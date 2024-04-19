Маргарита Базылюк исполнила на шоу Тутберидзе в Хабаровске каскад из двух четверных прыжков

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе ледовые шоу Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк исполнила на шоу каскад из двух четверных прыжков.

Фигуристка выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Хабаровске.

Базылюк сделала каскад четверной тулуп – ойлер – четверной сальхов.

Новая самая одаренная фигуристка Тутберидзе. В чем феномен Маргариты Базылюк?

44 комментария
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Б-К снова 4 выброс чисто сделали.
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Ответ Elena Polkina
Б-К снова 4 выброс чисто сделали.
А Аделия Петросян триксель сделала, т.е. он никуда не ушёл.
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На шоу фигуристы зажигают элементами, сольными прыжками и каскадами ультра-си. У Марго так легко и чисто всё получается. Молодчина !
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Боже, какая же у неё крутка! И ведь она ростиком--не маленькая совсем. Следующий сезон в юниорках будет--огонь!
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В туре в каждом городе помимо прыжкового баттла Рита в своем показательном номере делает по два квада. За весь тур она ошиблась лишь однажды. Потрясающая стабильность.
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Рита уникальная фигуристка, огромный талант. Лёгкость, с которой Рита исполняет свои ультра-си, и её стабильность просто поражают воображение. Удачи и успехов в новом сезоне. И ярких программ.
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Ответ Е...С
Комментарий скрыт
И потом всё будет хорошо!)) Прыжки высоченные, пролётные, сильные такие
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Маргарита Базылюк, невероятная!!!!!!
Удачи в следующем сезоне!!!!!
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Марго поражает своей стабильностью, молодец, девочка, удачи тебе в новом сезоне.
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Ответ Elenavasilevna
Хорошо, что это не какая- нибудь сказочка с красивым разведением ручек, закатыванием глазок и пр. а продолжение тренировок, изучение новых сложных элементов. И фигуристы при этом прогрессируют и зрителям- порция адреналина)))
Два разных подхода к ледовым шоу и у каждого есть свой зритель. Мне ближе концепция ТШТ, где зрелищность и соревновательность сочетаются и это смотрится с интересом.
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Марго – Гений🌟❤️
Лучший фигурист России прошедшего сезона.🥇
Жаль, что такой награды у нас нет.
Можно было и придумать.
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Молодец Марго!
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Рита молодец! Интересно, Лена уже пытается повторить?)
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Марго - фантастическая девочка, конечно, огонь! И характер видно спортивный!
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Базелюк прыгает квады,как воздухом дышит.Никакой белый свет ненужен.Яdom не oTpaвuTecь
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Умничка!
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Ответ Док Аксель
На шоу фигуристы зажигают элементами, сольными прыжками и каскадами ультра-си. У Марго так легко и чисто всё получается. Молодчина !
Хорошо, что это не какая- нибудь сказочка с красивым разведением ручек, закатыванием глазок и пр. а продолжение тренировок, изучение новых сложных элементов. И фигуристы при этом прогрессируют и зрителям- порция адреналина)))
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Ответ Алёна Вода
Боже, какая же у неё крутка! И ведь она ростиком--не маленькая совсем. Следующий сезон в юниорках будет--огонь!
Девочки из Хрустального Алиса и Марго против Ангела, изгнанного из Рая (Лены Костылевой))))))))))
А МамаИра добавит адского пламени!!)))))
эх, быстрее бы осень!
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и вот Рита будет до 17 лет сидеть в юниорах(((( какой в этом смысл?
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Ответ Elenavasilevna
Да, это так, и я тоже именно за такие шоу.
Сказки и прочие костюмированные представления это для детей с родителями больше, а мы давно из детского возраста выросли. ))) А здесь фигуристы свободны и раскованны, выступают на кураже, не думая о баллах и местах, прыгают всё, что могут себе позволить на радость благодарной публике.
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Квадовое шоу ТШТ. Маргарита делает очень красиво, высоко и легко!
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Тольятти ждет! Даже не верится, что и к нам в этом году заехать решили🎉
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3-й раз подряд?! Как же круто 😍
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Ох и съёмка!
Рита молодечик!!! 💖💖💖
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Ответ kristyfklvr
Она достаточно, даже не то, чтобы достаточном, а низко прыгает, все дело в крутке На кубке первого видела ее выступление, пока вытягивает за счет маленького веса и крутки
А как ваше мнение на счёт высоты прыжка Костылёвой? Тоже "пока вытягивает за счёт малого веса и крутки"? Да и малого роста (ведь она на голову ниже Марго). Но понятно же, что тоже прыгает "пока", чуть прибавит в росте/весе--и прощай, сальхов Леночки?))))
+6
-3
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Ответ Док Аксель
Два разных подхода к ледовым шоу и у каждого есть свой зритель. Мне ближе концепция ТШТ, где зрелищность и соревновательность сочетаются и это смотрится с интересом.
Да, это так, и я тоже именно за такие шоу.
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Ответ Ann P
3-й раз подряд?! Как же круто 😍
Тулуп-сальхов впервые. до этого два сальхова прыгала
+3
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На сегодня Маргарита Базылюк мировая рекордсменка среди фигуристок по числу выполненных за сезон прыжков ультраси (четверных и трикселей), более того она одна исполнила на соревнованиях этих сложных элементов больше, чем спортсменки ФК всего остального мира (кроме России) вместе взятые за год.
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+2
Просто вау 🤩 !!!
+6
-4
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Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
завидуйте молча
+4
-2
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