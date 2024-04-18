Анастасия Мухортова: «Со здоровьем все хорошо, тренируемся. Будем менять обе программы, есть идеи, которые хочется воплотить»

Теги сборная России пары ТАСС Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Фигурное катание

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев готовят две новые программы.

Об этом сообщила партнерша. Фигуристы выступают в парном катании.

«Со здоровьем все хорошо, тренируемся. Будем менять обе программы, так как есть идеи, которые хочется воплотить, сейчас как раз приступаем к постановкам.

От Элвиса Пресли немного устали, так как катали его два сезона, а короткую меняем, потому что нашли музыку и поняли, что это то, что мы хотим», – сказала Мухортова

5 комментариев
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Удачи ребятам! Хочется увидеть новые программы.
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Молодцы!!! Удачи!!!
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Интересная пара. Особенно Настя приковывает внимание, запомнилась ещё в одиночницах "Кукушкой", а также очень качественными скольжением и вращениями.
Конкуренция в парах у нас сильнейшая, но ребята всё равно могут сказать своё слово.
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Хорошо, что у пары нет проблем со здоровьем и мотивацией. Готовятся к предстоящему сезону с двумя новыми программами. Удачи Насте и Диме !
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Удачи Насте и Диме в новом сезоне.
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