Денис Петров: «В Китае интерес к фигурному катанию заметно снизился. Проведением Олимпиады в Пекине китайцы, конечно, гордятся, но до следующих им дела нет»

Теги сборная России сборная Китая Олимпиада-2022 Лу Чэнь Денис Петров Фигурное катание

Призер Олимпиады Денис Петров рассказал об интересе к фигурному катанию в Китае.

Петров – серебряный призер Альбервиля-1992 в парном катании с Еленой Бечке. Женат на чемпионке мира 1995 года китаянке Лу Чэнь.

– Насколько сложно было начинать собственный бизнес в фигурном катании?

– Чтобы открыть первый каток в Пекине, продали имевшийся у нас дом, оставив только квартиру. В Китае работа в фигурном катании имеет свою специфику. Мы не можем, например, назначать тренировки на поздний вечер из-за близости к жилым домам. Хотя прибыль наш бизнес приносит, но не такую, как хотелось бы. Потихоньку развиваем его. В Шэньчжэне взяли в аренду место в торговом центре и открыли там каток. Сейчас Лу занимается тем же в Шанхае.

– За занятия в Китае платят родители?

– Есть и государственные школы, но только в Пекине и на севере стран, в Харбине и Чанчуне, откуда родом Лу. Ее отец работал там тренером хоккейной команды. В остальных городах только частные, как наша. <...>

– В 2006 году в Турине Николай Морозов, подготовивший олимпийскую чемпионку Сидзуку Аракаву, говорил, что азиатские фигуристки – самый благодатный материал для работы. У них идеальное сложение для прыжков и безусловное подчинение тренерам. В Китае так же?

– По-разному. Беспрекословное подчинение тренеру хорошо до определенного момента. Все-таки фигурное катание требует творческого подхода. В Китае очень жесткий контроль со стороны федерации. Даже перейти к другому тренеру нельзя. В результате многие просто заканчивают с фигурным катанием.

– Первую китайскую чемпионку мира Лу Чэнь не заставили вступить в коммунистическую партию Китая?

– Это невозможно в принципе. В Китае не допускается двойное гражданство, и, когда Лу поставили перед выбором, она предпочла иметь американский паспорт.

– Как в Китае относятся к санкциям в отношении российских фигуристов?

– Последним турниром, на котором выступали россияне, была Олимпиада в Пекине. Она совершенно не похожа на ту, в которой довелось принимать участие в качестве фигуриста из-за антиковидных ограничений. После карантина последовало отстранение российской команды, что просто убьет следующую Олимпиаду. Не знаю, как будут выходить из этой ситуации ISU и МОК.

В Китае, во всяком случае, интерес к фигурному катанию заметно снизился. Не вижу такого ажиотажа, какой был раньше. Проведением Олимпиады в Пекине китайцы, конечно, гордятся, но до следующих им и дела нет, – сказал Петров.

