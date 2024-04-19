Маргарита Базылюк исполнила на шоу Тутберидзе в Хабаровске каскад из двух четверных прыжков
Маргарита Базылюк исполнила на шоу каскад из двух четверных прыжков.
Фигуристка выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Хабаровске.
Базылюк сделала каскад четверной тулуп – ойлер – четверной сальхов.
Новая самая одаренная фигуристка Тутберидзе. В чем феномен Маргариты Базылюк?
Удачи в следующем сезоне!!!!!
Лучший фигурист России прошедшего сезона.🥇
Жаль, что такой награды у нас нет.
Можно было и придумать.
А МамаИра добавит адского пламени!!)))))
эх, быстрее бы осень!
Рита молодечик!!! 💖💖💖