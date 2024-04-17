Габриэла Пападакис примет участие в эстафете олимпийского огня Парижа-2024

Теги танцы на льду сборная Франции Париж-2024 Габриэла Пападакис эстафета олимпийского огня Фигурное катание

Фигуристка Габриэла Пападакис примет участие в эстафете олимпийского огня.

Церемония зажжения огня для Игр-2024 в Париже состоялась в Олимпии накануне.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Пападакис будет нести факел в Афинах 26 апреля.

В столице Греции огонь передадут организаторам Игр в Париже. На следующий день он отправится во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника Le Belem и будет доставлен в старый порт Марселя 8 мая.

Эстафета огня по территории Франции продлится 68 дней и завершится на церемонии открытия Олимпиады 26 июля. Соревнования будут проходить в Париже до 11 августа.

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6 комментариев
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Круто! Габи - настоящая ОЧ и достойна такой чести. А Сизерон будет участвовать?
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Ответ Блинчик
Круто! Габи - настоящая ОЧ и достойна такой чести. А Сизерон будет участвовать?
Габи будет нести факел в Афинах...так как она по отцу гречанка + нац достояние Франции. Про Гийома ничего не известно, возможно уже на территории Франции, но это же летние игры так что не факт
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Круто. Рада за Габи
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Пусть на коньках бежит.
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Рада за Габриэлу!
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Кому как не Габриеле нести олимпийский факел! Ведь она одна из величайших спортсменок мира!
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