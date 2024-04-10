Татьяна Навка: «Полностью поддерживаю слова нашего президента, что каждый спортсмен и федерация самостоятельно принимают решение участвовать в Олимпийских играх»

Теги Татьяна Навка Владимир Путин Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Навка поделилась мнением о нейтральном статусе.

«Полностью поддерживаю слова нашего президента (которые он неоднократно повторял) о том, что каждый спортсмен и федерация самостоятельно принимают решение участвовать в Олимпийских играх, как впрочем, на мой взгляд, и других крупных международных соревнованиях.

С точки зрения спортсменки, которая всю жизнь, включая детство, юность, жила мыслью о победе на Олимпийских играх, посвятив всю жизнь спорту, достижениям и движению к этой цели, могу сказать, что это единственное честное и справедливое решение по отношению к спортсменам.

Только тот человек, который прошел этот сложный спортивный путь преодоления, достижения, бесконечных тренировок, отказа от многого во имя заветной мечты, имеет право решать, ехать ему на Олимпийские игры под нейтральным флагом или нет.

Это ни в коей мере не ставит под сомнение его любовь к Родине, флагу, гимну и стране! Это лишний раз доказывает силу характера русского спортсмена, дух которого не сломить!» – написала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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16 комментариев
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Почему всего полностью, а не на 146 процентов? Недоработка.
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Ещё бы ты не поддерживала! Гранты себя сами не выдадут.
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Сколько пафоса. Сказала бы просто - "Во всём поддерживаю президента и его пресс-секретаря"
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Полностью поддерживаю слова нашего президента - а дальше и неважно какие, что против повышения пенсионного возраста, что против изменения в Конституцию, да любые!
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Поддерживаю всё,что сказал наш кормчий! Кто бы сомневался в Навке.
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А если бы наш президент решил, что каждый гражданин России вправе один раз анально отыметь Татьяну Навку в любое удобное время полностью она бы поддержала его слова или нет?
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Вот интересно, а если бы президент дал команду не ехать на ОИ, тоже поддержала бы? Удобная позиция, всегда поддерживать мнение президента. Как Газзаев в лучшие годы:"Я думаю так же как Вы, Владимир Владимирович."
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Татьяна сказала больше, чем президент.
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Ответ Дизайнер
Почему всего полностью, а не на 146 процентов? Недоработка.
Нельзя быть святей папы римского.
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Не знаю когда он такое говорил, но в любом случае все говорящие головы, поняли это по-своему и врятли они несут это без одобрения свежеизбранного.Если поедешь -ты предатель, вот такое слышно кругом.
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В колониях всегда так.
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Ответ ne ravnodushen
Навка молодец!! Так и должно быть. Спорт должен быть вне политики.
Дмитрий Сергеевич, палитесь))
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Ответ Владимир Соколкин
Сколько пафоса. Сказала бы просто - "Во всём поддерживаю президента и его пресс-секретаря"
Точнее у пресс-секретаря))
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