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44 комментария
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Ответ Maturmalai
Странно. Вроде и парники у них сильные, и та же Лу Чень была, строить бы дальше мирового лидера в фигурке, ан нет, интерес снизился.
Так во всём мире, кроме РФ и Японии. Массам на фигурку наплевать, вспоминают о её существовании только во время ОИ.
+17
0
+17
Ответ Maturmalai
Странно. Вроде и парники у них сильные, и та же Лу Чень была, строить бы дальше мирового лидера в фигурке, ан нет, интерес снизился.
Наверное, это потому, что в Китае есть более популярные виды спорта, в которых китайцы успешнее, чем в ФК (и менее дорогие). Господдержка--в разы меньше, чем у нас,--понятно, что люди, дети идут в другие виды. Жаль конечно,--китайцы работоспособны, музыкальны, пластичны, по антропометрии очень хорошо подходят для ФК, но...
+6
0
+6
Ответ Сайтама
Ух ты, вот это да. Даже поездки пекинской чемпионки с празднованием годовщины 1 места не помогли удержать популярность этого вида спорта?))) А как же миллионы поклонников ФК, куда они делись?
Ее миллионы поклонников на месте, просто в Китае -миллиарды живут, вот им до ФК дела нет, и это его печалит.
+11
-6
+5
Странно. Вроде и парники у них сильные, и та же Лу Чень была, строить бы дальше мирового лидера в фигурке, ан нет, интерес снизился.
+5
-1
+4
Ответ Maturmalai
В том то все и дело, что в ФК китайцы были тоже вполне успешны.
В том-то и дело, что БЫЛИ. Во время не бросились вслед за своими чемпионами, не стали усиленно культивировать ФК,--вот и произошёл этот разрыв поколений. Единичные фигуристы есть, но нет ПРОЦЕССА.
Санкции против России преследуют ту же цель,--создать разрыв поколений, уничтожить наш спорт. Но только не получится у них ничего
+6
-2
+4
Ответ sergey2022
Китайцы молодцы, давно живут на планете Земля, наверное потому что ничем с излишним фанатизмом не занимаются, так сказать дышат ровно, по этой причине и живут так долго
Слежу за тенденциями в классической музыке, и могу сказать обратное. С каким фанатизмом китайцы учатся игре на скрипке и фортепиано - такого нет нигде в мире. Начиная с самого раннего возраста. На всех музыкальных конкурсах полно азиатов, играют, как машины, техника сумасшедшая.
+3
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+3
Ответ sergey2022
Возможно причина в том что в Европе и России другая тенденция в занятии классической музыке, сильное падение интереса, на этом фоне выделяется Азия
В Европе - да, совершенно другая система. Там все для развлечкния, чтобы ребенок не уставал. Но те единицы, которым это интересно прорываются в элиту, как француз Люка Дебарг, например (учился, кстати, у русского педагога в Париже). В России еще жива советская система, готорая готовит с детства к профессиональному поприщу. Китайцы вовсю приглашают наших педагогов.
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0
+2
Ответ N-fox
Взять хотя бы их прыгунов в воду. Это фантастика. Или гимнастов, или стрелков.
Совершенно верно!
+2
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+2
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Еще раз, наши взрослые квадистки и дальше катались бы и квадили дальше, если бы РФ не отправили в бан. Трусова прыгала 4 лутц на шоу Плюща, находясь в чудовищной форме. Щербакова квадритт тренила после ОИ.
"Если бы" оставьте для любителей битвы экстрасенсов. История не требует сослагательных наклонений. Сейчас имеем расклад такой - одна "взрослая" квадистка ( 3 в уме), одна трикселистка (2 в уме)
+2
0
+2
Конечно, интерес снизился после пекинской олимпиады. Боровшаяся за победы пара завершила выступления, а Цзинь Боян сейчас не блещет, на недавнем чемпионате мира в произвольную программу не прошёл.
+2
0
+2
Главное, что свою провели после отмены всяких фк-соревнований.
+3
-2
+1
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну как убьет...вообще-то "там" недовольных нет. Каори с луноликой на все углы молятся, чтобы их нежданчик длился вечно. ISU тоже в экстазе от 40-летней чемпионки. Число прыжков снижает, топит за непрыжковые, ну чтоб и 50-летние потянули и зацепили медальки, пока наши 4-1-4 фигачат.
Кто из наших взрослых девушек фигачит 4-4? В прошлом сезоне мы видели только 2-3 четверных Петросян и триксель Муравьевой.
+2
-1
+1
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
