Загитова о визите в свадебный салон: «Платье было не на мне, а на моей подруге»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова объяснила свой визит в свадебный салон.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в соцсетях фото со свадебным платьем.

«Для самых бдительных: я думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. И, на минуточку, платье было надето не на мне. А на моей подруге», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

8 комментариев
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Хорошее слово "бдительных"!😄
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Ну, что сказать - новость достойная спортса 🌚
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эх..
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Алина объяснила почему посетила в предверие шоу ЭГТ в Москве свадебный салон своим новым номером , который она и исполнила вчера по мотивам фильма «Мой ласковый и нежный зверь» где была использована фата .
Номер нежно-трепетно-проникновенный и образ передан 100% . Вальс поставить и исполнить сложно. Все исполнено в акценты.Зрителям номер понравился, шквал аплодисментов .
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