Маргарита Базылюк исполнила на шоу Тутберидзе в Хабаровске каскад из двух четверных прыжков

Маргарита Базылюк исполнила на шоу каскад из двух четверных прыжков.

Фигуристка выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Хабаровске.

Базылюк сделала каскад четверной тулуп – ойлер – четверной сальхов.

Новая самая одаренная фигуристка Тутберидзе. В чем феномен Маргариты Базылюк?