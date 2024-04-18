Анна Коломенская: «Моя мечта – скатать «Мастера и Маргариту». Но в это нужно вложить всю себя, пока я не готова»

Фигуристка Коломенская рассказала, какой литературный сюжет хотела бы скатать.

Анна Коломенская выступает в танцах на льду с .

– У тебя никогда не было желания воплотить литературный сюжет в программе?

– Моя мечта – скатать «Мастер и Маргариту» Михаила Афанасьевича Булгакова. Но в это нужно вложить всю себя, и кажется, что пока я к этому не готова. Стоит подождать, еще больше созреть как спортсмену. В вышеназванном произведении очень зрелые, взрослые образы. Для них нужно больше опыта, понимания себя на льду.

– У тебя есть литературный персонаж, с которым можешь себя ассоциировать?

– Назову, но, возможно никто поймет из‑за небольшой популярности романа. Это Вера Павловна из книги «Что делать?» Николая Гавриловича Чернышевского. Почему именно она? Действие сюжета происходят после отмены крепостного права, в конце 19‑го века. Тогда женщины были зависимы от своих мужей, вели примерно одинаковый образ жизни. Она смогла выстроить свою жизнь, так как хотелось ей, несмотря на обыденность общества. Меня очень вдохновляет ее судьба.

А еще, наверное, Маргарита из произведения «Мастер и Маргарита» Булгакова. Меня восхищает, как сильно она смогла полюбить Мастера.

– А с каким литературным персонажем можно ассоциировать твоего партнера?

– Кот Бегемот из «Мастера и Маргариты», ха-ха, – сказала Коломенская.