Загитова о визите в свадебный салон: «Платье было не на мне, а на моей подруге»
Алина Загитова объяснила свой визит в свадебный салон.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в соцсетях фото со свадебным платьем.
«Для самых бдительных: я думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. И, на минуточку, платье было надето не на мне. А на моей подруге», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.
Номер нежно-трепетно-проникновенный и образ передан 100% . Вальс поставить и исполнить сложно. Все исполнено в акценты.Зрителям номер понравился, шквал аплодисментов .