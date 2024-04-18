Анастасия Мухортова: «Со здоровьем все хорошо, тренируемся. Будем менять обе программы, есть идеи, которые хочется воплотить»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев готовят две новые программы.

Об этом сообщила партнерша. Фигуристы выступают в парном катании.

«Со здоровьем все хорошо, тренируемся. Будем менять обе программы, так как есть идеи, которые хочется воплотить, сейчас как раз приступаем к постановкам.

От Элвиса Пресли немного устали, так как катали его два сезона, а короткую меняем, потому что нашли музыку и поняли, что это то, что мы хотим», – сказала .