«Мы идем к этому». Плющенко ответил на вопрос, когда у них с Рудковской будет дочь

Евгений Плющенко и Яна Рудковская выразили надежду, что у них родится дочь.

У пары двое сыновей: 11-летний Александр и трехлетний Арсений. От первого брака у Плющенко старший сын Егор, ему 17 лет.

– Все ждут, когда вы за дочкой пойдете.

Плющенко: Мы идем.

– Уже?

Евгений Плющенко: Да.

Яна Рудковская: Надеемся.

– Уже имя придумали?

Александр Плющенко: Нет, мне не надо никого. Подождите, блин, еще.

Евгений Плющенко: Может, девочек отдадим в хоккей, а может – будут заниматься гольфом, может – теннисом. Надо будет смотреть по ребенку. Но то, что они будут уметь кататься на коньках – это обязательно.