"Убирается?" Боюсь, нашим девочкам не до уборки с их расписанием😂 Каждому таки свое) Сейчас программы ЖО на ГС отличаются исключительно костюмами и флагами спортсменок. Кто меньше упадёт с контентом максимум 3-2, того и тапки. Я, как болельщик, привыкла к другому уровню ФК. И мне как раз совершенно не нравится смотреть, как 40-летняя женщина "убивается в хлам" в её возрасте.
Ну придётся к другому привыкать - из взрослых в РФ только у Петросян квады остались и триксели у Муравьевой, и то по по праздникам. К следующему сезону и этого не останется. После недопуска в Милан в 2026 вообще все разойдутся.
+6
-5
+1
Ответ N-fox
Слежу за тенденциями в классической музыке, и могу сказать обратное. С каким фанатизмом китайцы учатся игре на скрипке и фортепиано - такого нет нигде в мире. Начиная с самого раннего возраста. На всех музыкальных конкурсах полно азиатов, играют, как машины, техника сумасшедшая.
Возможно причина в том что в Европе и России другая тенденция в занятии классической музыке, сильное падение интереса, на этом фоне выделяется Азия
+1
0
+1
Стоит поблагодарить Дениса Петрова от имени всех любителей ФК за развитие этого вида спорта в Китае. Печально слышать, что ФК исчезает по всему миру. Отрадно, что те островки, где еще есть оно поддерживается нашими спортсменами и тренерами.
А федерации стоит пожелать, отпускайте наших спортсменов и тренеров, пока не поздно.
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Ответ дендробиум
Каори тулуп четверной прыгнуть не может. Куда ей луп? Как тогда наши выйдут на оперативный простор Каори тихо карьеру завершит. Ибо разгромят её как Загитову в своё время ТЩК.
Про квад-ритт она сама сказала после очередной победы на ЧМ. Сказала, что пробует. Она очень хочет дождаться наших, чтобы с ними посоревноваться. Но, думаю, карьеру она завершит намного раньше выхода наших на межд. арену. Бесконечно ждать она точно не будет, а мы под санкциями будем ещё очень долго. В ближайшее время нас никто никуда не допустит. Возможно, лет через... Даже не знаю. Но Каори не будет ждать 5 лет точно. Максимум год подождёт с надеждой.
+1
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Ответ Алёна Вода
Наверное, это потому, что в Китае есть более популярные виды спорта, в которых китайцы успешнее, чем в ФК (и менее дорогие). Господдержка--в разы меньше, чем у нас,--понятно, что люди, дети идут в другие виды. Жаль конечно,--китайцы работоспособны, музыкальны, пластичны, по антропометрии очень хорошо подходят для ФК, но...
Взять хотя бы их прыгунов в воду. Это фантастика. Или гимнастов, или стрелков.
+1
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+1
Ответ дендробиум
Зачем врать? Не будет она никого ждать ибо понимает что её разнесут без шансов. Мне намного приятней слышать правду чем такую откровенную ложь.
А я не думаю, что это ложь. Сейчас она там Королева - уже 3-тий ЧМ подряд берёт. Когда наших допустят - неизвестно, но Каори свою работу честно делает. Выкладывается на 100%. Да, есть риск, что она не дождётся и уйдёт из спорта, но она до сих пор хорошо к нашим девушкам относится, несмотря на все известные ранее события. Она наших уважает как минимум. Я в её словах не увидел никакого двойного дна.
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Плющенко же грозился летось, что кучу школ там откроет. И все затихло.
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Ответ Алёна Вода
Наверное, это потому, что в Китае есть более популярные виды спорта, в которых китайцы успешнее, чем в ФК (и менее дорогие). Господдержка--в разы меньше, чем у нас,--понятно, что люди, дети идут в другие виды. Жаль конечно,--китайцы работоспособны, музыкальны, пластичны, по антропометрии очень хорошо подходят для ФК, но...
В том то все и дело, что в ФК китайцы были тоже вполне успешны.
0
0
0
Это давно понятно всё. Особая любовь и интерес к ФК есть только у нас и ещё чуть-чуть в Японии. А в остальных странах ФК существует в своих отдельных лигах и массового интереса не имеет. Что есть, то есть.
0
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Ответ Kristine Kristine
Комментарий скрыт
"Убирается?" Боюсь, нашим девочкам не до уборки с их расписанием😂
Каждому таки свое) Сейчас программы ЖО на ГС отличаются исключительно костюмами и флагами спортсменок. Кто меньше упадёт с контентом максимум 3-2, того и тапки.
