Денис Петров: «В Китае интерес к фигурному катанию заметно снизился. Проведением Олимпиады в Пекине китайцы, конечно, гордятся, но до следующих им дела нет»
Призер Олимпиады Денис Петров рассказал об интересе к фигурному катанию в Китае.
Петров – серебряный призер Альбервиля-1992 в парном катании с Еленой Бечке. Женат на чемпионке мира 1995 года китаянке Лу Чэнь.
– Насколько сложно было начинать собственный бизнес в фигурном катании?
– Чтобы открыть первый каток в Пекине, продали имевшийся у нас дом, оставив только квартиру. В Китае работа в фигурном катании имеет свою специфику. Мы не можем, например, назначать тренировки на поздний вечер из-за близости к жилым домам. Хотя прибыль наш бизнес приносит, но не такую, как хотелось бы. Потихоньку развиваем его. В Шэньчжэне взяли в аренду место в торговом центре и открыли там каток. Сейчас Лу занимается тем же в Шанхае.
– За занятия в Китае платят родители?
– Есть и государственные школы, но только в Пекине и на севере стран, в Харбине и Чанчуне, откуда родом Лу. Ее отец работал там тренером хоккейной команды. В остальных городах только частные, как наша. <...>
– В 2006 году в Турине Николай Морозов, подготовивший олимпийскую чемпионку Сидзуку Аракаву, говорил, что азиатские фигуристки – самый благодатный материал для работы. У них идеальное сложение для прыжков и безусловное подчинение тренерам. В Китае так же?
– По-разному. Беспрекословное подчинение тренеру хорошо до определенного момента. Все-таки фигурное катание требует творческого подхода. В Китае очень жесткий контроль со стороны федерации. Даже перейти к другому тренеру нельзя. В результате многие просто заканчивают с фигурным катанием.
– Первую китайскую чемпионку мира Лу Чэнь не заставили вступить в коммунистическую партию Китая?
– Это невозможно в принципе. В Китае не допускается двойное гражданство, и, когда Лу поставили перед выбором, она предпочла иметь американский паспорт.
– Как в Китае относятся к санкциям в отношении российских фигуристов?
– Последним турниром, на котором выступали россияне, была Олимпиада в Пекине. Она совершенно не похожа на ту, в которой довелось принимать участие в качестве фигуриста из-за антиковидных ограничений. После карантина последовало отстранение российской команды, что просто убьет следующую Олимпиаду. Не знаю, как будут выходить из этой ситуации ISU и МОК.
В Китае, во всяком случае, интерес к фигурному катанию заметно снизился. Не вижу такого ажиотажа, какой был раньше. Проведением Олимпиады в Пекине китайцы, конечно, гордятся, но до следующих им и дела нет, – сказал Петров.
Санкции против России преследуют ту же цель,--создать разрыв поколений, уничтожить наш спорт. Но только не получится у них ничего
А федерации стоит пожелать, отпускайте наших спортсменов и тренеров, пока не поздно.
Каждому таки свое) Сейчас программы ЖО на ГС отличаются исключительно костюмами и флагами спортсменок. Кто меньше упадёт с контентом максимум 3-2, того и тапки.
Я, как болельщик, привыкла к другому уровню ФК.
И мне как раз совершенно не нравится смотреть, как 40-летняя женщина "убивается в хлам" в её возрасте.
Ваша Трусова, напр., продолжала бы благополучно их прыгать, оставшись в спорте. И в спорте она осталась бы, если бы не бан. И вы прекрасно это знаете. И Щербакова тоже.
А что у кого останется из действующих, поживем-увидим. Им сейчас держать форму для многоквадья нет резону.