Загитова о визите в свадебный салон: «Платье было не на мне, а на моей подруге»

Алина Загитова объяснила свой визит в свадебный салон.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в соцсетях фото со свадебным платьем.

«Для самых бдительных: я думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. И, на минуточку, платье было надето не на мне. А на моей подруге», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.