Я, как болельщик, привыкла к другому уровню ФК.
И мне как раз совершенно не нравится смотреть, как 40-летняя женщина "убивается в хлам" в её возрасте.
+8
-8
0
Ответ Kristine Kristine
Ну придётся к другому привыкать - из взрослых в РФ только у Петросян квады остались и триксели у Муравьевой, и то по по праздникам. К следующему сезону и этого не останется. После недопуска в Милан в 2026 вообще все разойдутся.
От создателей "одноразовых стаканчиков", "к ОИ никаких квадов у них не останется" и т.д. Эта песнь будет вечна.
Ваша Трусова, напр., продолжала бы благополучно их прыгать, оставшись в спорте. И в спорте она осталась бы, если бы не бан. И вы прекрасно это знаете. И Щербакова тоже.
А что у кого останется из действующих, поживем-увидим. Им сейчас держать форму для многоквадья нет резону.
+5
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0
Ответ Капитан Немо
Про квад-ритт она сама сказала после очередной победы на ЧМ. Сказала, что пробует. Она очень хочет дождаться наших, чтобы с ними посоревноваться. Но, думаю, карьеру она завершит намного раньше выхода наших на межд. арену. Бесконечно ждать она точно не будет, а мы под санкциями будем ещё очень долго. В ближайшее время нас никто никуда не допустит. Возможно, лет через... Даже не знаю. Но Каори не будет ждать 5 лет точно. Максимум год подождёт с надеждой.
Зачем врать? Не будет она никого ждать ибо понимает что её разнесут без шансов. Мне намного приятней слышать правду чем такую откровенную ложь.
+1
-1
0
Ответ Алёна Вода
Абсолютно с вами согласна. За первыми единичными квадистками уже идут волна за волной новые, более мощные, более смелые. И никакие отстранения России их не остановят. Не будет для нас ОИ,--будут Игры Дружбы! Главное, побеждать на тех стартах, которые тебе доступны. А это на ОИ без России можно будет победить с 3+2, а вот Игры Дружбы--это будет совершенно другой уровень профессионализма!
"Игры Дружбы - уровень профессионализма". Извините, Алёна, но это звучит как сарказм ;) Вы сравните два звания: ОЧ и Чемпионка Игр Дружбы. Второе звучит как насмешка над первым. Сомневаюсь, что нашим фигуристам такое понравится. Возможно, они вслух не скажут, но в глубине души точно подумают о том, что Игры Дружбы - это совсем не ОИ.
+1
-1
0
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну как убьет...вообще-то "там" недовольных нет. Каори с луноликой на все углы молятся, чтобы их нежданчик длился вечно. ISU тоже в экстазе от 40-летней чемпионки. Число прыжков снижает, топит за непрыжковые, ну чтоб и 50-летние потянули и зацепили медальки, пока наши 4-1-4 фигачат.
Каори не молится, а учит квад-ритт, чтобы соперничать с нашими. Она с нетерпением ждёт, когда наших допустят обратно, и сама об этом недавно сказала. Но, возможно, она не дождётся и уйдёт из спорта. Кто знает сколько мы ещё будет "сидеть дома". Если ещё лет 5 включительно, то не только Каори с Луной завершат карьеры, но и Петросян с Муравьёвой.
0
0
0
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Еще раз, наши взрослые квадистки и дальше катались бы и квадили дальше, если бы РФ не отправили в бан. Трусова прыгала 4 лутц на шоу Плюща, находясь в чудовищной форме. Щербакова квадритт тренила после ОИ.
Ничего подобного. Трусову теперь даже Янин контракт не заставит прыгнуть квад.
0
0
0
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Если бы не были хейтером обыкновенным, то понимали бы, что перед ОИ спортсмены показывали ровно столько, сколько хватит для отбора, а все силы аккумулировались на ОИ. В этой связи на ЧЕ в любой год наши, как правило, катались с ошибками. Невозможно форму держать бесконечно, она набирается под важные старты.
А при чем тут форма? Квадов у взрослых фигуристок не осталось за вышеперечисленными исключениями. С тройными запросто можно быть на пьедестале. Если РФ не допустят до ОИ, все топы разойдуться. Вон в соседней ветке все фанаты Жени Медведевой с пеной у рта доказывают, что внутренние российские соревнования это зашквар и не достойный уровень для звезды. А как юниорки теряют квады мы уже миллионы раз видели, и Самоделкина, Жилина, Акатьева, итд.
0
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Привыкайте на здоровье к 3-2 и зрелому-перезрелому. Российское ЖОК к ним не скатится никогда, это уже невозможно.
Зрело-перезрелое - это в точку!)
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