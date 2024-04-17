Денис Петров: «В Китае интерес к фигурному катанию заметно снизился. Проведением Олимпиады в Пекине китайцы, конечно, гордятся, но до следующих им дела нет»

Призер Олимпиады Денис Петров рассказал об интересе к фигурному катанию в Китае.

Петров – серебряный призер Альбервиля-1992 в парном катании с Еленой Бечке. Женат на чемпионке мира 1995 года китаянке .

– Насколько сложно было начинать собственный бизнес в фигурном катании?

– Чтобы открыть первый каток в Пекине, продали имевшийся у нас дом, оставив только квартиру. В Китае работа в фигурном катании имеет свою специфику. Мы не можем, например, назначать тренировки на поздний вечер из-за близости к жилым домам. Хотя прибыль наш бизнес приносит, но не такую, как хотелось бы. Потихоньку развиваем его. В Шэньчжэне взяли в аренду место в торговом центре и открыли там каток. Сейчас Лу занимается тем же в Шанхае.

– За занятия в Китае платят родители?

– Есть и государственные школы, но только в Пекине и на севере стран, в Харбине и Чанчуне, откуда родом Лу. Ее отец работал там тренером хоккейной команды. В остальных городах только частные, как наша. <...>

– В 2006 году в Турине Николай Морозов, подготовивший олимпийскую чемпионку Сидзуку Аракаву, говорил, что азиатские фигуристки – самый благодатный материал для работы. У них идеальное сложение для прыжков и безусловное подчинение тренерам. В Китае так же?

– По-разному. Беспрекословное подчинение тренеру хорошо до определенного момента. Все-таки фигурное катание требует творческого подхода. В Китае очень жесткий контроль со стороны федерации. Даже перейти к другому тренеру нельзя. В результате многие просто заканчивают с фигурным катанием.

– Первую китайскую чемпионку мира Лу Чэнь не заставили вступить в коммунистическую партию Китая?

– Это невозможно в принципе. В Китае не допускается двойное гражданство, и, когда Лу поставили перед выбором, она предпочла иметь американский паспорт.

– Как в Китае относятся к санкциям в отношении российских фигуристов?

– Последним турниром, на котором выступали россияне, была Олимпиада в Пекине. Она совершенно не похожа на ту, в которой довелось принимать участие в качестве фигуриста из-за антиковидных ограничений. После карантина последовало отстранение российской команды, что просто убьет следующую Олимпиаду. Не знаю, как будут выходить из этой ситуации ISU и МОК.

В Китае, во всяком случае, интерес к фигурному катанию заметно снизился. Не вижу такого ажиотажа, какой был раньше. Проведением Олимпиады в Пекине китайцы, конечно, гордятся, но до следующих им и дела нет, – сказал Петров.