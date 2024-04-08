Игорь Шамшуров: «Ищу партнершу в связи с распадом пары. Планирую в следующем сезоне как минимум попасть в сборную России»

Теги сборная России пары Майя Шегай Игорь Шамшуров Фигурное катание

Фигурист Игорь Шамшуров заявил о желании попасть в сборную России.

Шамшуров выступал в паре с Маей Шегай, в завершившемся сезоне они стали восьмыми на первенстве России среди юниоров и десятыми на взрослом чемпионате страны. В марте дуэт распался.

«Ищу партнершу в связи с распадом пары. Я недавно принял решение переехать в Москву, чтобы добиваться высоких спортивных результатов. Планирую в следующем сезоне кататься по мастерам спорта и как минимум попасть в сборную России.

Критерии к выбору партнерши? Возраст от 16 лет, имеющая набор 3 тройных прыжков. Рост 155-157, вес до 47 кг. Владение парными элементами приветствуется, готов рассмотреть вариант из одиночного катания. Важно желание добиваться результатов на уровне мастеров спорта и выйти на международный уровень, – сказал Шамшуров.

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий