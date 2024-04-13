Самоделкина о том, почему не выступила на чемпионате Казахстана: «Я была в хорошей форме, выслала видео прокатов. Но нам не отвечали»

Теги сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Софья Самоделкина рассказала, почему не выступила на чемпионате Казахстана.

В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны.

– До чемпионата оставалось две недели, у меня вроде бы достаточно все накатано – короткая с акселем, в произвольной два тройных акселя. Контент был очень серьезный. Два акселя в произвольной плюс мои фирменные три каскада в конце.

Остается неделя. Я в хорошей форме, высылаю видео прокатов. Прошу – скажите мне, выступаю ли я, в конкурсе, вне конкурса? И нам не отвечают. Просто не отвечают – ни мне, ни маме, ни папе.

Остается два дня, я все равно верю, хотя мысленно понимаю, что как будто я не выступаю. Но вдруг мне прямо в этот день напишут – у нас получилось, вылетайте. Проходит чемпионат... Я такая: жаль. Но не расстраиваюсь, думаю: не этот сезон, так следующий. 

– Какие ближайшие цели и старты, на которых мы сможем тебя увидеть? С мая 2024 года ты уже имеешь абсолютное право выступать на международной арене.

– Я надеюсь на лучшее. Пока что не имею точной информации, все на уровне переговоров, – рассказала Самоделкина в подкасте Okko «Что там в миксте?»

30 комментариев
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Да, будущее у Сони туманно... Очень жаль.
Странная позиция у казахской стороны, можно же ответить да или нет, опять подковерные интриги что ли.
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Переписываться надо было на казахском.(
Если бы казахи хотели, то давно все уже было бы решено.
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Наивная Соня по-хитренькому опередила с гражданством многих коллег, но не прокатило. Соня думала, что будет запросто, как у ДС. Но кто такая Соня. До чего же наивные люди встречаются в ФК, сменить гражданство, не договорившись заранее с новой федерацией, это как вообще?))
+14
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+12
То есть дело не в нашей федре, как многие предполагали?
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Непродуманное и поспешное решение родителей с получением гражданства и Соня зависла. У Казахстана видно свои национальные интересы и приоритеты.
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пррсто вообще не ясная какая-то история. Федра наша говорит, что к ним никто из Казахстана не обращался. Значит, она не числится в федерации Казахстана. Но и в нашей, наверное, тоже уже не числится, так как она гражданка Казахстана,, значит, автоматом не гражданка России, ибо в Казахстане запрещено двойное гражданство, а Самоделкина еще не тот уровень, для которого могли бы сделать исключение. Получается, ситуация максимально странная: не понятно чья фигуристка, кто за нее отвечает, к кому она прикреплена...ну, хорошо, что хоть на частных плющенковских льдах, а не на казенных российских.
+10
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+9
Все плохие-Соколовская, Давыдов, русфедра, казфедра… скоро и ЕВП может оказаться в этом списке.
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Несмотря на опусы одного грамотея в ветке - казахи не обязаны допускать к своим соревнованиям только на основании гражданства
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+9
Ответ Марина Елисеева
100% ДС как-то в этом замешаны, запретили Казахстану брать к себе Самоделкину
Они еще и Кеннеди убили
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+9
Осталось только добавить, никому я не нужна. Поиск легких путей в жизни, а особенно в спорте не всегда, чаще всего никогда не бывает легким, а зачастую тупиковым. Вот в таком тупике и оказалась Самоделкина, самая хитрая из фигуристок, на самом деле оказалась самая глупая. А со своим новым гражданством может сходить в туалет, потому что скоро придется его переделывать обратно на российское, а вот это наверное будет сделать не просто.
+16
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+7
Может сначала нужно было навести мосты с федрой Казахстана. А так сами решили брать гражданство с надеждой, что перед Соней не устоят. Самодеятельность какая-то.
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-1
+7
Так она же вроде официально не числится в федерации Казахстана? С чего вдруг они должны были её пригласить? Только на основании гражданства?
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+6
Ответ Jessi
Все плохие-Соколовская, Давыдов, русфедра, казфедра… скоро и ЕВП может оказаться в этом списке.
И даже Саша, если не будет дружить как Соне нравится
+7
-2
+5
Хочется уже увидеть выступления Сони на международной арене.

