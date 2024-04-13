Козловский о поддержке публики в «Мегаспорте»: «Бывало и лучше. Москва и Петербург потеряли ориентиры, балуют эти города фигурным катанием»

Теги сборная России болельщики пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский ледовые шоу Фигурное катание

Дмитрий Козловский заявил, что Москву и Петербург избаловали фигурным катанием.

Накануне в Москве в спорткомплексе «Мегаспорт» прошло ледовое шоу команды Этери Тутберидзе.

«Поддержка публики? Бывало и лучше. Москва и Петербург потеряли ориентиры, балуют эти города фигурным катанием. А в регионах нас встречают очень тепло, это здорово», – сказал Козловский.

«На соревнованиях очень активно принимают, а здесь публика более спокойная», – добавила партнерша Дмитрия Александра Бойкова.

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2 комментария
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Дима, нельзя так говорить про тех, кто кормит все эти шоу. Думать можно, говорить не стоит. И овации чаще всего зависят от количества поклонников тех, или иных спортсменов. Редко в каких городах поддерживают одинаково всех. Может и не правильно так, но ему ли не знать? А как зрители должны были выразить свои эмоции, как на футбольном стадионе? Нормально встречали каждого, аплодировали, кричали, благодарили. Может что-то и приелось уже, может люди соскучились по главному, но зрители ходят, любят, платят и несомненно ждут встречи с каждым из вас.
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А то, что люди купили билеты, выделили время и пришли на шоу - это, разве, не поддержка?
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