Козловский о поддержке публики в «Мегаспорте»: «Бывало и лучше. Москва и Петербург потеряли ориентиры, балуют эти города фигурным катанием»

Дмитрий Козловский заявил, что Москву и Петербург избаловали фигурным катанием.

Накануне в Москве в спорткомплексе «Мегаспорт» прошло ледовое шоу команды Этери Тутберидзе.

«Поддержка публики? Бывало и лучше. Москва и Петербург потеряли ориентиры, балуют эти города фигурным катанием. А в регионах нас встречают очень тепло, это здорово», – сказал .

«На соревнованиях очень активно принимают, а здесь публика более спокойная», – добавила партнерша Дмитрия Александра Бойкова.