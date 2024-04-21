«Мы идем к этому». Плющенко ответил на вопрос, когда у них с Рудковской будет дочь
Евгений Плющенко и Яна Рудковская выразили надежду, что у них родится дочь.
У пары двое сыновей: 11-летний Александр и трехлетний Арсений. От первого брака у Плющенко старший сын Егор, ему 17 лет.
– Все ждут, когда вы за дочкой пойдете.
Плющенко: Мы идем.
– Уже?
Евгений Плющенко: Да.
Яна Рудковская: Надеемся.
– Уже имя придумали?
Александр Плющенко: Нет, мне не надо никого. Подождите, блин, еще.
Евгений Плющенко: Может, девочек отдадим в хоккей, а может – будут заниматься гольфом, может – теннисом. Надо будет смотреть по ребенку. Но то, что они будут уметь кататься на коньках – это обязательно.