Татьяна Навка: «Полностью поддерживаю слова нашего президента, что каждый спортсмен и федерация самостоятельно принимают решение участвовать в Олимпийских играх»

Татьяна Навка поделилась мнением о нейтральном статусе.

«Полностью поддерживаю слова нашего президента (которые он неоднократно повторял) о том, что каждый спортсмен и федерация самостоятельно принимают решение участвовать в Олимпийских играх, как впрочем, на мой взгляд, и других крупных международных соревнованиях.

С точки зрения спортсменки, которая всю жизнь, включая детство, юность, жила мыслью о победе на Олимпийских играх, посвятив всю жизнь спорту, достижениям и движению к этой цели, могу сказать, что это единственное честное и справедливое решение по отношению к спортсменам.

Только тот человек, который прошел этот сложный спортивный путь преодоления, достижения, бесконечных тренировок, отказа от многого во имя заветной мечты, имеет право решать, ехать ему на Олимпийские игры под нейтральным флагом или нет.

Это ни в коей мере не ставит под сомнение его любовь к Родине, флагу, гимну и стране! Это лишний раз доказывает силу характера русского спортсмена, дух которого не сломить!» – написала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?