Самоделкина о том, почему не выступила на чемпионате Казахстана: «Я была в хорошей форме, выслала видео прокатов. Но нам не отвечали»
Софья Самоделкина рассказала, почему не выступила на чемпионате Казахстана.
В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны.
– До чемпионата оставалось две недели, у меня вроде бы достаточно все накатано – короткая с акселем, в произвольной два тройных акселя. Контент был очень серьезный. Два акселя в произвольной плюс мои фирменные три каскада в конце.
Остается неделя. Я в хорошей форме, высылаю видео прокатов. Прошу – скажите мне, выступаю ли я, в конкурсе, вне конкурса? И нам не отвечают. Просто не отвечают – ни мне, ни маме, ни папе.
Остается два дня, я все равно верю, хотя мысленно понимаю, что как будто я не выступаю. Но вдруг мне прямо в этот день напишут – у нас получилось, вылетайте. Проходит чемпионат... Я такая: жаль. Но не расстраиваюсь, думаю: не этот сезон, так следующий.
– Какие ближайшие цели и старты, на которых мы сможем тебя увидеть? С мая 2024 года ты уже имеешь абсолютное право выступать на международной арене.
– Я надеюсь на лучшее. Пока что не имею точной информации, все на уровне переговоров, – рассказала Самоделкина в подкасте Okko «Что там в миксте?»
Странная позиция у казахской стороны, можно же ответить да или нет, опять подковерные интриги что ли.
Если бы казахи хотели, то давно все уже было бы решено.
Успехов!
Даже Плющенко после перехода о 4С умудрилась наврать - типа неделю, а не несколько месяцев не пробовала, лишь бы разрешил зайти. А если бы травма?
Инфантильна эмоционально еще более, чем казалось.
Опять таки не понимаю позицию Сони, тебе не дали ответ по почте (или куда вы там отсылали видосы), так звоните, чего ждать? Звоните по телефону Федерации и уточняйте, что вы выслали видео, ждём ответа.
Опять таки у казахов тоже есть регламент отбора на национальный чемп и вряд ли туда пускают просто по видео?