«Мы идем к этому». Плющенко ответил на вопрос, когда у них с Рудковской будет дочь

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Гном Гномыч Фигурное катание

Евгений Плющенко и Яна Рудковская выразили надежду, что у них родится дочь.

У пары двое сыновей: 11-летний Александр и трехлетний Арсений. От первого брака у Плющенко старший сын Егор, ему 17 лет. 

– Все ждут, когда вы за дочкой пойдете.

Плющенко: Мы идем.

– Уже?

Евгений Плющенко: Да.

Яна Рудковская: Надеемся.

– Уже имя придумали?

Александр Плющенко: Нет, мне не надо никого. Подождите, блин, еще.

Евгений Плющенко: Может, девочек отдадим в хоккей, а может – будут заниматься гольфом, может – теннисом. Надо будет смотреть по ребенку. Но то, что они будут уметь кататься на коньках – это обязательно.

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14 комментариев
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Ждём Гномовну
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Еще никто не родился, а они уже вид спорта выбирают. Это называется не поймал, да ощипал))
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Запретить надо сурагатное материнство для не близких родственников. Это какой-то супермаркет уже по продажи детей.
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Ответ Kareglazaya
Еще никто не родился, а они уже вид спорта выбирают. Это называется не поймал, да ощипал))
А Александр-то поумнее родителей будет: "подождите, блин, ещё". Дело пацан говорит, кто же его послушает, правда.
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Теннис на коньках, впервые в мире...
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Прикол, если будет очередной мальчик.))
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не, ну дети у них хорошие, работящие - у Яны не забалуешь) Если есть возможности и желание, нужно и дочку, а то и не одну))
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Ещё один объект самопиара…
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Молодцы.Сразу двух девочек.🤲🤲🤲
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Ответ tvo
Я всё понимаю, аргументы против всегда найдутся. Но если женщина психологически и по здоровью готова быть сурогатной матерью. Если у людей есть желание иметь детей. Почему нет? У нас демографии не ах.
Демографию это не улучшит. Это продажа детей, это аморально
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Ответ Александр Шульгин
Запретить надо сурагатное материнство для не близких родственников. Это какой-то супермаркет уже по продажи детей.
СМ - единственная возможность для отца не потерять ребёнка, потому что развод исключён
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