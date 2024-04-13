Самоделкина о том, почему не выступила на чемпионате Казахстана: «Я была в хорошей форме, выслала видео прокатов. Но нам не отвечали»

Софья Самоделкина рассказала, почему не выступила на чемпионате Казахстана.

В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны.

– До чемпионата оставалось две недели, у меня вроде бы достаточно все накатано – короткая с акселем, в произвольной два тройных акселя. Контент был очень серьезный. Два акселя в произвольной плюс мои фирменные три каскада в конце.

Остается неделя. Я в хорошей форме, высылаю видео прокатов. Прошу – скажите мне, выступаю ли я, в конкурсе, вне конкурса? И нам не отвечают. Просто не отвечают – ни мне, ни маме, ни папе.

Остается два дня, я все равно верю, хотя мысленно понимаю, что как будто я не выступаю. Но вдруг мне прямо в этот день напишут – у нас получилось, вылетайте. Проходит чемпионат... Я такая: жаль. Но не расстраиваюсь, думаю: не этот сезон, так следующий.

– Какие ближайшие цели и старты, на которых мы сможем тебя увидеть? С мая 2024 года ты уже имеешь абсолютное право выступать на международной арене.

– Я надеюсь на лучшее. Пока что не имею точной информации, все на уровне переговоров, – рассказала Самоделкина в подкасте Okko «Что там в миксте?»