Успехов!
+9
-4
+5
Ответ Iuliia Timofeyeva
пррсто вообще не ясная какая-то история. Федра наша говорит, что к ним никто из Казахстана не обращался. Значит, она не числится в федерации Казахстана. Но и в нашей, наверное, тоже уже не числится, так как она гражданка Казахстана,, значит, автоматом не гражданка России, ибо в Казахстане запрещено двойное гражданство, а Самоделкина еще не тот уровень, для которого могли бы сделать исключение. Получается, ситуация максимально странная: не понятно чья фигуристка, кто за нее отвечает, к кому она прикреплена...ну, хорошо, что хоть на частных плющенковских льдах, а не на казенных российских.
"ибо в Казахстане запрещено двойное гражданство" насколько понимаю, запрещено с 18 лет - несовершеннолетние могут иметь несколько паспортов, а потом должны сделать выбор
+4
0
+4
В интервью Соня явно лукавит. Причем, обо всем. Не помню, какой старт я там выиграла, не помню, о чем говорили, не помню, когда что сказала, не помню, где первый 3А прыгнула (!), "a, вроде турнир на призы Плющенко".
Даже Плющенко после перехода о 4С умудрилась наврать - типа неделю, а не несколько месяцев не пробовала, лишь бы разрешил зайти. А если бы травма?
Инфантильна эмоционально еще более, чем казалось.
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+3
Ответ Olga.t
Да, будущее у Сони туманно... Очень жаль. Странная позиция у казахской стороны, можно же ответить да или нет, опять подковерные интриги что ли.
Что то мне кажется не возьмут Соню. Своих нет, но и чужих не надо. Полагаю внутренний договорнячок не позволит обойти тщеславие местных «див»
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0
+1
Ответ Iuliia Timofeyeva
пррсто вообще не ясная какая-то история. Федра наша говорит, что к ним никто из Казахстана не обращался. Значит, она не числится в федерации Казахстана. Но и в нашей, наверное, тоже уже не числится, так как она гражданка Казахстана,, значит, автоматом не гражданка России, ибо в Казахстане запрещено двойное гражданство, а Самоделкина еще не тот уровень, для которого могли бы сделать исключение. Получается, ситуация максимально странная: не понятно чья фигуристка, кто за нее отвечает, к кому она прикреплена...ну, хорошо, что хоть на частных плющенковских льдах, а не на казенных российских.
Были сомнения, но видимо в этот раз правду наша федра сказала. Раз и самой Соне казахи не отвечали.
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Ответ olvl
Надеюсь, всё у Сони получится. Не понимаю, почему Казахстан не хочет, чтобы у них, за них, выступала такая сильная фигуристка. Удачи Соне.
Вы про спорт "вне политики" забыли. Плюс, она тренируется в России у доверенного лица.
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Ответ Лутц-ритт
И даже Саша, если не будет дружить как Соне нравится
Именно так
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Это все очень странно попахивает. Кажется, что казахской стороне особо это и не нужно.
Опять таки не понимаю позицию Сони, тебе не дали ответ по почте (или куда вы там отсылали видосы), так звоните, чего ждать? Звоните по телефону Федерации и уточняйте, что вы выслали видео, ждём ответа.

Опять таки у казахов тоже есть регламент отбора на национальный чемп и вряд ли туда пускают просто по видео?
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Ответ Viks
Именно. Любой гражданин имеет право быть допущенным к отборочным соревнованиям.
А те кто добускает считают что нет🙄Как то так.
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Ответ Viks
Именно. Любой гражданин имеет право быть допущенным к отборочным соревнованиям.
вот не знаю деталей, но думала, что нужно какое-то официальное согласование
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Не верю я Соне… мутно все.
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Ответ Iuliia Timofeyeva
пррсто вообще не ясная какая-то история. Федра наша говорит, что к ним никто из Казахстана не обращался. Значит, она не числится в федерации Казахстана. Но и в нашей, наверное, тоже уже не числится, так как она гражданка Казахстана,, значит, автоматом не гражданка России, ибо в Казахстане запрещено двойное гражданство, а Самоделкина еще не тот уровень, для которого могли бы сделать исключение. Получается, ситуация максимально странная: не понятно чья фигуристка, кто за нее отвечает, к кому она прикреплена...ну, хорошо, что хоть на частных плющенковских льдах, а не на казенных российских.
Торгуются....
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Надеюсь, всё у Сони получится. Не понимаю, почему Казахстан не хочет, чтобы у них, за них, выступала такая сильная фигуристка. Удачи Соне.
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