занятиями – у них и музыка, и языки, и математика. Родители не готовы делать фигурку главным вектором детского развития, поэтому и уделять ей в расписании столько времени, сколько готовы российские семьи, они не хотят.

Здесь фигурное катание – хобби, а не занятие всей жизни, поэтому сложно объяснить, почему заниматься надо не когда хочу, а три раза в неделю, да и не по одному часу», – сказал директор Центра Алексей Васильев.

«У китайского рынка огромный потенциал и перспективы, это со всех точек зрения очень интересная страна. Пора избавиться от скепсиса и понять, что для наших тренеров Китай – хороший шанс для развития карьеры.

Конечно, здесь другой менталитет, другие традиции, но китайцы смотрят в сторону России с большим интересом. После пандемии в стране есть запрос на новый досуг и занятия, к тому же во время карантина отсюда уехали многие тренеры, сейчас эту нишу могут заполнить наши специалисты», – добавил он.

Тренеры нашей фигурки едут в Китай: как все устроено и кто следующий за Волосожар и Колядой?